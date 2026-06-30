അപരിചിതർക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ നൽകാൻ മടിയുണ്ടോ? മൊബൈൽ നമ്പറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, യൂസർനെയിം നൽകിയും മെസേജ് അയയ്ക്കാം
പുതിയ ഫീച്ചർ ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നതോടെ അപരിചിതർ വാട്സ്ആപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ഇനി യൂസർനെയിം നൽകിയാൽ മതി. റിസർവേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ വർഷം അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.
Published : June 30, 2026 at 11:46 AM IST
ജോലിയ്ക്കും ബിസിനസ്സിനും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവരും. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ബാങ്ക്, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുമായി മൊബൈൽ നമ്പർ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ അപരിചിതർക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകിയാൽ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഭയക്കുന്നവരാണ് പലരും. ഇതിന് പരിഹാരമെന്നോണം പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്സ്ആപ്പ്.
മറ്റൊരാൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകാതെ തന്നെ 'യൂസർനെയിം' ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണ് വാട്സ്ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്. അപരിചിതർക്ക് ഫോൺ നമ്പർ നൽകാൻ മടിക്കുന്ന പലരുടെയും പ്രശ്നത്തിന് ഇതോടെ പരിഹാരമാകും.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഐഡി പങ്കിടുന്നതിന് സമാനമായിരിക്കും ഇത്. മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകരം യൂസർനെയിം മാത്രം നൽകിയാൽ മതി. യൂസർനെയിം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താവിന് ഫോൺ നമ്പറിന് പകരം നൽകുന്ന യൂസർനെയിം തെരഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്താനും സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനും സാധിക്കും.
റിസർവേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ആഴ്ച മുതൽ ഒരു യൂസർനെയിം റിസർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ യൂസർനെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച പുതിയത് തെരഞ്ഞെടുക്കാനും റിസർവ് ചെയ്ത് വെയ്ക്കാനും വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. ലോകമെമ്പാടും 3 ബില്യണിലധികം ഉപയോക്താക്കളാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പിന് ഉള്ളത്. അതിനാൽ ആവശ്യമുള്ള ഉപയോക്തൃനാമം തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാലാണ് മുൻകൂട്ടി യൂസർനെയിം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന റിസർവ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത്.
എങ്കിലും ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ വർഷം അവസാനം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. വരും മാസങ്ങളിൽ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ ക്രമേണ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് പറയുന്നു. "ആളുകളെ കണക്റ്റുചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ സ്വകാര്യമായ മാർഗം" എന്നാണ് ഈ ഫീച്ചറിനെ പുതിയ വാട്ട്സ്ആപ്പ് മേധാവി കുനാൽ ഷാ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ എങ്ങനെ യൂസർനെയിം നിർമ്മിക്കാം?
ഉപയോക്താവ് നിലവിലുള്ള രാജ്യത്ത് വാട്ട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം സേവനം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ ആപ്പ് തനിടെ ഇത് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും അറിയിക്കും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപയോക്തൃനാമ റിസർവേഷനുകൾ തത്സമയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. "@" എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും യൂസർനെയിമുകൾ ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സംഖ്യയോ അക്ഷരമോ നൽകാം. ഉപയോക്തൃനാമം റിസർവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അക്കേണ്ട്സ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിൽ യൂസർനെയിം ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
Settings > Account > Username
വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ യൂസർനെയിം ഓപ്ഷണലാണ്. അതായത് യൂസർനെയിം വേണോ എന്ന് തികച്ചും ഉപയോക്താക്കാൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. റിസർവ് ചെയ്ത യൂസർനെയിം മാറ്റാനോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അദ്വിതീയ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് തന്നെ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന യൂസർനെയിം ജനറേറ്റർ അവതരിപ്പിച്ചു.
കൂടാതെ 'യൂസർനെയിം കീ' എന്ന ഓപ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചേർക്കും. അതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ യൂസർനെയിം മം ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ആർക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാനാകുമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേയാൾ ഈ കീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അനാവശ്യമായി സന്ദേശമയയ്ക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ സവിശേഷത സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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