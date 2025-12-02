200MP കാമറയും ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്സെറ്റും അനവധി ഫീച്ചറുകളും, VIVO X300 സീരീസ് ഇന്ത്യയില്; വിലയടക്കം അറിയാം
വമ്പൻ വിവോ സ്മാർട്ട് ഫോണുകള് ഇന്ത്യയിലെത്തി. X300 സീരീസിലെ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഫീച്ചറുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും അറിയാം...
Published : December 2, 2025 at 2:15 PM IST
സ്മാർട്ട് ഫോണ് ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. ഏറ്റവും പുതിയ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട് ഫോണുകള് ഇന്ത്യയില് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് പ്രമുഖ സ്മാർട്ട് ഫോണ് ബ്രാൻഡായ വിവോ. വിവോ X300 സീരീസാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയ്ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ലോഞ്ചിന് മുന്നേ തന്നെ വിവിധ പ്രീമിയം മോഡലുകള് ഇന്ത്യയില് എത്തിയിരുന്നു.
VIVO X300, VIVO X300 Pro എന്നീ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് X300 സീരീസില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇരു മോഡലുകളിലും 200MP കാമറ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. VIVO X300 മോഡലില് മീഡിയാ ടെക്കിന്റെ ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 3nm പ്രൊസസർ ഉള്ളതിനാല് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തില് ടെൻഷൻ വേണ്ട. രണ്ട് മോഡലുകളിലും സീസ്-ട്യൂൺ ചെയ്ത ബാക്ക് കാമറകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവോ V3+ ഇമേജിങ് ചിപ്പ്, യൂണിബോഡി 3D ഗ്ലാസ് ഡിസൈൻ, 90W വയർഡ്, 40W വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിവ മറ്റ് ഫീച്ചറുകളാണ്.
VIVO X300
പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഈ മോഡല് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സമ്മിറ്റ് റെഡ്, മിസ്റ്റ് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് VIVO X300. 12GB റാമും 256GB ഇന്റേണല് സ്റ്റോറേജുമുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണിന് 75,999 രൂപയാണ് വില. 12GB റാമും 512GB ഇന്റേണല് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഫോണിന് 81,999 രൂപയും 16GB റാമും 512GB ഇന്റേണല് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഫോണിന് 85,999 രൂപയുമാണ് വില.
VIVO X300 കാമറ
ട്രാവല് പോട്രെയ്റ്റുകള്ക്ക് സൂപ്പർ ഫ്രെണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് കാമറകള് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 200MP ZEISS മെയിൻ കാമറ, ടെലി ഫോട്ടോ ഹൈപ്പർ സൂം, അള്ട്രാ സെൻസിങ് സെൻസർ, ZIESS APO ടെലിഫോട്ടോ കാമറ, vivo ZIESS 2.35x ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ എന്നിവയാണ് കാമറ ഹൈലൈറ്റ്. 4k 60fps പോട്രെയ്റ്റ് വീഡിയോ, AI ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മാസ്റ്റർ, AI സ്റ്റോറിബോർഡ്, മള്ട്ടി ഫോക്കല് പോട്രെയ്റ്റ് സ്നാപ് ഷൂട്ട്, മള്ട്ടി ഫോക്കല് എച്ച്ഡി പോട്രെയ്റ്റ്, 200MP അള്ട്രാ ക്ലിയർ പോട്രെയ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ ആകർഷകമായ ഫീച്ചറുകളുണ്ട്.
VIVO X300 Pro
16GB റാമും 52GB ഇന്റേണല് സ്റ്റോറേജും വുന്നതാണ് X300 സീരീസിലെ പ്രോ മോഡല്. ഡ്യൂണ് ഗോള്ഡ്, എലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളില് ലഭ്യമാണ്. വില 1,09,999 രൂപയാണ്. വൈല്ഡ് ലൈഫ് ഇമേജിങ്ങിന് സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കാമറ. 50MP Sony LYT-828 with OIS റിയർ മെയിൻ കാമറ, 200MP Periscope Telephoto (OIS) ടെലിഫോട്ടോ കാമറ, 50MP ഫ്രണ്ട് കാമറ എന്നിവയാണ് പ്രോ മോഡലിലെ കാമറ ഹൈലൈറ്റ്.
ഫീച്ചറുകള് അറിയാം...
|ഫീച്ചറുകള്
|Vivo X300
|Vivo X300 Pro
|ഡിസ്പ്ലേ
|6.31-inch AMOLED
|6.78-inch LTPO AMOLED (1.5K)
|പ്രൊസസർ
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|MediaTek Dimensity 9500 (3nm)
|റിഫ്രഷ് റേറ്റ്
|120Hz
|120Hz Adaptive Dynamic
|റിയർ മെയിൻ കാമറ
|200MP Primary Main Camera with OIS
|50MP Sony LYT-828 with OIS
|ടെലിഫോട്ടോ കാമറ
|50MP Periscope Telephoto
|200MP Periscope Telephoto (OIS)
|ഫ്രണ്ട് കാമറ
|50MP
|50MP
|ബാറ്ററി
|6,040mAh
|6,510mAh
|ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി
|90W Wired + 40W Wireless
|90W Wired + 40W Wireless
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|OriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 chips
|OriginOS 6 (Android 16) + Vivo V3 & VS1 chips
|ഐപി റേറ്റിങ്
|IP68 + IP69
|IP68 + IP69
|കളർ
|Summit Red, Mist Blue, Phantom Black
|Dune Brown, Phantom Black
ലോഞ്ച് ഓഫറുകള്
എച്ച്ഡിഎഫ്സി, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ കാർഡ്, യുപിഐ പേമെന്റുകളില് 10 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. ഫ്ലാറ്റ് 10 ശതമാനം എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും 24 മാസം വരെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ vivo TWS 3e ഇയർ ബഡ്സ് 1499 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഒപ്പം ഒരു വർഷം സൗജന്യ വാറണ്ടി, ജിയോ സിം കാർഡില് ഗൂഗിള് ജെമിനിക്കുള്ള പ്രോ പ്ലാൻ 18 മാസത്തേക്ക് തികച്ചും സാജന്യമായി ലഭിക്കും.
