വാട്സാപ്പിൽ ഇനി മെസേജുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം; ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫാണെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് മെസേജ് അയയ്ക്കാം
വാട്സ്ആപ്പിൽ സന്ദേശങ്ങൾ, ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ലിങ്കുകൾ എന്നിവ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫാണെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണിത്. ഇത് ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റാ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി.
Published : October 12, 2026 at 3:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വാട്സാപ്പിൽ ഇനി മെസേജുകൾ മുൻകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെയ്ക്കാം. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് മെസേജുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെയ്ക്കാനുള്ള ഫീച്ചർ വാട്സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ പതിപ്പിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. WABetaInfo പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പുതിയ ഫീച്ചർ വഴി ഒരു വ്യക്തിക്കോ, ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ അയക്കാനുള്ള സാധാരണ മെസ്സേജുകൾ, ഫോട്ടോകൾ, വീഡിയോകൾ, ലിങ്കുകൾ എന്നിവ ഏത് തീയതിയിലും സമയത്തുമാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെയ്ക്കാനാകും.
ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഫോണിൽ നിന്ന് മെസേജ് സ്വീകർത്താവിന് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. നിലവിൽ ഈ ഫീച്ചർ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. വൈകാതെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഏറെക്കാലമായി വികസന ഘട്ടത്തിലായിരുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ 2.26.40.7 പതിപ്പിലുള്ള ചില ആൻഡ്രോയിഡ് ബീറ്റ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയത്. ബീറ്റ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും ഫീച്ചർ എത്തിച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷം, ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ സാധാരണ പതിപ്പിലും ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വാട്സാപ്പ് മെസേജുകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?
ജിമെയിലിൽ ലഭ്യമായ ഇമെയിൽ ഷെഡ്യൂളറിന് സമാനമായാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ മെസേജ് ഷെഡ്യൂളിങ് ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. WABetaInfo പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 'send' ബട്ടണിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. തുറന്നുവരുന്ന മെനുവിൽ സന്ദേശം അയക്കേണ്ട ദിവസവും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകളിലും ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിലും ഒരുപോലെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണ്.
ഇനി മെസേജിനൊപ്പം ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ ഗാലറി തുറന്ന് മീഡിയ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. തുടർന്ന് 'send' ബട്ടണിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് സമയം ക്രമീകരിക്കാം. ഡ്രോയിങ് എഡിറ്ററിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ക്യാപ്ഷൻ ചേർക്കാനോ ഉള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം സന്ദേശം അയക്കേണ്ട തീയതിയും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഓഫ്ലൈനിൽ മോഡിലും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സന്ദേശമയയ്ക്കാം
ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴോ ഉപകരണം ഓഫ്ലൈൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴോ പോലും നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് സന്ദേശം അയക്കാൻ ഈ ഫീച്ചറിലൂടെ കഴിയും. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ സുരക്ഷയോടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സാധാരണ പതിപ്പിൽ ഈ ഫീച്ചർ പൂർണ്ണമായി ലഭ്യമാകുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ മെറ്റ ങ്കുവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എത്ര ദിവസം വരെ മുൻകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം?
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള സമയം മുതൽ സന്ദേശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാഴ്ച വരെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെയ്ക്കാം. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മെസേജുകൾ പിന്നീട് പരിശോധിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. ഇതിനായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചാറ്റ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇത് സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
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