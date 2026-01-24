2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ മേഖല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്? വിദഗ്ധർ പറയുന്നു...
ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും സർക്കാർ പങ്കാളിത്തം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റില് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
Published : January 24, 2026 at 5:47 PM IST
സുരഭി ഗുപ്ത
ന്യൂഡൽഹി: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് ഞായറാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ വലിയ ആഗോളശക്തിയാക്കി കൊണ്ട് അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ് ബഹിരാകാശമേഖല. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിലും സുരക്ഷയിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലും വളരെ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്നതിനാൽ തന്നെ ബജറ്റിൽ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബഹിരാകാശ മേഖല.
വിശ്വസനീയവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ദൗത്യങ്ങളും ബഹിരാകാശ യാത്രയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന രാജ്യമെന്ന ഖ്യാതിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുമ്പോൾ, ഇനിയങ്ങോട്ടും വളർച്ച അനിവാര്യമാണ്. ഇത് സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തികപരമായോ, പങ്കാളിത്തപരമായോ, ഘടനാപരമായോ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന വാദമാണ് വ്യവസായ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ട്വയ്ക്കുന്നത്. അതേസമയം വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇടപെടലുകളോ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയോ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ വലിയൊരു പ്രേരകശക്തിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബഹിരാകാശ മേഖല പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
പുതിയ ബജറ്റില് ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്കായി കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സർക്കാർ നിയന്ത്രണം കുറച്ച്, സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും മികച്ച ബജറ്റ് പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.
ബഹിരാകാശ മേഖലയെ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതി എന്നതിലുപരി സ്വന്തമായി വളരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യവസായമായി മാറ്റുന്നതിന് സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ഇതുവഴി ദേശീയ സുരക്ഷ, സാങ്കേതിക സ്വാതന്ത്ര്യം, ആഗോളനില മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഇവര് കരുതുന്നു.
പ്രതിരോധത്തിൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറെ
ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ, സാങ്കേതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ബഹിരാകാശ മേഖലയെ മാറ്റിനിർത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സുരേന്ദ്ര പാൽ പറയുന്നു. "എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിലവിലെ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ ബഹിരാകാശ മേഖല നിർണായകമല്ല. പക്ഷേ പ്രതിരോധ, പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ മേഖലയെപ്പോലെ തന്നെ പ്രധാനവുമാണ്," പാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നയരൂപകർത്താക്കൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറം ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ 500 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും 'എയ്റോസ്പേസ്' എന്ന ഒരൊറ്റ വിഭാഗത്തിൽ സർക്കാർ ആസൂത്രകർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, ഡ്രോണുകൾ, ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ (HAPT-കൾ), ടെലിമെട്രി, ടെലികമാൻഡ് (TM/TC) സ്റ്റേഷനുകൾ, കൺട്രോൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ, റഡാറുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. 5G/6G ആശയവിനിമയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും വ്യവസായങ്ങളും എയ്റോസ്പേസിന് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ആഗോള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, നിലവിലെ യുദ്ധങ്ങളും പ്രതിരോധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും എയ്റോസ്പേസ് ആധിപത്യത്തെ കൂടെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ സംഘർഷ ഭീഷണി ഉയർന്നുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സുരക്ഷയും പ്രതിരോധവും എയ്റോസ്പേസ് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമപ്പെടുത്തി. അതിനാൽ AI/ML, സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ശക്തമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് (LEO), മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ് (MEO), മൾട്ടി-ബീം ജിയോസ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റ് (GEO) എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഭാവി സുരക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "നാവിഗേഷൻ, നിരീക്ഷണം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയ്ക്കായി LEO/MEO, മൾട്ടി-ബീം GEO ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തന്ത്രങ്ങളെയും കമാൻഡുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ വിവരം പോലും എതിരാളികൾക്ക് ലഭിക്കാതെ തന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, കരസേന തുടങ്ങിയവയുടെ തന്ത്രപരമായ കമാൻഡ് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം," അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"ആവശ്യാനുസരണം വിക്ഷേപിക്കൽ, ഉപഗ്രഹ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, അനുബന്ധ ഭൂതല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, തുടർച്ചയായ ഗവേഷണ വികസനം" തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള കഴിവുകളും നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ബഹിരാകാശ മേഖലയെ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കാതെ മാറ്റിനിർത്തുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യകതകൾ വർധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം ചെറിയ വർധനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അപര്യാപ്തമാണെന്നാണ്. അതായത് ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശേഷിയും ആവശ്യകതയും കണക്കിലെടുത്താൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ബജറ്റ് മൂന്നിരട്ടിയാക്കി വർധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയ വർധനവ് അപര്യാപ്തമാണെന്നും സുരേന്ദ്ര പാൽ പറഞ്ഞു.
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ
സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കൂടെ വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശരദ് കോഹ്ലി പറഞ്ഞു. ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മികച്ച നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
6,500 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള പേലോഡുമായി അടുത്തിടെ വിക്ഷേപിച്ച ബ്ലൂബേർഡ്- ബ്ലോക്ക് 2 ദൗത്യം ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് നേട്ടമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പരാജയങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കോഹ്ലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഓരോന്നാന്നായി പൂവണിയുകയാണ്. സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും, ചൊവ്വയായാലും ശുക്രനായാലും, ഭാവി ദൗത്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പ് തുടരുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ആഗോള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
What a moment! Relive the #LVM3M6 liftoff highlights here:— ISRO (@isro) December 24, 2025
For More information Visit:https://t.co/PBYwLU4Ogy
#LVM3M6 #BlueBirdBlock2 #ISRO #NSIL pic.twitter.com/hc4SoI5DI5
അതിനാൽ തന്നെ ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കുള്ള മുൻഗണന ബജറ്റിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. “ബഹിരാകാശ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വിഹിതം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാരണം സർക്കാരിന്റെ സഹായവും ഫണ്ടും ആവശ്യമുള്ള നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ട്";അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകാൻ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
“ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യം അടിയന്തിരമായി നൽകണം, അതുവഴി ഈ മേഖലയ്ക്ക് ദീർഘകാല ധനസഹായം ലഭ്യമാകും,” അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദവിയെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയും ഐഐടിയിലെ പ്രൊഫസറുമായ സീമ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുക
2026–27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഏക പങ്കാളിയെന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ഉപഭോക്താവായി മാറാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് അസോസിയേഷൻ (ISpA). ബഹിരാകാശ മേഖലയെ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതി എന്നതിലുപരി സ്വന്തമായി വളരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധാരണ വ്യവസായമായി മാറ്റുന്നതിലാണ് ഈ നിർദ്ദേശം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആഗോളതലത്തിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതവും വാണിജ്യപരമായി ഊർജ്ജസ്വലവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും.
വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇടപെടലുകളോ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയോ ഇല്ലാതെ, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ വലിയൊരു പ്രേരകശക്തിയാകാവുന്ന ബഹിരാകാശ മേഖല പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ട്വയ്ക്കുന്നു. ദേശീയ സുരക്ഷ, സാങ്കേതിക സ്വാതന്ത്ര്യം, ആഗോളനില മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിങ്ങനെ രാജ്യത്തിന്റെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് സാധിക്കും. ബഹിരാകാശ മേഖലയുടെ ഉയർച്ചയിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നും, അതിനുള്ള പിന്തുണ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമോയെന്നും അടുത്ത ബജറ്റ് അവലോകന വേളയിൽ മനസ്സിലാക്കാം.
Also Read:
- താരകങ്ങള്ക്കൊപ്പമുള്ള തിളക്കമാര്ന്ന ജീവിതം: ബഹിരാകാശ യാത്രകളെയും നാസയില് നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് സുനിത വില്യംസ് ഇടിവിയോട് മനസ് തുറന്നപ്പോള്...
- ഇനി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല! വാട്ട്സ്ആപ്പ് വെബിൽ തന്നെ വോയ്സ്, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നു
- 54 വർഷത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക്: നാസയുടെ 'ആർട്ടിമിസ്-2' ദൗത്യം ചന്ദ്രനെ ചുറ്റും; ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറപ്പെടും
- 608 ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശവാസം, സൃഷ്ടിച്ചത് റെക്കോർഡുകൾ: 27 വർഷത്തെ സേവനത്തിനൊടുവിൽ നാസയിൽ നിന്ന് സുനിത വില്യംസ് പടിയിറങ്ങി