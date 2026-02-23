ETV Bharat / technology

'ബർത്ത് ഡേ വിഷ്' 12 മണിക്ക് മുൻപെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം: വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നു

മെസേജ് അയക്കേണ്ട നിർദ്ദിഷ്‌ട തീയതിയും സമയവും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌താൽ കൃത്യസമയത്ത് മെസേജ് അയക്കാനാവും. സ്വീകർത്താവിനെ അറിയിക്കാതെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌ത സന്ദേശം അയയ്‌ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും.

Representative image (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 5:43 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: നിരന്തരം പുത്തൻ അപ്‌ഡേഷനുകളുമായി എത്തുന്ന ജനപ്രിയ മെസെജിങ് ആപ്പാണ് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ്. അടുത്തിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിനായുള്ള പുതിയ ഫീച്ചറും മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗൂഗിൾ മെസേജസിന് സമാനമായ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് മെസേജ് ഫീച്ചറിനായി ഇൻസ്റ്റന്‍റ് മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

WABetaInfo റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ, മറ്റോ അയക്കേണ്ട സന്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി മെസേജ് അയക്കേണ്ട നിർദ്ദിഷ്‌ട തീയതിയും സമയവും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌താൽ മാത്രം മതി. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, TestFlight വഴി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ iOS ബീറ്റ അപ്‌ഡേറ്റിൽ (പതിപ്പ് 26.7.10.72) ഈ ഫീച്ചർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
റിമൈൻഡറുകൾക്കോ, ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനോ ഈ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഹ്യത്തിന് രാത്രി 12 മണിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ അറിയിക്കണമെന്ന് കരുതുക. പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് 12 മണി വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നില്ല. അതിന് മുൻപേ ആശംസ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കൃത്യസമയത്ത് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഇത് സുഹൃത്തിന് അയയ്‌ക്കും.

WABetaInfoയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും തുടർന്ന് ഡെലിവറിക്ക് ഉചിതമായ സമയവും തീയതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. അയച്ചയാൾക്ക് ചാറ്റ് ഇൻഫോ സ്‌ക്രീനിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌ത സന്ദേശങ്ങൾ കാണാം. സ്വീകർത്താവിനെ അറിയിക്കാതെ തന്നെ, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌ത ഏതൊരു സന്ദേശവും അയയ്‌ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും. ഐഒഎസിൽ വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകളിലും ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിലും ഈ സവിശേഷത പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഫീച്ചർ
അടുത്തിടെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിനായുള്ള പുതിയ ഫീച്ചർ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നവർക്ക് പഴയ സന്ദേശങ്ങൾ കാണാനാവുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. ഉപയോക്താവിനെ ഒരു വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ കുറയ്‌ക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ മെറ്റ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് വൈകാതെ ലഭ്യമാകും.

പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, ഗ്രൂപ്പ് അഡ്‌മിൻമാർക്കോ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കോ പഴയ സന്ദേശങ്ങൾ ഘടനാപരമായ രീതിയിൽ പങ്കിടാൻ കഴിയും. 25 മുതൽ പരമാവധി 100 സന്ദേശങ്ങൾ വരെ പുതിയ അംഗത്തിന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ കഴിയും. 25, 50, 75,100 എന്നിങ്ങനെ എത്ര മെസേജുകൾ അയക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

മെസേജ് ഹിസ്റ്ററി പങ്കിടുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ പുതിയ അംഗത്തിന് മെസേജ് ഹിസ്റ്ററി കാണാം. പുതിയ ഒരംഗത്തിനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ അഡ്‌മിൻമാർക്കും, മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും സമീപകാല സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ദൃശ്യമാകും.

