എഐ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിന് 'പാക്സ്പാസ്'; സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി അമേരിക്ക
ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം പാക്സ് സിലിക്ക അംഗരാജ്യങ്ങൾ എഐ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ (AI Opportunity Declaration) ഒപ്പുവച്ചു.
Published : June 26, 2026 at 2:11 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: നിർമിത ബുദ്ധി (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക 'പാക്സ്പാസ്' (PaxPass) പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം പാക്സ് സിലിക്ക (Pax Silica) കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയുമായി ചേർന്ന് 'ഫൗണ്ടറി സ്കൂൾ' (Foundry School) ആരംഭിക്കുമെന്നും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. വാഷിങ്ടണിലെ ഡൊണാൾഡ് ജെ ട്രംപ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പീസിൽ നടന്ന പാക്സ് സിലിക്ക കൂട്ടായ്മയുടെ രണ്ടാമത് ഉച്ചകോടിയിലാണ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.
ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം പാക്സ് സിലിക്ക അംഗരാജ്യങ്ങൾ എഐ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രഖ്യാപനത്തിൽ (AI Opportunity Declaration) ഒപ്പുവച്ചു. സർക്കാരുകൾ നിർമിത ബുദ്ധിയെ കേവലം നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കോണിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് വലിയൊരു അവസരമായാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് പാക്സ് സിലിക്ക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുഎസ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ജേക്കബ് ഹെൽബർഗ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പാക്സ്പാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം
വിശ്വസ്തരായ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ എഐ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിർണായക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പുതിയ പാക്സ്പാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കാർഗോ പരിശോധന, എഐ അധിഷ്ഠിത അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ, വിശ്വസ്തരായ പങ്കാളികളുടെ ചരക്കുകൾക്ക് മുൻകൂർ അനുമതിയോടെയുള്ള വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസിങ് എന്നിവ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും. വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സുരക്ഷിതമായ വ്യാപാരം വേഗത്തിലാക്കാനും പാക്സ്പാസിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് ജേക്കബ് ഹെൽബർഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ പദ്ധതിയുടെ വികസനത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമായി 50 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ വിദേശ സഹായം അമേരിക്ക വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഫൗണ്ടറി സ്കൂൾ
പാക്സ് സിലിക്ക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലുടനീളമുള്ള സംരംഭകർ, എൻജിനീയർമാർ, നൂതന ഉത്പാദന മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ എന്നിവരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയുമായി ചേർന്ന് ഫൗണ്ടറി സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് സമാന്തരമായി, പാക്സ് സിലിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൂതന ഉത്പാദന രീതികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റാൻഫോർഡും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റും ചേർന്ന് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി വികസിപ്പിക്കും. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും വ്യവസായ പ്രമുഖരുടെയും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ മേഖലയിൽ അഭിവൃദ്ധി കൈവരിക്കാൻ ഫൗണ്ടറി സ്കൂൾ സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായ ഉത്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ദീർഘകാല വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി അമേരിക്ക അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും ഹെൽബർഗ് പരാമർശിച്ചു. പാക്സ് സിലിക്ക ശൃംഖലയിലുടനീളം ഇത്തരം കൂടുതൽ മേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപവും നൂതനാശയങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ ഉത്പാദനവും പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ ഇതിലൂടെ രൂപപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന ലാഭകരവും അനുകരണീയവുമായ മാതൃകകളാണ് ഈ പദ്ധതികളെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ അംഗങ്ങൾ
നൂതന ചിപ്പുകൾ, എഐ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഊർജം, ധാതുക്കൾ തുടങ്ങി ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെ നിർവചിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിർബന്ധിത നയങ്ങൾക്കും വിപണികൾക്കും മുന്നിൽ ദുർബലമാകാൻ പാടില്ലെന്ന് യുഎസ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാൻഡൗ പറഞ്ഞു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഭാവിയുടെ വളർച്ചയും വിശ്വസ്തരായ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താനാണ് പാക്സ് സിലിക്ക നിലകൊള്ളുന്നത്.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിരുകൾ നിർമിച്ചത് സർക്കാരുകളല്ല, മറിച്ച് സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ മേഖലയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. സ്വതന്ത്ര സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് എഐ അവസരങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി അർജൻ്റീന, ജർമനി, നെതർലൻഡ്സ്, ചിലി, കോസ്റ്റാറിക്ക, ഗ്രീസ്, കസാഖ്സ്ഥാൻ, പനാമ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നീ ഒൻപത് പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി പാക്സ് സിലിക്ക കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി.
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