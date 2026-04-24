ഇനി ഗൂഗിൾ പേയും പേടിഎമ്മും തുറക്കണ്ട, വാട്ട്സ്ആപ്പിലൂടെ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാം! പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ റീചാർജ് സവിശേഷതയെ കുറിച്ചറിയാം
പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ റീചാർജ് സവിശേഷത വരും ആഴ്ചകളിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും.
Published : April 24, 2026 at 4:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെറ്റയുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പ്രീപെയ്ഡ് സിം റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന പുതിയ സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചു. നെതർലാൻഡ്സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള PayU എന്ന പേയ്മെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സവിശേഷത വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. പ്രീപെയ്ഡ് സിമ്മുകളുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റീചാർജ് പ്ലാനുകൾ തെരയാനും ആപ്പിൽ തന്നെ നേരിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് പുതിയ സവിശേഷത.
ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഈ സവിശേഷത പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈകാതെ ലഭ്യമാകും. വരും ആഴ്ചകളിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ റീചാർജ് സവിശേഷത എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
ജിയോ, എയർടെൽ, വിഐ തുടങ്ങിയ സിമ്മുള്ള പ്രീപെയ്ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗൂഗിൾ പേയിലേക്കോ, ഫോൺപേയിലേക്കോ, പേടിഎമ്മിലേക്കോ പോകാതെ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പിലെ പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ റീചാർജ് സവിശേഷത. ആവശ്യമുള്ള റീചാർജ് പ്ലാനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ റീചാർജ് സവിശേഷത ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഉപയോക്താക്കൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് തുറന്ന് ഹോം സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിലുള്ള ക്യാമറ ഐക്കണിനടുത്ത് കാണുന്ന രൂപ (₹) ചിഹ്നത്തിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മൊബൈൽ റീചാർജുകൾ നടത്തുന്നതിനും പണ കൈമാറ്റത്തിനായി യുപിഐ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ പേയ്മെന്റ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആക്സസ് നൽകും.
മെട്രോ ടിക്കറ്റിങ് സേവനങ്ങൾ വാട്ട്സ്ആപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മെട്രോ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതും ഇതേ വിഭാഗത്തിലാണ്. മാത്രമല്ല വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകളിലും റുപ്പി ഐക്കൺ ലഭ്യമാണ്. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്ദേശമയയ്ക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് പേയ്മെന്റുകൾ നടത്താനും സഹായിക്കും. പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മതി.
സ്റ്റെപ്പ് 1: വാട്ട്സ്ആപ്പ് ആപ്പ് തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: മുകളിൽ വലത് വശത്തായി More Options ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: Payments തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: Mobile recharge ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: നെറ്റ്വർക്ക് ദാതാവ് (ജിയോ, എയർടെൽ, വിഐ) തെരഞ്ഞെടുത്ത് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട മൊബൈൽ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 6: നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ റീചാർജ് പ്ലാനിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 7: ബിൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം Continue to Payment തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 8: പേയ്മെന്റ് രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 9: തുടർന്ന് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക.
