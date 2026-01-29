ETV Bharat / technology

വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരും! സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ നീക്കം

വാട്‌സ്‌ആപ്പിന് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ മെറ്റയുടെ നീക്കം. സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനിൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക. അതേസമയം അടിസ്ഥാന ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പെയ്‌ഡ് പ്ലാൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല.

WhatsApp's new premium plan will give users more chat controls, exclusive themes, and custom icons. (Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 8:08 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രായമായവർ മുതൽ കുട്ടികൾ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പ്. ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ കയ്യിലെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണും ഇന്‍റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് എവിടെയുള്ളവർക്കും എത്ര ദൂരത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ടും ഞൊടിയിടയിൽ ടെക്‌സ്റ്റ് മെസേജ് അയക്കാനും, വോയിസ് മെസേജ് അയക്കാനും, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനുമൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പിനെ പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളുമായോ, കുടുംബാഗംങ്ങളുമായോ, സഹപ്രവർത്തകരുമായോ എളുപ്പം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വാട്‌സ്‌ആപ്പിലൂടെ സാധിക്കും.

ഉപയോഗം എളുപ്പമാണെന്നതാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പിനെ പ്രായഭേദമന്യേ ജനപ്രിയമാക്കിയത്. വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ? ഭാവിയിൽ പണം നൽകേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ചില പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കും പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുക.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പണം മുടക്കണോ?
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരു പുതിയ ഓപ്‌ഷണൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഈ പ്ലാൻ പൂർണമായും ഓപ്‌ഷണൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ വാങ്ങാവുന്ന തരത്തിൽ ചില ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ പുറത്തിറക്കുക.

ഇതുകേട്ട് വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പണം നൽകേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ആധി പിടിക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ... വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ അടിസ്ഥാന സവിശേഷതകൾ അതേപടി തുടരും. ഇതിനായി പ്രത്യേകിച്ച് പണം മുടക്കേണ്ടതില്ല. ചാറ്റിങും കോളിങും അവശ്യ സ്വകാര്യത സവിശേഷതകളും മുമ്പത്തെപ്പോലെ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി തുടരും.

ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യതയെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും സൗജന്യമായി തന്നെ തുടരും.

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുന്നു
പുതിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ നിലവിൽ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് WABetaInfo യുടെ റിപ്പോർട്ട്. ഗൂഗിൾപ്ലേ ബീറ്റ പ്രോഗ്രാം വഴി ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന വാട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ പതിപ്പ് 2.26.4.8 ലാണ് ഇത് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഒരു പ്രീമിയം സേവനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വെയിറ്റ്‌ലിസ്റ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഈ പ്രീമിയം പ്ലാൻ ആരംഭിക്കുക. അതായത് വെയിറ്റ്‌ലിസ്റ്റിൽ ചേരുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. തുടർന്ന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ പണമടച്ചുള്ള പ്ലാൻ വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം.

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം പ്ലാനിൽ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് സ്റ്റിക്കറുകൾ, പുതിയ ആപ്പ് തീമുകൾ, മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ചാറ്റുകൾ പിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഫീച്ചർ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. നിലവിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ പരമാവധി മൂന്ന് ചാറ്റുകൾ മാത്രമേ പിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ പെയ്‌ഡ് പ്ലാനിൽ കൂടുതൽ ചാറ്റുകൾ പിൻ ചെയ്‌ത് മുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജീകരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടാതെ പെയ്‌ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ചാറ്റ് ചാറ്റ് റിങ്ടോണുകൾ, ആപ്പ് ഐക്കണുകൾ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, വ്യത്യസ്ത ഐക്കൺ ഡിസൈനുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ലഭിച്ചേക്കാം.

ഭാവിയിൽ ഈ പ്രീമിയം പ്ലാനിൽ കമ്പനി കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും ചേർത്തേക്കാം. എഐ സേവനങ്ങൾ ചേർക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്‌ബാക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് സവിശേഷതകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം. എന്നാൽ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഇതുവരെ പെയ്‌ഡ് പ്ലാനുകളുടെ ലോഞ്ച് തീയതിയോ വിലയോ സംബന്ധിക്കുന്ന യാതൊരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല.

എങ്കിലും പ്ലാനിന്‍റെ വില വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്ന് മനസിലാക്കാം. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിന് പുറമെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫെയ്‌സ്‌ബുക്കിലും പെയ്‌ഡ് പ്ലാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ നീക്കമുള്ളതായി സൂചനയുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

