കുട്ടികളുടെ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാം: രക്ഷിതാവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ

ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് വഴി കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ആർക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകും.

The Parent-managed accounts on WhatsApp is available for both Android and iOS users.
Published : March 12, 2026 at 5:34 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വാട്‌സ്‌ആപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ കുട്ടികൾ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പല പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊണ്ടുവന്ന ടീൻ അക്കൗണ്ടുകളും പാരന്‍റൽ കൺട്രോൾ ഫീച്ചറുകളും നാം കണ്ടതാണ്. പിന്നാലെ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പും ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുകയാണ്.

തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ പാരന്‍റ്-മാനേജ്‌ഡ് അക്കൗണ്ട് ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് മെറ്റാ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗം രക്ഷിതാവിന് നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് കമ്പനി പുതിയ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാരന്‍റ്-മാനേജ്‌ഡ് അക്കൗണ്ട് ഫീച്ചർ വരും മാസങ്ങളിൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്കെത്തും. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകും.

പാരന്‍റ്-മാനേജ്‌ഡ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം?
മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി, ഈ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ ഫോണും കുട്ടിയുടെ ഫോണും അടുത്തടുത്തായി സൂക്ഷിക്കണം. അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ സേവ് ചെയ്‌ത നമ്പറുകളിലുള്ള കോൺടാക്‌റ്റുകളുമായി മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനാവൂ. അജ്ഞാത നമ്പറുകളുമായി ചാറ്റുകളിലോ കോളുകളിലോ ഏർപ്പെടാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കില്ല.

അതായത് കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ആർക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേരാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അജ്ഞാത കോൺടാക്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശ അഭ്യർത്ഥനകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ടിന്‍റെ സ്വകാര്യതാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയും. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഫോണിലെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മെസഞ്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 2: നിങ്ങളുടെ ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുത്ത് Agree ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: More options തിരഞ്ഞെടുത്ത് Create a parent-managed account ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ജനിച്ച വർഷം, ദിവസം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകി പ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കുക.

ഘട്ടം 6: രക്ഷിതാവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ Continue ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളോ രക്ഷിതാക്കളോ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് തങ്ങളുടെ ഫോണുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഉപകരണത്തിൽ കാണുന്ന QR കോഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്‍റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ലിങ്കിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 2: Agree ടാപ്പ് ചെയ്ത് തുടരുക.

ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ പ്രായം സ്ഥിരീകരിക്കുക.

ഘട്ടം 4: ഒരു 6 അക്ക രക്ഷാകർതൃ പിൻ സൃഷ്ടിക്കുക.

ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ രക്ഷാകർതൃ പിൻ സ്ഥിരീകരിച്ച് 'Next' ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 6: Done ടാപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഉപകരണത്തിൽ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക.

അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മാതാപിതാക്കളോ രക്ഷിതാക്കളോ 6 അക്ക പാരന്‍റ് പിൻ നൽകി 'Continue' ടാപ്പ് ചെയ്‌ത് കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരണം പൂർത്തിയാക്കണം. പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പേരും പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയും നൽകാൻ കഴിയും.

രക്ഷിതാക്കൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
കുട്ടികളുടെ ഫോണിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും രക്ഷിതാവ് ഒരു പിൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് രക്ഷിതാവിന് മാത്രമേ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനോ മാറ്റാനോ കഴിയൂ. എന്നിരുന്നാലും, മെസേജുകളുടെയും കോളുകളുടെയും സ്വകാര്യത പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ അതേപടി നിലനിർത്തും. സന്ദേശം വന്നത് കാണാമെങ്കിലും എന്താണ് മെസേജിൽ ഉള്ളതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികൾ പുതിയ കോൺടാക്റ്റ് ചേർത്താൽ, എപ്പോൾ ചേർത്തുവെന്ന് കാണാൻ കഴിയും

മാനുവൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിൽ സ്വയം അക്കൗണ്ടു തുറക്കുന്ന പ്രായം എത്തുന്നത് വരെയോ സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ട് രക്ഷിതാവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കും. സ്വന്തമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്ന പ്രായമെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു സാധാരണ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് മാറ്റാം.

