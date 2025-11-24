ETV Bharat / technology

54 യുദ്ധദൗത്യങ്ങൾ, 51 തരം വിമാനങ്ങൾ, പറത്തിയത് 4,500 മണിക്കൂറിലധികം: നാസയുടെ മുഖ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി നിയമിച്ച സ്കോട്ട് ടിംഗിൾ ആരാണ്?

യുഎസ് നാവികസേനയിലെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സ്കോട്ട് ടിംഗിൾ. ബഹിരാകാശയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി മേഖലകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ടിംഗിൾ 168 ദിവസത്തോളം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Tingle logged 168 days in space on Expedition 54/55 space mission. (Image Credit: NASA)
ടുത്തിടെയാണ് നാസയുടെ (നാഷണൽ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേഷൻ) മുഖ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി സ്കോട്ട് ടിംഗിളിനെ നിയമിച്ചത്. ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ ജോൺസൺ സ്പേസ് സെന്‍ററിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചീഫ് ആസ്ട്രോനോട്ടായി നിയമിച്ചത്. നാസയുടെ ഡയറക്‌ടർ വനേസ വൈച്ചെ, പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടിംഗിളിനെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ആരാണ് സ്കോട്ട് ടിംഗിളെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരിചയ സമ്പത്ത് എത്രത്തോളമെന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

ആരാണ് സ്കോട്ട് ടിംഗിൾ?
നാസയുടെ മുഖ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ടിംഗിൾ യുഎസ് നാവികസേനയിലെ മുൻ ക്യാപ്റ്റനാണ്. മാത്രമല്ല, ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ വളരെയധികം പരിചയ സമ്പത്തുള്ള മുതിർന്ന ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 2009 ജൂലൈയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാസയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഏജൻസിയുടെ 20-ാമത് ആസ്ട്രോനോട്ട് ക്ലാസിലെ ഒമ്പത് അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബഹിരാകാശ നടത്തം, റോബോട്ടിക്‌സ്, ഫിസിയോളജിക്കൽ പരിശീലനം, T-38 ഫ്ലൈറ്റ് പരിശീലനം, ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ സിസ്റ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളിൽ പരിശീലനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.

ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് 2017ലും 2018ലും വിക്ഷേപിച്ച എക്‌സ്‌പെഡിഷൻ 54/55ൽ സ്കോട്ട് ടിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായും യു.എസ്. ഓപ്പറേഷണൽ സെഗ്‌മെന്‍റ് ലീഡായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൽ മെറ്റീരിയൽ പരിശോധന, കാപ്പിലറി ഫ്ലോ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ജ്വലന ഗവേഷണം, ബഹിരാകാശത്തെ സസ്യവളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാനഡാറം2 റോബോട്ടിക് വിഭാഗത്തിന്‍റെ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ടിംഗിളും, കൂടായുണ്ടായിരുന്ന ജപ്പാൻ എയ്‌റോസ്‌പേസ് എക്‌സ്‌പ്ലോറേഷൻ ഏജൻസിയിലെ നോറിഷിഗെ കനായിയും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് പുറത്ത് വെവ്വേറെ ബഹിരാകാശ നടത്തങ്ങൾ നടത്തി. കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളിലും അവർ പങ്കെടുത്തു. ഇങ്ങനെ 168 ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാവിക മേഖലയിലെ പരിചയം: ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ടിംഗിൾ കാലിഫോർണിയയിലെ എൽ സെഗുണ്ടോയിലുള്ള എയ്‌റോസ്‌പേസ് കോർപ്പറേഷനിൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റിൽ സാങ്കേതിക സ്റ്റാഫ് അംഗമായി മൂന്ന് വർഷം ചെലവഴിച്ചു. 1991ൽ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം 1993ൽ നാവിക വൈമാനികനായി മാറി. പിന്നീട് 1994ൽ കാലിഫോർണിയയിലെ ലെമൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള VFA-146ന്‍റെ ബ്ലൂ ഡയമണ്ട്‌സുമായി അദ്ദേഹം തന്‍റെ ഓപ്പറേഷണൽ ഫ്ലൈയിങ് കരിയർ ആരംഭിച്ചു.

യുഎസ്എസ് നിമിറ്റ്‌സിൽ കാരിയർ എയർ വിങ് നൈനിനൊപ്പം ടിംഗിളിനെ പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക്കിലേക്കും വടക്കൻ അറേബ്യൻ ഗൾഫിലേക്കും വിന്യസിച്ചു. 1998-ൽ നേവി ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ് സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, കാലിഫോർണിയയിലെ ചൈന ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാമ്പയേഴ്‌സ് ഓഫ് വിഎക്‌സ്9-നൊപ്പം എഫ്എ-18ഇ/എഫ് സൂപ്പർ ഹോർനെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഓപ്പറേഷണൽ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു.

തുടർന്ന് ടിംഗിൾ യുഎസ്എസ് കാൾ വിൻസണിൽ കാരിയർ എയർ വിങ് ഇലവൻ (സിവിഡബ്ല്യു-11) ഉപയോഗിച്ച് എഫ്എ-18എ/സി ഹോർനെറ്റുകൾ പറത്തി സിഎജി പാഡിൽസ് ടൂർ പൂർത്തിയാക്കി. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ പര്യടനത്തിനുശേഷം, ടിംഗിൾ സ്ട്രൈക്ക് ഫൈറ്റർ വിങ് പസഫിക്കിൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസറായും VFA-122ൽ ഇൻസ്ട്രക്‌ടർ പൈലറ്റായും നിയമിതനായി. VFA-97-ലെ വാർഹോക്‌സിനൊപ്പം (ലെമൂർ, കാലിഫോർണിയ) FA-18A ഹോർനെറ്റ് പറത്തുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ, മെയിന്‍റനൻസ് ഓഫീസർ, ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫീസർ എന്നീ നിലകളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ് ഹെഡ് ടൂറും പൂർത്തിയാക്കി.

പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ മറൈൻ എയർ ഗ്രൂപ്പ് 12-നൊപ്പം (MAG-12) ജപ്പാനിലെ ഇവാകുനിയിലേക്ക് വിന്യസിച്ചു. 2005ൽ, അദ്ദേഹം പാറ്റക്സെന്‍റ് നേവൽ എയർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മടങ്ങി. ബഹിരാകാശയാത്രികനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ടിംഗിൾ പിഎംഎ-201-ൽ സ്റ്റാൻഡ്ഓഫ് ലാൻഡ് അറ്റാക്ക് മിസൈൽ (SLAM), ഹാർപൂൺ ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ/സിസ്റ്റംസ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു. 51 തരം വിമാനങ്ങൾ, 750 കാരിയർ അറസ്റ്റുകൾ, 54 യുദ്ധ ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവയിലായി അദ്ദേഹം 4,500-ലധികം മണിക്കൂറുകളിൽ പറന്നിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: 1983ൽ മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ കാന്‍റണിലുള്ള ബ്ലൂ ഹിൽസ് റീജിയണൽ വൊക്കേഷണൽ ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂളിൽ നിന്നാണ് ടിംഗിൾ ബിരുദം നേടിയത്. 1987ൽ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ മസാച്യുസെറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങിൽ സയൻസ് ബിരുദം നേടി. 1988-ൽ ഇന്ത്യാനയിലെ പർഡ്യൂ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്‌സിലും പ്രൊപ്പൽഷനിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ബിരുദം നേടി. 2000 ജനുവരിയിൽ നേവൽ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ സ്‌കൂളിലും 2015 ജൂണിൽ വിർജീനിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ ഡാർഡൻ സ്‌കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു.

വ്യക്തിജീവിതം: സാച്യുസെറ്റ്സിലെ ആറ്റിൽബോറോയിലാണ് ടിംഗിൾ ജനിച്ചത്. ഹവായിയിലെ കൈലുവയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ റെയ്‌നെറ്റ് മഹെലോനയാണ് ഭാര്യ. മൂന്ന് കുട്ടികളുമുണ്ട്.

