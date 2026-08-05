വാട്സ്ആപ്പ് പോളുകളിൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം: ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കായി പുത്തൻ സവിശേഷതകൾ
ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നതിനുള്ള 'പോൾ' ഫീച്ചറിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന @all ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതുതായി ലഭിക്കും.
Published : August 5, 2026 at 5:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ മെസേജിങ് ആപ്പായ വാട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകൾ എളുപ്പമാക്കുന്ന പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നതിനുള്ള 'പോൾ' ഫീച്ചറിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരെയും @all ഉപയോഗിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുതുതായി ലഭിക്കും.
ഈ സവിശേഷതകളിൽ @all ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ലഭിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. വാട്സ്ആപ്പ് ഈ സവിശേഷതകൾ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളെയും മെൻഷൻ ചെയ്യാം
@all മെൻഷൻ: വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മെസേജുകൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ ആർക്കാണെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമായി കണക്കാക്കാം. ഓരോ വ്യക്തികളെയും വെവ്വേറെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഫീച്ചർ നേരത്തെയുണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പംഗങ്ങളെയും മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന ഫീച്ചർ ആണ് പുതുതായി വരുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇനി ഓരോ വ്യക്തിയെയും വ്യക്തിഗതമായി ടാഗ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇനി മുതൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായി '@' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ @all എന്ന മെൻഷൻ ഓപ്ഷനും കാണാനാകും.
അതേസമയം ഈ ഫീച്ചർ നേരത്തെ തന്നെ ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൽ @all എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരെയും അടിയന്തര സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കാനും, എളുപ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനും സഹായിക്കും. ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കും @all എന്ന് കാണിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും, ആരെങ്കിലും '@all' എന്ന് പരാമർശിച്ചാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കും. അതേസമയം സെറ്റിങ്സിൽ @all മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, 32-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അഡ്മിൻമാർക്ക് മാത്രമായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഈ ഫീച്ചർ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
പോൾസ് ഫീച്ചറിലും മാറ്റങ്ങൾ
ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നതിനുള്ള 'പോൾ' ഫീച്ചറിലും മെറ്റ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പോളിങ് അവസാനിക്കുന്ന സമയം: പോളുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവസാനിക്കുന്ന സമയം ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പോളിങിനുള്ള സജ്ജീകരണം സ്വയമേവ അവസാനിക്കും.
സ്വകാര്യത: വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ മറയ്ക്കുന്ന സവിശേഷതയും ഇനി ലഭിക്കും.
പോൾ എഡിറ്റ്: ഒരു പോൾ അബദ്ധവശാൽ സൃഷ്ട്ടിച്ചതാണെങ്കിലോ, അഭിപ്രായം നൽകിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് തോന്നിയാലോ തിരുത്താവുന്ന ഫീച്ചറും പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാവും.
ഈ സവിശേഷതകളിൽ ചിലത് ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കോ, ബീറ്റാ ടെസ്റ്റർമാർക്കോ, ചില ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ മാത്രമേ നേരത്തെ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ഗ്രൂപ്പുകൾ എളുപ്പം സൃഷ്ട്ടിക്കാം
നിലവിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ അതേ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു പുതിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഓരോ വ്യക്തിയെയും വ്യക്തിഗതമായി ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഒരൊറ്റ ടാപ്പിലൂടെ, പഴയ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. പ്രധാന ഗ്രൂപ്പ് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റോ ഔദ്യോഗികമാണെങ്കിൽ അനാവശ്യ സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനോ, സർപ്രൈസ് പാർട്ടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനോ, മറ്റ് ചർച്ചകൾക്കോ ഈ സവിശേഷത വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
Also Read:
- 4000 കിലോഗ്രാം ഭാരം, 8700 കിലോമീറ്റർ വേഗത! സ്പേസ്എക്സിന്റെ റോക്കറ്റ് അവശിഷ്ട്ടം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതായി സൂചന
- 'ആസ്ട്രോ സ്കോപ്പ്'; ആകാശത്തെ അത്ഭുതക്കാഴ്ചകള് ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ, പിന്നിൽ മലയാളി യുവാവ്
- കരുത്തേകാൻ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 പ്രൊസസർ, 10000mAhന്റെ വമ്പൻ ബാറ്ററി: ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ വരുന്നു; റിപ്പോർട്ട്
- iQOO Z11 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ മോഡൽ: 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ iQOO Z11; ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് 20ന്