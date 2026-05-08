കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കും! വാട്ട്സ്ആപ്പിലെത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എഐ മറുപടി നൽകും; 'ബിസിനസ് എഐ' ഫീച്ചർ വരുന്നു
24 മണിക്കൂറും മനുഷ്യ ഇടപെടലില്ലാതെ ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ബിസിനസ് എഐ ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും.
Published : May 8, 2026 at 4:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി പുതിയ ഫീച്ചർ പ്രഖ്യാപിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പ്. ബിസിനസ് എഐ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫീച്ചർ ബിസിനസ് ആപ്പിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടലുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനും, 24 മണിക്കൂറും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം നൽകാനും, വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
അധിക സോഫ്റ്റ്വെയറോ മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ബിസിനസ് എഐ ഫീച്ചറിന്റെ സവിശേഷത. എല്ലാ തദ്ദേശീയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫീച്ചർ പ്രധാനമായും ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ബിസിനസ് എഐ: സവിശേഷതകൾ, ലഭ്യത
മെറ്റ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗുകളും പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പിലെ ബിസിനസ് എഐ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വേണ്ട പോലെ സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഓഫറുകൾ, സേവനങ്ങൾ, ഷിപ്പിങ്, അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോക്തൃ ചോദ്യങ്ങളോട് നേരത്തെ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഐ അസിസ്റ്റന്റിന് സ്വയമേവ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളിലെ യുപിഐ പേയ്മെന്റുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ ഈ ഫീച്ചറിലൂടെയും ഉടൻ ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ 91 ശതമാനവും മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ബിസിനസുകളുമായി ഇടപഴകുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കാന്തർ പഠന റിപ്പോർട്ട് 2025ൽ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ബിസിനസുകളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.
വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ബിസിനസ് എഐ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ, ഇത് നേരിട്ട് ചെറുകിട ബിസിനസുകാരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെന്നും മെറ്റ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ പോലും ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു ഉപയോക്താക്കളെ പോലും നഷ്ട്ടപ്പെടരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ബിസിനസ് എഐ ഫീച്ചറെന്നും മെറ്റ ഇന്ത്യയുടെ ബിസിനസ് മെസേജിങ് ഡയറക്ടർ രവി ഗാർഗ് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പുതിയ ഫീച്ചറിന്റെ ആദ്യകാല റോളൗട്ടിൽ പങ്കെടുത്ത നിരവധി ബിസിനസുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഫീച്ചറിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാത്രി വൈകി വരുന്ന ബിസിനസ് സംബന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പ്ലാന്റ് അധിഷ്ഠിത പേഴ്സണൽ കെയർ ബ്രാൻഡായ സോയിൽ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പുതിയ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് ദൈനംദിന ഉപഭോക്തൃ സംഭാഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചതായി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റിങ് ബിസിനസ്സ് ദി പർപ്പിൾ സൺസെറ്റ് പറഞ്ഞു.
ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ യോഗ്യരായ ബിസിനസുകാർക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബിസിനസിലെ ടൂൾസ് ടാബിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് സജ്ജീകരണ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എഐ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ബിസിനസുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും, ഫീച്ചർ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനോ കഴിയും. വാട്ട്സ്ആപ്പിലെ ബിസിനസ് എഐ ഫീച്ചർ വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ യോഗ്യരായ ബിസിനസുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.
