നിരീക്ഷിക്കാം, നിയന്ത്രിക്കാം: കുട്ടികളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് രക്ഷിതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നു
ഓരോ രക്ഷിതാവിനും കുട്ടികളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് കമ്പനി സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് രക്ഷിതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം.
Published : January 25, 2026 at 3:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വാട്സ്ആപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കുട്ടികൾ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊണ്ടുവന്ന ടീൻ അക്കൗണ്ടുകളും പാരന്റൽ കൺട്രോൾ ഫീച്ചറുകളും നാം കണ്ടതാണ്. പിന്നാലെ വാട്ട്സ്ആപ്പും ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഓരോ രക്ഷിതാവിനും കുട്ടികളുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗം നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് കമ്പനി സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണവും (parental control) സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ടുമാണ് (secondary account) കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷയ്ക്കായി വാട്സ്ആപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ള വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ 2.26.3.6 ബീറ്റ പതിപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സൂചനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് പുതിയ സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ട് ഫീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി, ഈ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് കൂടെ നിർമിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ സേവ് ചെയ്ത നമ്പറുകളിലുള്ള കോൺടാക്റ്റുകളുമായി മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനാവൂ. അജ്ഞാത നമ്പറുകളുമായി ചാറ്റുകളിലോ കോളുകളിലോ ഏർപ്പെടാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കില്ല.
📝 WhatsApp beta for Android 2.26.3.6: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2026
WhatsApp is working on a feature that lets parents configure a secondary account with limited functionality, and it will be available in a future update!https://t.co/75agDCZCWr pic.twitter.com/apKvDoLxnO
ഫീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ട് ഫീച്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ട് രക്ഷിതാവിന്റെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം രക്ഷിതാവ് ആറ് അക്കങ്ങളുള്ള ഒരു പിൻ നമ്പർ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ സജ്ജീകരണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ പിൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കണം. രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് പിൻ നമ്പർ ലഭിക്കാതെ ഇത് സാധ്യമല്ലെന്നതിനാൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി ഈ സജ്ജീകരണം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ടാബ് ലഭിക്കില്ല. അതായത് അവർക്ക് ചാനലുകൾ കാണാനോ ഉള്ളടക്കം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല, ചാറ്റ് ലോക്ക് സവിശേഷതയും ലഭ്യമാകില്ല. അതിനാൽ ഒരു ചാറ്റും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ ചാറ്റ് നിരീക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, മെസേജുകളുടെയും കോളുകളുടെയും സ്വകാര്യത പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായി എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ അതേപടി നിലനിർത്തും. സന്ദേശം വന്നത് കാണാമെങ്കിലും എന്താണ് മെസേജിൽ ഉള്ളതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികൾ പുതിയ കോൺടാക്റ്റ് ചേർത്താൽ, എപ്പോൾ ചേർത്തുവെന്ന് കാണാൻ കഴിയും
മാനുവൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ സ്വയം അക്കൗണ്ടു തുറക്കുന്ന പ്രായം എത്തുന്നത് വരെയോ സെക്കൻഡറി അക്കൗണ്ട് രക്ഷിതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കും. സ്വന്തമായി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാവുന്ന പ്രായമെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു സാധാരണ വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് മാറ്റാം.
എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?
വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ രക്ഷാകർതൃ നിയന്ത്രണ സവിശേഷത നിലവിൽ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബീറ്റ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റുകളിൽ പുതിയ സവിശേഷത വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ സവിശേഷതയിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രായം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമെന്നോ സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്നോ Wabetainfo നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ഒരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു കുട്ടി തെറ്റായ പ്രായം നൽകി വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചാൽ, കുട്ടികളുടെ പ്രായ പരിശോധന വാട്ട്സ്ആപ്പ് എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നും വ്യക്തമല്ല. വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല.
