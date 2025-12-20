ഉയര്ന്ന അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കില്ല; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രം
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ സുരക്ഷിതമായും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചട്ടക്കൂടായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എഐ ഗവേണൻസ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അവതരിപ്പിച്ചത്
Published : December 20, 2025 at 3:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഉയര്ന്ന അപകട രീതിയില് വളര്ന്നുവരുന്ന എഐ ഉപയോഗം കേന്ദ്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സഹമന്ത്രി ജിതിൻ പ്രസാദ. നവംബർ ആദ്യവാരം പുറത്തിറക്കിയ 'ഇന്ത്യ എഐ ഗവേണൻസ് ഗൈഡ്ലൈൻസ്' ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും, പകരം അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തിയുള്ളതും തെളിവുകളിൽ അധിഷ്ഠിതവും ആനുപാതികവുമായ ഒരു ഭരണരീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ സുരക്ഷിതമായും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചട്ടക്കൂടായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എഐ ഗവേണൻസ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം അത് വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഡീപ്ഫേക്കുകൾ, പക്ഷപാതപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ) കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആത്യന്തികമായി ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എഐ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെയും പ്രധാന ശക്തിയാണ് എഐ എന്ന് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഇത് അപകടസാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു. പക്ഷാപാതം, വിവേചനം, സുതാര്യതയുടെ അഭാവം എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എഐ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനുമുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജിതിൻ പ്രസാദ വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായ അധികാരപരിധിക്കുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പികളിലുള്ളവര്ക്കായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂടുകൾ പഠിക്കുകയും ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ എഐ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് രൂപകരിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. "നിയമങ്ങളെയോ വിപണി ശക്തികളെയോ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം നിയമപരമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
ഡീപ്ഫേക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ, സ്വകാര്യത സംരക്ഷണം, സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവക്കുള്ള എഐ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി IIT കൾ പോലുള്ള മുൻനിര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്," ജിതിൻ പ്രസാദ പറഞ്ഞു.
സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റുകൾ, അപ്പീലുകൾ തുടങ്ങിയ പുതിയ നിയമപരമായ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ബാധകമല്ലെന്നും പകരം വിവര സാങ്കേതിക നിയമം, ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സംരക്ഷണ നിയമം, മേഖലാ നിർദ്ദിഷ്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെയാണ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നെതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഫലപ്രദമായ എഐ ഇപയോഗം പ്രായോഗിക സാങ്കേതിക ഇടപെടലുകൾ വഴി പിന്തുണക്കപ്പെടണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസത്തെ ഈ സമീപനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പൗരൻമാരുടെ സുരക്ഷ, വിശ്വാസം, അവകാശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.
