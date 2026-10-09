ഇൻഫോസിസിനും ടാറ്റയ്ക്കും വിപ്രോയ്ക്കും അമേരിക്കയുടെ പൂട്ട്; ഗ്രീൻ കാർഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു
അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആൻ്റി-ഫ്രോഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ കർശന നടപടി.
Published : October 9, 2026 at 12:42 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: എച്ച്-1ബി വിസയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഗ്രീൻ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുന്ന പെർമനൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികളെ അമേരിക്ക സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇൻഫോസിസ്, ടാറ്റ, വിപ്രോ, എച്ച്സിഎൽ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കും കോഗ്നിസൻ്റ്, കാപ്ജെമിനി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബി എന്നീ ആഗോള ഭീമന്മാർക്കുമാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
യുഎസ് ആൻ്റി-ഫ്രോഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ്, തൊഴിൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കീത്ത് സോണ്ടർലിങ്, അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ചെ എന്നിവരാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി ഔട്ട്സോഴ്സിങ് കമ്പനികളായ കോഗ്നിസൻ്റ്, ഇൻഫോസിസ്, ടാറ്റ, വിപ്രോ, എച്ച്സിഎൽ, കാപ്ജെമിനി എന്നിവയെ പെർമനൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കീത്ത് സോണ്ടർലിങ് വ്യക്തമാക്കി.
മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും അഡോബിക്കും വിലക്ക്
ഫെഡറൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനാലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, അഡോബി എന്നീ കമ്പനികളെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്കയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനോളം ഈ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത മറ്റൊരു കമ്പനിയില്ലെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. യോഗ്യരായ അമേരിക്കൻ ജീവനക്കാരെ ലഭിക്കാനില്ലെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 2025ൽ 6,000 അമേരിക്കക്കാരെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പിരിച്ചുവിട്ടത്. എന്നാൽ ഇതേ കമ്പനിക്ക് 6,000ത്തിലധികം എച്ച്-1ബി വിസകൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും 3,682 പെർമനൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപേക്ഷകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട അമേരിക്കക്കാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അതേ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഇതിൽ 1,000ത്തോളം അപേക്ഷകൾ നൽകിയതെന്നും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിലക്ക് നേരിടുന്ന കമ്പനികളുടെ പുതിയ അപേക്ഷകളോ നിലവിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള പെർമനൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അപേക്ഷകളോ തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇനി സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സോണ്ടർലിങ് വ്യക്തമാക്കി. 2009 മുതൽ ഈ കമ്പനികൾ മാത്രം 30 ലക്ഷത്തോളം വിദേശ തൊഴിലാളികളെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇവർക്ക് 2,30,000ത്തിലധികം എച്ച്-1ബി വിസ അംഗീകാരങ്ങളും 1,00,000ത്തിലധികം പെർമനൻ്റ് ലേബർ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിവർഷം അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന എച്ച്-1ബി വിസ അപേക്ഷകളിൽ 70 ശതമാനത്തിലധികവും ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളുടേതാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.
ജെ-1 വിസ പ്രോഗ്രാമിലും അന്വേഷണം
എച്ച്-1ബി വിസയിൽ എത്തുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികളെ വിദേശ കരാർ അടിമകളെന്നും ഈ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികളെ വിസ മില്ലുകളെന്നുമാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. യേൽ, ഹാർവാർഡ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ്, കാൽടെക് തുടങ്ങി ഒൻപത് പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിലെ ഗവേഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെ-1 വിസ പ്രോഗ്രാമിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ജെ ഡി വാൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സർവകലാശാലകളിൽ അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അവർ ഈ വിസകൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അമേരിക്കൻ വിദ്യാർഥികളുടെയും ഗവേഷകരുടെയും വേതനം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഗവേഷണം, അധ്യാപനം, പഠനം, പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സന്ദർശകരായി അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ജെ-1 പ്രോഗ്രാം.
അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികൾക്കും അമേരിക്കൻ ജീവിതരീതിക്കും നേരെയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അപമാനമാണിതെന്ന് വാൻസ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ കോർപറേറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിഭകളെ ലഭ്യമാക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വിസ പ്രോഗ്രാമുകൾ അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സർവകലാശാലകൾ എത്രത്തോളം പ്രശസ്തമാണെന്നത് തനിക്ക് വിഷയമല്ലെന്നും നിയമം ലംഘിക്കുകയും അമേരിക്കൻ ജനതയെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്താൽ സർവകലാശാലാ മുറ്റത്തുവച്ചുതന്നെ വിലങ്ങണിയിക്കുമെന്നും തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ആൻ്റണി ഡി എസ്പോസിറ്റോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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സർവകലാശാലകളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ പൂർവവിദ്യാർഥികളുടെ സ്വാധീനമോ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായുള്ള ബന്ധമോ പരിഗണിക്കില്ല. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല. അതിനാലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ അന്വേഷണ വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിസ ഫ്രോഡ് സ്ട്രൈക്ക് ടീം രൂപീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് വൻ തുക ഫീസ്
ഇതിനിടെ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് 70,000 ഡോളർ ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ച ശിപാർശ ചെയ്തു. ഒപ്ഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ട്രെയിനിങ് (ഒപിടി) പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കണമെന്നാണ് പുതിയ നിർദേശം. പഠനകാലത്തോ അതിനുശേഷമോ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രധാന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഒപിടി പ്രോഗ്രാം. അമേരിക്കൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നത്.
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