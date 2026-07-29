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ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പിന്‍റെ ആവശ്യകതയില്ല! വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വെബിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് കോളുകൾ ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചർ

വെബ്‌ ബ്രൗസറിൽ നിന്നും വോയിസ്, വീഡിയോ കോളുകൾ ചെയ്യാൻ പുതിയ ഫീച്ചർ അനുവദിക്കും. കൂടാതെ സ്‌ക്രീനുകൾ പങ്കിടാനും, കോളുകൾക്കായി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ ചേർക്കാൻ ലിങ്ക് നിർമിക്കാനും സാധിക്കും.

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Calling feature is finally live on WhatsApp Web (Image Credits: WhatsApp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 8:20 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നിരന്തരം പുതുപുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി എത്തുന്ന ജനപ്രിയ മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പ്. ഇത്തവണ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വെബ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായാണ് പുതിയ ഫീച്ചറെത്തുന്നത്. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വെബിൽ കോളിങ് സൗകര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. വെബ്‌ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനി മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് വോയ്‌സ്, വീഡിയോ കോളുകൾ ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാനാവും.

അതായത്, കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇനി വിൻഡോസിലോ മാക്കിലോ (Mac) വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വെബ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കോളുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ എളുപ്പത്തിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണിത്.

ലിനക്‌സ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ആപ്പിന് പകരം വെബ്‌ ബ്രൗസറിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രയോജനകരമാവും.

പുതിയ മാറ്റമെന്ത്?

പുതിയ ഫീച്ചറിൽ വെബ്‌ ബ്രൗസറിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ കോളുകളിലും ഉപയോക്താക്കളെ സ്‌ക്രീനുകൾ പങ്കിടാൻ അനുവദിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് കോളും ചെയ്യാനാവും. മുൻപ് വ്യക്തിഗത കോളുകൾ മാത്രമാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പ് കോളുകൾക്കായി മറ്റുള്ളവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി ലിങ്കും നിർമിക്കാം. ജോലി, പഠനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ പുതിയ ഫീച്ചർ ഗൂണകരമാകും. ഓരോ ഫീച്ചറുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

ഗ്രൂപ്പ് കോളുകൾ: ആപ്പിലേതിന് സമാനമായി വെബ്‌ ബ്രൗസറിലും ഇനി മുതൽ നേരിട്ട് ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ട്. ഒരേ സമയം 32 പേരെ വരെ ഗ്രൂപ്പ് കോളുകളിൽ ചേർക്കാം.

സ്‌ക്രീൻ ഷെയറിങ്: വീഡിയോ കോളിനിടയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്‌ക്രീനുകൾ പങ്കിടാൻ കഴിയും. ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡോ, ഡോക്യുമെന്‍റോ പങ്കിടാം.

കോൾ ലിങ്ക്: ഗ്രൂപ്പ് കോളുകളിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ലിങ്കുകൾ വെബ്‌ പതിപ്പിലും നിർമ്മിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30 ദിവസം വരെ ലിങ്കുകൾ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, സൂം പോലുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഇത്. കോളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ലിങ്ക് നിർമിക്കുന്നയാൾ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് കോളിൽ ചേരാനായി അനുമതി നൽകണം. അഡ്മിൻ അനുമതി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ലിങ്ക് വഴി വന്ന അംഗങ്ങൾ വെയിറ്റിങ് റൂമിൽ പ്രവേശിക്കും.

എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിന് മുകളിലായി ദൃശ്യമാകുന്ന കോൾ ഐക്കണിൽ നിന്ന് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് കോൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആളുകളെ ചേർക്കാം. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെയും ചേർക്കാനും, നിശ്ചിത വ്യക്തികളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഓപ്‌ഷനുണ്ട്.

ആർക്കൊക്കെ ലഭ്യമാവും

തിരഞ്ഞെടുത്ത ബീറ്റ ടെസ്റ്റർമാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. വരും ആഴ്‌ചകളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ സവിശേഷതകൾ ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

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