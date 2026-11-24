ഡിജിറ്റല് പണമിടപാട് ഇനി നിങ്ങള് മാത്രം വിചാരിച്ചാല് പോരാ.. "മൂന്നാമതൊരാള്" കൂടി വരുന്നു, വൻ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി RBI
സൈബർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഭീഷണിയിൽപ്പെട്ടോ, അബദ്ധത്തിലോ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വലിയ തുക നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാനാണ് ആർബിഐ ഈ പുതിയ സംവിധാനം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.. അറിയേണ്ടതെല്ലാം...
Published : November 24, 2026 at 5:23 PM IST
രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ, അതിനൊപ്പം തന്നെ സൈബർ തട്ടിപ്പുകളും ദിനംപ്രതി വർധിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പണത്തിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി എത്തുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ). ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇനി മുതൽ വലിയ തുകകൾ ഡിജിറ്റലായി കൈമാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബാങ്കിനും ഇടയിൽ മൂന്നാമതൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടാകും, അതും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി.
എന്താണ് പുതിയ 'ട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ മെക്കാനിസം'?
സൈബർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഭീഷണിയിൽപ്പെട്ടോ, അബദ്ധത്തിലോ ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വലിയ തുക നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയാനാണ് ആർബിഐ ഈ പുതിയ സംവിധാനം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് തനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള, 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഒരാളെ (ഉദാഹരണത്തിന് ജീവിതപങ്കാളി, മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധു) തൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 'ട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ' ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇത് പൂർണമായും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.
അക്കൗണ്ട് ഉടമ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള വലിയ തുകകൾ കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഈ 'വിശ്വസ്തൻ്റെ' ഫോണിലേക്ക് ഒരു അറിയിപ്പ് പോകും. ഇടപാട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ വ്യക്തി അതിന് അനുമതി നൽകണം. അനുമതി നിരസിക്കുകയോ, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഇടപാട് സ്വയമേവ റദ്ദാക്കപ്പെടും.
അനുമതി നൽകാനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഈ മൂന്നാമത്തെയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കൂ. അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ്, നിക്ഷേപങ്ങൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടാതെ, അക്കൗണ്ടിൽ യാതൊരു ഉടമസ്ഥാവകാശമോ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണോ?
അല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന യുപിഐ ഇടപാടുകൾ, കടകളിലെ പേയ്മെൻ്റുകൾ, ഇഎംഐ പോലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് പേയ്മെൻ്റുകൾ എന്നിവയെ ഈ നിബന്ധനയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ തുകകൾ കൈമാറുന്ന നെഫ്റ്റ് (NEFT), ആർടിജിഎസ് (RTGS) പോലുള്ള മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്കാണ് ഈ അധിക സുരക്ഷാ പാളി ബാധകമാകുക.
'സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച്', തട്ടിപ്പുകാരെ പൂട്ടാൻ മറ്റൊരു ആയുധം
ഇതിനൊപ്പം തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്കായി 'സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച്' എന്നൊരു അടിയന്തര സംവിധാനവും ആർബിഐ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നോ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായെന്നോ സംശയം തോന്നിയാൽ, ബാങ്ക് ആപ്പ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, എടിഎം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ വഴി ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. ഇതോടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പണം പോകുന്ന എല്ലാ ഇടപാടുകളും, പുതിയ യുപിഐ രജിസ്ട്രേഷനുകളും തൽക്ഷണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും.
ആർക്കൊക്കെ ഇത് ഗുണകരമാകും?
ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഏറ്റവുമധികം ഇരയാകുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അത്ര പരിചയമില്ലാത്തവർക്കും ഈ പുതിയ മാറ്റം വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും. 'ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്' പോലുള്ള സൈബർ കെണികളിൽപ്പെട്ട് ഭയന്ന് പണം കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തടയാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഈ ഇടപെടലിലൂടെ സാധിക്കും. നിലവിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് രംഗം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
Also Read: ഇന്നത്തെ കോടിപതി ആലപ്പുഴയിൽ ! സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഒന്നാം സമ്മാനം ഈ നമ്പറിന്