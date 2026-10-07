പെർഫോമൻസിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുമായി വിവോയുടെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ: 'ഒറിജിൻ ഒഎസ് 7' എപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവും?
പുതിയ വിവോ V80, വിവോ X ഫോൾഡ് 6 ഫോണുകളിൽ Origin OS 7 സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ വിൽപ്പന ഒക്ടോബർ 13ന് ആരംഭിക്കും. അർഹമായ മറ്റ് ഫോണുകളിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ലഭ്യമാകും.
Published : October 7, 2026 at 5:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒക്ടോബർ 6ന് നടന്ന 'വിവോ നെക്സ്റ്റ് 2026' പരിപാടിയിൽ വിവോ V80, വിവോ S2 FE, വിവോ X ഫോൾഡ് 6 എന്നീ പുതിയ ഫോണുകൾ വിവോ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതേ ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ 'ഒറിജിൻ ഒഎസ് 7' പുറത്തിറക്കുന്നതായും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കി വികസിപ്പിച്ച വിവോയുടെ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറാണിത്.
പ്രീമിയം ഫോണുകളും മിതമായ നിരക്കിലുള്ള ഫോണുകളും ഉൾപ്പെടെ വിവോയുടെ നിരവധി ഫോണുകളിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ലഭ്യമാകും. പുതിയ ആനിമേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയും മൾട്ടിടാസ്കിങ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കിയും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് വിവോ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവും?
Origin OS 7 ഇന്ത്യയിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് വിവോ പുറത്തിറക്കുക. ഇത് എപ്പോൾ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ തീയതി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയക്രമം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവോയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾക്കാണ് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ആദ്യം ലഭിക്കുക. ഇതിൽ വിവോ X300 സീരീസും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സീരീസിലുള്ള ഫോണുകൾക്ക് ഈ മാസാവസാനത്തോടെ പുതിയ OS ലഭിക്കും. തുടർന്ന് അടുത്ത മാസത്തോടെ വിവോ X200 സീരീസിനും അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും.
What if your smartphone understood the way you work, connect and move through your day a little better? The all-new OriginOS 7 is here, with its rollout timeline in India now available. Designed to bring smarter productivity, AI-powered experiences and seamless cross-device connectivity together, OriginOS 7 makes every interaction more intuitive, personalised and fluid. Less friction. More flow. More of what matters, seamlessly connected. Explore more of what’s new: https://t.co/W4UXERONPW #vivoIndia— vivo India (@Vivo_India) October 7, 2026
കമ്പനി ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ച വിവോ V80, വിവോ X ഫോൾഡ് 6 ഫോണുകളിൽ Origin OS 7 സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ വിൽപ്പന ഒക്ടോബർ 13ന് ആരംഭിക്കും. അതേസമയം ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ Vivo S2 FE ആൻഡ്രോയ്ഡ് 16നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Origin OS 6 സോഫ്റ്റ്വെയറുമായാണ് വരുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിനും പിന്നീട് Origin OS 7 അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും. ഓരോ ഫോൺ സീരീസിനും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക താഴെ നൽകുന്നു.
|ലഭ്യമാകുന്ന സമയം
|ലഭ്യമാകുന്ന മോഡലുകൾ
|ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ
|വിവോ X300, X300 പ്രോ, X300 FE, X300 അൾട്ര, X ഫോൾഡ് 5
|നവംബർ പകുതിയോടെ
|വിവോ X200T, X200, X200 പ്രോ, X200 FE
|ഡിസംബർ പകുതിയോടെ
|വിവോ X100, X100 പ്രോ, X Fold 3 പ്രോ, V60e, V60, V70 FE, V70, V70 എലൈറ്റ്
|ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ
|വിവോ V50, V50e
|ജനുവരി അവസാനത്തോടെ
|വിവോ T5 പ്രോ, T5, T5x, T4 അൾട്ര, T4 പ്രോ, T4, T4R, T3 അൾട്ര, Y51 പ്രോ, V40, V40 പ്രോ, S2 FE, S2
|ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ
|വിവോ V30e, V30, V30 Pro, T4x, Y31 പ്രോ, Y400, Y400 പ്രോ
പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിക്കും?
ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വരുമ്പോഴോ സ്ക്രീനിലും യൂസർ ഇന്റർഫേസിലും വരുന്ന റെസ്പോൺസീവ് ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റായ ഡൈനാമിക് ഗ്ലോഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഗ്ലാസ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് (translucent) മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈനും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ റിയൽ, നാച്ചറൽ, സോഫ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡുകളുണ്ട്. ക്വിക്ക് സെറ്റിങ്സ് പാനൽ, നാവിഗേഷൻ ബാർ, ബട്ടണുകൾ എന്നിവ സുതാര്യമായോഅല്ലെങ്കിൽ നേരിയ നിറങ്ങളിലോ ക്രമീകരിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ലോക്ക് സ്ക്രീനും ഹോം സ്ക്രീനും മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉപയോക്താവുമായി സംവദിക്കുന്ന തരത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Wiggle, Glint, Pet Pals എന്നിങ്ങനെ നിരവധി തീമുകൾ ഇതിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ കുലുക്കുമ്പോഴോ സ്ക്രീനിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോഴോ ഈ തീമുകൾ വ്യത്യസ്തമായ ഇഫക്റ്റുകൾ നൽകും. 'StickIt' എന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച്, മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചതോ ആയ സ്റ്റിക്കറുകൾ ലോക്ക് സ്ക്രീനിലോ ഹോം സ്ക്രീനിലോ ചേർക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കഴിയും.
പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ 'Origin Workbench' എന്ന ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിലും ടാബ്ലെറ്റുകളിലും മാത്രമാണ് ഇത് ലഭ്യമായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സ്ക്രീനിൽ ഒരേസമയം അഞ്ച് ആപ്പുകൾ വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പോലുള്ള അനുഭവം നൽകുന്നു. Jovi AI-യും നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പെർഫോമൻസിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ
- ആപ്പ് തുറക്കുന്ന വേഗത 10% വർധിച്ചു.
- ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്ന വേഗത 11% കൂടി
- ഗ്രാഫിക്സ് റെൻഡറിങിൽ 14.4% പുരോഗതി
- അനിമേഷനിൽ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
- ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത മെമ്മറി
- 60% അധികം മെമ്മറി
- 256 GB സ്റ്റോറേജുള്ള ഫോണിൽ 25 GB വരെ ഫ്രീ സ്പേസ്
ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ
ഇനിമുതൽ വിവോ അല്ലെങ്കിൽ iQOO ഫോണുകൾ ആപ്പിൾ വാച്ചുമായി എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനാകും. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും വർക്ക്ഔട്ട് വിവരങ്ങളും 'Origin Health'-ലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എയർപോഡിന്റെ ബാറ്ററി നിലയും സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോനിലയും 'Origin Island'-ൽ കാണാൻ സാധിക്കും. iCloud-ഉം ഇതിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഫയൽ മാനേജറിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് iCloud ഫയലുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. Mac, iPad, Windows എന്നിവയിലെ 'Vivo Office Kit'-നൊപ്പം 'Screen Handoff' സൗകര്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
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