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വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ജനനത്തീയതി ചോദിക്കുന്നു: കുട്ടികൾക്ക് നിയന്ത്രണമോ? ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി മെറ്റ

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരീക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ജനനത്തീയതി ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷനെന്ന് മെറ്റ വക്താവ്.

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Symbolic picture (Photo - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 7:07 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ജനനത്തീയതി ചേർക്കാനുള്ള പുതിയ സവിശേഷത പരീക്ഷിക്കുന്നു. ആപ്പിന് മുകളിലായി ജനനത്തീയതി ചേർക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ കാണിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ചില ഉപയോക്താക്കൾ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരീക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വക്താവ് പറയുന്നു.

അടുത്തിടെയാണ് ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായി ആപ്പിൽ ജനനത്തീയതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. പല ഉപയോക്താക്കളിലും ഇത് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്‌ട് പോലുള്ള നിയമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ജനനത്തീയതി ചോദിക്കുന്നതെന്നും, നിലവിൽ ഇത് തികച്ചും ഓപ്‌ഷണലാണെന്നും വാട്‌സ്‌ആപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജനനത്തീയതി നൽകിയില്ലെങ്കിലും നിലവിൽ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനാവും.

"ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ പ്രായം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി ചേർക്കുക." എന്നെഴുതിയ ബോക്‌സ് ആപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് ഉപയോക്താക്കൾ പറയുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പേഴ്‌സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്‌ടിന് കീഴിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്, ഉപയോക്താക്കളുടെ പ്രായം പരിശോധിക്കുന്ന വാട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ പ്രായ പരിശോധന പ്രക്രിയ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്. പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്.

മെറ്റയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും

ഇന്ത്യയിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന് 600 ദശലക്ഷത്തിലധികം സജീവ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. മെറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരീക്ഷ ചോർച്ച തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ജൂലൈ 23-ന് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ച ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മെറ്റയുടെ ആഗോള പ്രതിനിധി സംഘത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളമാണ് വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ തടഞ്ഞുവെയ്‌ക്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ കമ്പനി പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതടക്കം സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മാര്‍ക്ക് സക്കര്‍ബെർഗ് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും

പല രാജ്യങ്ങളിലെയും സർക്കാരുകൾ 16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഓസ്‌ട്രേലിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന് ഇതുവരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി 567 ദശലക്ഷം ഡോളർ പിഴയൊടുക്കാൻ മെറ്റയോട് ന്യൂ മെക്സിക്കോ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

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