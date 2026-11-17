ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനെ ഇനി ആശ്രയിക്കേണ്ട! ചാറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനവുമായി വാട്സ്ആപ്പ്; അറിയേണ്ടതെല്ലാം
ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സ്റ്റോറേജ് നിറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാവും വാട്സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം.
Published : November 17, 2026 at 8:54 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്സ്ആപ്പ് പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാട്സ്ആപ്പ് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ലൗഡ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ചാറ്റുകളും ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇനി മുതൽ വാട്സ്ആപ്പിന്റെ സെർവറുകളിൽ തന്നെ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാം.
പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നതോടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഡാറ്റ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് വഴി ബാക്കപ്പ് എടുക്കാം. എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് സ്റ്റോറേജ് നിറഞ്ഞുപോകുമെന്ന ആശങ്ക വേണ്ടിവരില്ല.
വാട്സ്ആപ്പ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?
നിലവിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും മീഡിയ ഫയലുകളും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാറ്റുകൾ, വീഡിയോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലെ സൗജന്യമായ 15 ജിബി സ്റ്റോറേജിൽ തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ബാക്കപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ പലരുടെയും ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ്, ജിമെയിൽ, ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റോറേജ് വേഗത്തിൽ നിറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് വാങ്ങാൻ ഉപയോക്താക്കൾ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇപ്പോൾ പരിഹാരമാകുകയാണ്.
സ്റ്റോറേജ് പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമായാണ് വാട്സ്ആപ്പ് സ്വന്തം ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനം പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. നിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയത്. വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഈ ഫീച്ചർ എത്തും. പുത്തൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന 'WABetainfo' ആണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്.
WhatsApp is rolling out a new cloud backup storage on Android! WhatsApp is finally introducing a feature that lets users back up their chat history on WhatsApp's servers. https://t.co/Gm4gPB3pgZ https://t.co/WweY8HBWXL— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 17, 2026
എത്ര ജിബി വരെ ഉപയോഗിക്കാം?
വാട്സ്ആപ്പ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താവിനും 2GB വരെ സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലെ സ്റ്റോറേജിനെ ഇത് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ, വർഷങ്ങളായുള്ള വലിയ വീഡിയോകളും മറ്റും ഉള്ളവർക്ക് 2 ജിബി തികയാതെ വരാം. കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമുള്ളവർക്കായി പ്രീമിയം പ്ലാനുകളും വാട്സ്ആപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ മാറ്റുന്നതെങ്ങനെ
വാട്സാപ്പിലെ ബാക്കപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പുതിയ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകും. വാട്സാപ്പ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിന് പുറമെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിൽ നൽകും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനും താൽപ്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ മാറ്റാനും സാധിക്കും.
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