അജ്ഞാതർക്ക് അയക്കുന്ന മെസേജുകൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തും, പരിധി നിശ്ചയിക്കും: സ്‌പാം സന്ദേശങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ്; റിപ്പോർട്ട്

തട്ടിപ്പ് നടത്തിയേക്കാവുന്നവരെയും, അജ്ഞാതരായ ആളുകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. മെസേജിന് സ്വീകർത്താവിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭിക്കുന്നത് വരെയാണ് പരിധി നിശ്ചയിക്കുക.

WhatsApp is currently testing this feature in the US and Canada. (Image Credit: Getty Images)
Published : October 18, 2025 at 8:50 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും. ദിനംപ്രതി നിരവധി മെസേജുകളാണ് വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകളിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുമായി ഓരോ ഉപയോക്താക്കൾക്കും വരുന്നത്. ഇതിൽ അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള മെസേജുകളും ഉണ്ടായേക്കും. അതിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളും എത്താറുണ്ട്.

തട്ടിപ്പിന്‍റെ ഭാഗമായാണോ എന്ന ഭയത്തിൽ അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസേജുകൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ വരെ പല ഉപയോക്താക്കളും ഭയപ്പെടാറുണ്ട്. മെസേജ് തുറന്നു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസുകാരോ തട്ടിപ്പുകാരോ വീണ്ടും വീണ്ടും മെസേജ് അയക്കുന്ന പ്രവണതയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോക്താവ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെ മെസേജ് അയക്കുന്നത് തുടരാമെന്നത് പലപ്പോഴും തട്ടിപ്പുകാർക്ക് വളമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനൊരു കടിഞ്ഞാണിടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ മുതലാളിയായ മെറ്റ.

സ്‌പാം സന്ദേശങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായുള്ള പുതിയ സവിശേഷതയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്. ഇത് പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകാർക്കും (ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾ) അജ്ഞാതരായ സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് മെസേജ് അയക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത്.

അതായത് ഒരു വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും അയച്ച മെസേജിന് സ്വീകർത്താവ് പ്രതികരിച്ചില്ലെന്ന് കരുതുക. കുറച്ച് ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സ്വീകർത്താവ് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനാവില്ല. അയക്കാവുന്ന മെസേജുകളുടെ എണ്ണം മെറ്റ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.

ടെക്‌നോളജി വാർത്തകൾ നൽകുന്ന വെബ്‌സൈറ്റായ ടെക്‌ക്രഞ്ചിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്കോ ​​ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കോ ​​അജ്ഞാതരായ ആളുകൾക്ക് എത്ര സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാമെന്നതിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പരിധി നിശ്ചയിക്കും. ഈ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അധിക സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്വീകർത്താവിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭിക്കുന്നതുവരെയാണ് ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് അയയ്ക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നതുവരെയുള്ള, ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ മെസേജുകളും മെറ്റ എണ്ണി കണക്കാക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോക്താവ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചെന്നു കരുതുക. നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാത്ത പക്ഷം, ആ സന്ദേശങ്ങൾ മെസേജ് അയച്ചവരുടെ ദൈനംദിന പരിധിയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും. പിന്നെ മെസേജ് അയക്കാനാവില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ മറുപടി നൽകിയെന്ന് കരുതുക. അതോടെ ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനരഹിതമാവും.

അതേസമയം പരിധി കവിഞ്ഞ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും അവരുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഇനി സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഈ സവിശേഷതയ്‌ക്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇതുവരെ കൃത്യമായ സന്ദേശ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഇത് പരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നുമാണ് വിവരം.

പുതിയ സവിശേഷത സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുമോ?
മെറ്റ പുതിയ ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ, പല ഉപയോക്താക്കളും ഭയക്കുന്നത് ഇത് അവരെ ബാധിക്കുമോ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ഫീച്ചർ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. പ്രധാനമായും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയേക്കാവുന്നവരെയും, അജ്ഞാതരായ ആളുകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടുകളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. മാത്രമല്ല സ്വീകർത്താവ് അജ്ഞാതൻ അല്ലെങ്കിലോ, നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്‌റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവരല്ലെങ്കിൽ കൂടിയോ, സന്ദേശത്തിന് മറുപടി ലഭിച്ചാൽ പരിധി നിർണയിക്കില്ല.

സ്‌പാം സന്ദേശങ്ങൾ തടയാനുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി, സ്പാമിനെതിരെ നിരവധി സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും സ്വകാര്യതാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

ഫീച്ചറുകൾഎങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും
ലോക്ക് സ്ക്രീ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകചാറ്റ് തുറക്കാതെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റുകളെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാകും.
മാർക്കറ്റിങ് മെസേജ് അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുകപ്രമോഷണൽ സന്ദേശങ്ങൾ ഓഫാക്കി വെക്കാനാകും.
ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരുമറിയാതെ ലെഫ്‌റ്റാവുകഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകാത്ത തരത്തിൽ സ്വയം ലെഫ്‌റ്റ് ആവാം.
ബൾക്ക് മെസേജിങ് പരിധിപുതിയ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂട്ട സന്ദേശമയയ്ക്കൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

പുതിയ ഫീച്ചർ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും?
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നിലവിൽ യുഎസിലും കാനഡയിലും ഈ സവിശേഷത പരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. വരും ആഴ്‌ചകളിൽ, ഈ ട്രയൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് മെറ്റയുടെ പദ്ധതി. പരീക്ഷണം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഇത് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

