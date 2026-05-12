ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി 'വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ്': പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾക്കായി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ

ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇഷ്‌ട്ടത്തിനും മുൻഗണനയ്‌ക്കും അനുസരിച്ച് വ്യക്തിഗതമാക്കാവുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സവിശേഷതകൾ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസിൽ ലഭിക്കും. സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രതിമാസം നിശ്ചിത തുക നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

Representational Image (Image Credit: AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 12, 2026 at 8:57 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പ്രായഭേദമന്യേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പ്. ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ കയ്യിലെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണും ഇന്‍റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് എവിടെയുള്ളവർക്കും എത്ര ദൂരത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ടും ഞൊടിയിടയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താമെന്നത് തന്നെയാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പിനെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതിയ ഓപ്‌ഷണൽ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചു.

പിന്നാലെ പരിമിതമായ iOS ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ് കൊണ്ടുവരുന്നതായാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ട്രാക്കിങ് പോർട്ടലായ WABetaInfo-ൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം. പ്രീമിയം പ്ലാൻ വരും ആഴ്‌ചകളിൽ വ്യാപകമായി ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

എന്താണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ്?
ഇൻസ്റ്റന്‍റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ പ്രധാന ധർമ്മമായ സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ അനുഭവം അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഫീച്ചറാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഇഷ്‌ട്ടത്തിനും മുൻഗണനയ്‌ക്കും അനുസരിച്ച് വ്യക്തിഗതമാക്കാവുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ടാകും. ഇത് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ പ്രതിമാസം ചെറിയ തുക നൽകേണ്ടി വരും. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ് തികച്ചും ഓപ്‌ഷണൽ പ്ലാൻ ആയതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ സവിശേഷകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

പണമടച്ചുള്ള പ്ലാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മെസഞ്ചറിൽ മാത്രമായി ലഭ്യമാണെന്നും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബിസിനസിന് ലഭ്യമല്ലെന്നും WABetaInfo പരാമർശിക്കുന്നു. സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മെസേജിങിലും കോളിങിലും നിലവിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സവിശേഷതകളും യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ അതേപടി ലഭ്യമാവും. പണമടയ്ക്കുന്നവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുഭവത്തിന് പുറമെ വ്യക്തിഗതമാക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് സാരം.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് എത്ര വില വരും?
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ് പ്ലാനിന്‍റെ വില ഉപയോക്താക്കളുള്ള രാജ്യത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുവെന്ന് WABetaInfo പരാമർശിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ, സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ തൂക പ്രതിമാസം €2.49 (279.42 രൂപ) ആണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് PKR 229.00 ഉം മെക്സിക്കോയിലുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം $29.00 ഉം ഈടാക്കുന്നു. പ്ലാനിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് യോഗ്യരായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മാസം വരെ സൗജന്യ ട്രയലും ലഭ്യമായേക്കാം.

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഓരോ മാസവും സ്വയമേവ പുതുക്കുകയും കൂടുതൽ നിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ബില്ലിങ് തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും റദ്ദാക്കുകയും വേണം. ആപ്പ് സ്റ്റോർ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യാം. ആപ്പിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിൽ ചില iOS ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ നിലവിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. വരും ആഴ്ചകളിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ്: സവിശേഷതകൾ
പ്രീമിയം പ്ലാനിൽ നിലവിൽ ആറ് പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തേക്കാം. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റിക്കർ സ്റ്റോർ വഴി ആനിമേറ്റഡ് ഓവർലേ ഇഫക്‌റ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രീമിയം സ്റ്റിക്കറുകളിലേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക് ആക്‌സസ് നേടാനാകും.

ഈ പായ്ക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. കൂടാതെ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനെടുത്തവർ നിർമിക്കുന്ന പ്രീമിയം സ്റ്റിക്കറുകൾ പങ്കിടുമ്പോൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരല്ലാത്തവർക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയും. പ്രീമിയം പ്ലാനിലെ പ്രധാന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളിൽ ഒന്ന് ആപ്പ് തീമുകളാണ്. വൈബ്രന്‍റ് ബ്ലൂ, റോയൽ പർപ്പിൾ, കോറൽ ഓറഞ്ച്, ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 18 ആക്‌സന്‍റ് നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇവ ഇന്‍റർഫേസിലുടനീളം ഒരേപോലെ പ്രയോഗിക്കാം.

ക്ലാസിക് ഡിസൈനുകൾ മുതൽ ഗ്ലിറ്റർ-ഇഫക്റ്റ്, കറുപ്പും വെളുപ്പും ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ മികച്ച ഡിസൈനുള്ള 14 ഇതര ആപ്പ് ഐക്കണുകളുടെ ഒരു ശേഖരവും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്ലസ് നൽകുന്നു. ഒന്നിലധികം സംഭാഷണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, പ്ലാൻ പിൻ ചെയ്‌ത ചാറ്റുകളുടെ പരിധി 20 ആയി ഉയർത്തുന്നു. അതായത് ചില വ്യക്തികളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിന് ഏറ്റവും മുകളിലായി പിൻ ചെയ്‌ത് വെയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ പരമാവധി മൂന്ന് ചാറ്റ് മാത്രമേ പിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് പ്ലാനിൽ 20 ആയി ഉയർത്തി.

ഒരു പ്രത്യേക ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളിലും ഒരേസമയം ഒരൊറ്റ തീം, പങ്കിട്ട അലേർട്ട് ടോൺ, ഏകീകൃത റിംഗ്‌ടോൺ എന്നിവ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാർക്ക് ചാറ്റ് ലിസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്‍റും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലട്ടർ, ടെമ്പോ, റിപ്പിൾ, മെഡോ, കാർണിവൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 10 പുതിയ കോൾ റിംഗ്‌ടോണുകളും പ്ലാൻ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് കോളുകൾ കൂടുതൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

