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തട്ടിപ്പ് സന്ദേശം വന്നാൽ ഉപയോക്താവിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും: 'സ്‌കാം അലേർട്ട്' ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സ്‌ആപ്പ്

പുതിയ ഫീച്ചർ ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ ബീറ്റാ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങി. ഓപ്‌ഷണൽ ഫീച്ചറായതിനാൽ ആവശ്യാനുസരണം ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനുമുള്ള ഓപ്‌ഷൻ ഇതിലുണ്ട്.

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WhatsApp Rolls Out New 'Scam Alert' Feature That Detects Suspicious Messages (Image Credits: WhatsApp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 2:59 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വാട്‌സ്‌ആപ്പിലൂടെ ദിനംപ്രതി നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ജോലി ഉൾപ്പെടെ വലിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളുമായെത്തുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നതായും ഇവർക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും കേരള പോലിസ് അടുത്തിടെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോണിലേക്ക് മെസേജുകൾ വരുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സവിശേഷതയായ 'സ്‌കാം അലേർട്ട്' അവതരിപ്പിച്ചത്.

പുതിയ ഫീച്ചറിന്‍റെ ബീറ്റാ റോൾഔട്ട് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങി. ഓപ്‌ഷണൽ ഫീച്ചറാണ് ഇത്. അതായത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ആവശ്യാനുസരണം ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനുമുള്ള ഓപ്‌ഷൻ ഇതിലുണ്ട്. എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സവിശേഷതയെ ബാധിക്കാതെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ ഫീച്ചറിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....

സ്‌കാം അലേർട്ട് ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ഒരു ഉപയോക്താവ് ഈ ഫീച്ചർ ഓണാക്കുമ്പോൾ, ഒരു മെഷീൻ ലേണിങ് മോഡൽ അവരുടെ ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. തുടർന്ന് ഈ മോഡൽ പൂർണ്ണമായും ഉപകരണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. മുമ്പ് മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോക്താക്കൾ ഇതേ നമ്പറിൽ നിന്ന് വന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ സ്‌കാം ആയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേണുകളും മോഡൽ തിരിച്ചറിയും.

ഒരു സന്ദേശം തട്ടിപ്പാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടാൽ ഉപയോക്താവ് ചാറ്റിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കാണിക്കും. തുടർന്ന് സംഭാഷണം തുടരണോ, നിർത്തണോ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് ഉപയോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാം. അതേസമയം ഇത്തരത്തിൽ സ്‌കാം ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉപയോക്താവിന് ചാറ്റ് വിശ്വസനീയമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താനും കഴിയും. പിന്നീട് സ്‌കാം അലേർട്ട് ഫീച്ചർ വഴിയെത്തുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ദൃശ്യമാകില്ല.

സ്വകാര്യത ഉറപ്പെന്ന് മെറ്റ

മെസേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കവും ഉപകരണത്തിന് പുറത്തേക്ക് അയക്കില്ലെന്ന് മെറ്റ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അതായത് സന്ദേശം വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലേക്കോ മെറ്റയിലേക്കോ മറ്റ് ആളുകളിലേക്കോ പോകില്ല. ഫീച്ചർ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വളരെ പരിമിതമായ ഡാറ്റ മാത്രമേ അയയ്‌ക്കൂ. ഇത് രഹസ്യാത്മക കമ്പ്യൂട്ടിങ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

ഓരോ മോഡൽ പതിപ്പും വിന്യസിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അതിന്‍റെ സുതാര്യത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട മോഡലിനും നിർദ്ദിഷ്ട ഉപയോക്താവിനെ ടാർഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതിയ സ്‌കാം അലേർട്ട് ഫീച്ചർ പരിശോധിക്കുന്നതിന്, മെറ്റ അതിൻ്റെ ബഗ് ബൗണ്ടി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിച്ചു. അതുവഴി ബാഹ്യ സുരക്ഷാ ഗവേഷകർക്ക് സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കാനും കേടുപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സെറ്റിങ്‌സിൽ സ്‌കാം അലേർട്ട് ആക്‌റ്റിവിറ്റി കാണാനാകും. നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകൂ.

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