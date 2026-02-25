തട്ടിപ്പുകാർക്ക് എട്ടിന്റെ പണി! ആക്ടീവ് സിം കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കില്ല; വരുന്നു, പുതിയ ഫീച്ചർ
ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് പുതിയ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരാനൊരുങ്ങുന്നത്. പുതിയ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റിൽ 'സിം ബൈൻഡിങ്' സേവനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം.
Published : February 25, 2026 at 4:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലുമപ്പുറം വർധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണെന്നതിനാൽ തന്നെ സർക്കാരും, സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികളും തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തടയിടാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി നിർബന്ധിത സിം വെരിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ ഒരുക്കുന്നതിനായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാണ് റിപ്പോർട്ട്.
WABetaInfoയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ആശയവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് (DoT) പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി. ഇതനുസരിച്ച് സജീവ സിം കാർഡുകളിൽ മാത്രമേ വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കൂ. പുതിയ ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റിൽ 'സിം ബൈൻഡിങ്' സേവനം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം.
സിം ബൈൻഡിങ് ഫീച്ചർ വികസിപ്പിക്കുന്നു
എല്ലാ മെസേജിങ് സേവനങ്ങളും അക്കൗണ്ടുകൾ സജീവമായ ഒരു സിം കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാധിക്കാനാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മെറ്റാ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും, ഭാവിയിലെ അപ്ഡേറ്റിൽ അത് പുറത്തിറക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലെ ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാട്ട്സ്ആപ്പ് 2.26.8.6 ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റിൽ ഈ ഫീച്ചർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സിം ബൈൻഡിങ് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറോ, ഒടിപിയോ നൽകാതെ തന്നെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 6 അക്ക കോഡ് നൽകിയാൽ അവർക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു സിം കാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പർ പ്രാരംഭ ലോഗിൻ കഴിഞ്ഞ്, പിന്നീട് സജീവമായി തുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട നമ്പറുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സൈബർ ആക്രമണകാരികൾക്ക് ഇത് അവസരം നൽകുന്നു. ഇത് തടയുന്നതിനാണ് പുതിയ നടപടി. അക്കൗണ്ടുകൾ സജീവമായ ഒരു സിം കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സിം അടിസ്ഥാനമാക്കി പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കും.
പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
WABetaInfo പ്രകാരം, വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നമ്പറുള്ള സിം കാർഡ് ഉപകരണത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും, അത് സജീവമാണെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഒരു പശ്ചാത്തല പരിശോധന നടത്തും. ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലൂസ്റ്റാക്കുകളോ മറ്റ് എമുലേറ്ററുകളോ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഇത് ബാധിക്കും. അവർക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോ പൂർണ്ണമായ തടസ്സമോ നേരിടേണ്ടിവരാം.
സിം വെരിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിം ഇപ്പോഴും ഉപകരണത്തിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയ 6 അക്ക കോഡ് നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ആറ് അക്ക കോഡ് നൽകാതെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ലോഗിൻ രീതിയായ പാസ്കീ സിസ്റ്റം പുതിയ സിം അധിഷ്ഠിത ലോഗിൻ ഫീച്ചറിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനാൽ തടസങ്ങളില്ലാതെ അക്കൗണ്ട് ആക2സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ സജീവമാണെന്നും ശരിയായ സിം കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടി വരും.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുമോ?
ഇന്ത്യയുടെ '+91' എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഡയലിങ് പ്രിഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ബാധകമാകൂ എന്ന് WABetaInfo റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ നിലവിൽ ഇത് ബാധിക്കില്ല, അധിക സ്ഥിരീകരണ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരും. നിലവിലുള്ള രണ്ട്-ഘട്ട സ്ഥിരീകരണ സംവിധാനവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നും പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും WABetaInfo എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
വേറെയും ഫീച്ചറുകൾ
നിരന്തരം പുത്തൻ അപ്ഡേഷനുകളുമായി എത്തുന്ന ജനപ്രിയ മെസെജിങ് ആപ്പാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ്. അടുത്തിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിനായുള്ള പുതിയ ഫീച്ചറും മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗൂഗിൾ മെസേജസിന് സമാനമായ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് മെസേജ് ഫീച്ചറിനായി ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
WABetaInfo റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ, മറ്റോ അയക്കേണ്ട സന്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി മെസേജ് അയക്കേണ്ട നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയും സമയവും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, TestFlight വഴി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ iOS ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റിൽ (പതിപ്പ് 26.7.10.72) ഈ ഫീച്ചർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
