ആന്ത്രോപിക്കിന് നേരിയ ആശ്വാസം: പുതിയ എഐ മോഡലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവ് വരുത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം
പരിമിതമായ സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ ക്ലോഡ് മിത്തോസ് 5-ലേക്ക് ആക്സസ് ലഭ്യമാക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
Published : June 27, 2026 at 2:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മാസങ്ങൾ നീണ്ട കൊമ്പുകോർക്കലിനും നിയന്ത്രണത്തിനും ശേഷം എഐ കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക്കിന് നേരിയ ആശ്വാസമേകി യുഎസ് സർക്കാർ ഉത്തരവ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത യുഎസ് സൈബർ സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ നൂതന എഐ മോഡലുകളായ ക്ലോഡ് മിത്തോസിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചതായാണ് വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂൺ 26) ഉത്തരവിറക്കിയത്. ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം നേരിയ ഇളവ് വരുത്തിയതായാണ് തീരുമാനത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്.
മുമ്പ് യുഎസ് ഭരണകൂടം മിത്തോസ് 5 എഐ മോഡലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും തടഞ്ഞിരുന്നു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം. ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മിത്തോസ് 5 ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്ന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചത്.
കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് മിത്തോസ് 5 ആക്സസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്ന് ആന്ത്രോപിക് അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു എഐ മോഡലായ ഫേബിൾ 5 വീണ്ടും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ വരും ആഴ്ചകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ആന്ത്രോപിക് പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.
Since June 12, we’ve been working closely with the US government to restore access to Claude Mythos 5 and Fable 5. Today, the government notified us that Mythos 5, our strongest cybersecurity model, can be redeployed to a set of US organizations that operate and defend critical…— Anthropic (@AnthropicAI) June 27, 2026
ആന്ത്രോപിക്കിന് നേരിയ ആശ്വാസം
അമേരിക്കൻ എഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ആന്ത്രോപ്പിക്കും ട്രംപ് ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം മാസങ്ങളായി തുടരുകയാണ്. പെന്റഗണുമായി ഇടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് യുഎസ് സർക്കാർ ആന്ത്രോപിക്കിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എഐ മോഡലുകൾ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെന്നായിരുന്നു പെന്റഗണിന്റെ ആവശ്യം. ഇത് ആന്ത്രോപിക് അംഗീകരിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്.
സുരക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്പനിയുടെ ഫേബിൾ 5, മിത്തോസ് 5 മോഡലുകൾ വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇതോടെ രണ്ട് എഐ മോഡലുകളും പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആന്തോപിക്കുമായുള്ള നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തി ട്രംപ് പ്രസ്താവനയും പുറത്തിറക്കി.
പിന്നാലെയാണ് നിയന്ത്രണത്തിന് നേരിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവ് യുഎസ് സർക്കാർ പുറത്തുവിടുന്നത്. എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലുകൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരുമായി ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതായും വരും ആഴ്ചകളിൽ തീരുമാനം അറിയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ആന്ത്രോപിക് വ്യക്തമാക്കി.
ഓപ്പൺഎഐ മോഡലുകൾക്കും നിയന്ത്രണം
ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ എതിരാളിയായ ഓപ്പൺഎഐ പുതിയ എഐ മോഡൽ GPT-5.6 വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ ഇത് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി എത്തിക്കാമെന്നും, നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ വിശ്വസ്ത പങ്കാളികൾ ഉൾപ്പെട്ട പരിമിതമായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. എഐ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സർക്കാർ പരിശോധനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം.
Introducing a limited preview of GPT-5.6 Sol, our next generation frontier model, as well as GPT-5.6 Terra, a balanced model for efficient, everyday work, and GPT-5.6 Luna, a fast and affordable model for high-volume work.https://t.co/OoM83SyISN— OpenAI (@OpenAI) June 26, 2026
വിഷയത്തിൽ ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ കടുത്ത അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഉപയോക്താക്കൾ, ഡെവലപ്പർമാർ, സംരംഭങ്ങൾ, സൈബർ പ്രതിരോധക്കാർ, ആഗോള പങ്കാളികൾ എന്നിവർക്ക് മികച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും, അതിനാൽ നിയന്ത്രണം ദീർഘകാല നടപടിയാക്കരുതെന്നുമാണ് കമ്പനി സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെ 'ഹ്രസ്വകാല നടപടി' എന്ന് വിളിച്ച് കൊണ്ട്, വരും ആഴ്ചകളിൽ മോഡൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയതും ഏറ്റവും ശക്തവുമായ എഐ മോഡലാണ് GPT-5.6. സോൾ, ടെറ, ലൂണ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എഐ മോഡലുകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാവും. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ശക്തിയാർജ്ജിച്ച മുൻനിര മോഡലാണ് സോൾ. അതേസമയം ദൈനംദിന ജോലികൾക്കുതകുന്ന എഐ മോഡലാണ് ടെറ. ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതും വേഗതയേറിയതുമായ മോഡലാണ് ലൂണ. മൂന്ന് എഐ മോഡലുകളുടെയും റിലീസ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് സർക്കാർ.
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