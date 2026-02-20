'ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി': വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപുള്ള മെസേജുകളും കാണാം; പുത്തൻ ഫീച്ചറെത്തി
25 മുതൽ പരമാവധി 100 സന്ദേശങ്ങൾ വരെ പുതിയ അംഗത്തിന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ കഴിയും. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് വൈകാതെ ലഭ്യമാകും.
Published : February 20, 2026 at 4:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇടക്കിടെ പുതുപുത്തൻ അപ്ഡേഷനുകളുമായി എത്തുന്ന ജനപ്രിയ മെസെജിങ് ആപ്പാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ്. പേഴ്സണൽ ചാറ്റുകൾക്കും, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾക്കും, വോയ്സ്-വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമൊക്കെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ മെറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പുതുതായി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിനായുള്ള പുതിയ ഫീച്ചറുമായാണ് വാട്സ്ആപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നവർക്ക് പഴയ സന്ദേശങ്ങൾ കാണാനാവുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. ഉപയോക്താവിനെ ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ മെറ്റ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് വൈകാതെ ലഭ്യമാകും.
എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
മുൻപ് ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന മെെസേജുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും നിർണായക കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് മറ്റ് അംഗങ്ങളാരെങ്കിലും പുതിയ അംഗത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ്. പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നതോടെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതാകും.
പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻമാർക്കോ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കോ പഴയ സന്ദേശങ്ങൾ ഘടനാപരമായ രീതിയിൽ പങ്കിടാൻ കഴിയും. 25 മുതൽ പരമാവധി 100 സന്ദേശങ്ങൾ വരെ പുതിയ അംഗത്തിന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ കഴിയും. 25, 50, 75,100 എന്നിങ്ങനെ എത്ര മെസേജുകൾ അയക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. മെസേജ് ഹിസ്റ്ററി പങ്കിടുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ അംഗത്തിന് മെസേജ് ഹിസ്റ്ററി കാണാം.
പുതിയ ഒരംഗത്തിനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻമാർക്കും, മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും സമീപകാല സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ദൃശ്യമാകും. അതേസമയം അഡ്മിൻമാർക്ക് ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഇത് സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉപയോക്താക്കൾ ഉയർത്തുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ വഴി സംരക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും, ഗ്രൂപ്പ് പങ്കാളികൾക്ക് മാത്രമേ പങ്കിട്ട സന്ദേശങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നും വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സ്ഥാപിത എൻക്രിപ്ഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഈ സവിശേഷത വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നു.
മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പങ്കിടുമ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കും അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കും. ഈ ഫീച്ചർ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക ജോലി സംബന്ധമായ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അക്കാദമിക് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ആയിരിക്കും. ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം പരമാവധി 100 എന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ പുതിയ അംഗങ്ങളെ അനാവശ്യ വിവരങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സവിശേഷത ലഭ്യമാക്കും. അഡ്മിൻമാർക്കും സാധാരണ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് വാട്ട്സ്ആപ്പ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മെറ്റ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകണമങ്കിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം.
