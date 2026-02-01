ഇലക്ട്രിക് വാഹന ബാറ്ററി മുതൽ ആണവോർജ്ജ പദ്ധതികൾക്ക് വരെ നികുതിയിളവ്: കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
ആണവ പദ്ധതികൾ, ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾ, സോളാർ ഗ്ലാസ്, നിർണായക ധാതുക്കൾ, ബയോഗ്യാസ് എന്നിവയുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവയിൽ ഇളവുകൾ വരുത്തിയതായി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. 2025 കേന്ദ്ര ബജറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....
Published : February 1, 2026 at 4:42 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആണവോർജ്ജ പദ്ധതികൾ, നിർണായക ധാതുക്കളുടെ സംസ്കരണം, ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളുടെ ഉത്പാദനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ലിഥിയം-അയൺ സെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലധന വസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവയിലാണ് ഇളവ് വരുത്തിയത്. ഊർജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നികുതി ഇളവ്.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും (ഇവി) മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ഇവി ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി 35 അധിക മൂലധന വസ്തുക്കളും മൊബൈൽ ഫോൺ ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി 28 അധിക മൂലധന വസ്തുക്കളും സർക്കാർ ചേർത്തിരുന്നു.
സോളാർ ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിമോണേറ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സൗരോർജ്ജ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ആന്റി-റിഫ്ലക്ടീവ് ഗുണങ്ങളുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറവുള്ള ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത്. ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് (പിവി) പാനലുകൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശ പ്രക്ഷേപണം പരമാവധിയെടുക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കഴിയും.
ആണവോർജ്ജ പദ്ധതികളൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഇതിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നിലവിൽ നൽകുന്ന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഇളവിലെ കാലാവധി നീട്ടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2035 വരെ നീട്ടുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. മാത്രമല്ല, ഇളവ് ശേഷി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ എല്ലാ ആണവ നിലയങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തിന്റെ ആണവോർജ്ജ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആണവോർജ്ജ ദൗത്യങ്ങൾക്കും പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. 2033 ഓടെ ചെറിയ മോഡുലാർ റിയാക്ടറുകളുടെ (എസ്എംആർ) വികസിപ്പിക്കും. 2047 ഓടെ ആണവോർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധവുണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, 100 ജിഗാവാട്ട് ശേഷി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.
ആണവോർജ്ജ ഉൽപാദന മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ശുദ്ധോർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്ഥിരമായ വർധനവ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും സർക്കാർ വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യയിലെ നിർണായക ധാതുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള മൂലധന വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എയ്റോസ്പേസ്, പ്രതിരോധ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ ആശ്രിതത്വം കുറച്ച് സ്വാശ്രയത്വം വളർത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
കേരളം, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ ധാതു സമ്പന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഖനനം, സംസ്കരണം, ഗവേഷണം, ഉൽപ്പാദനം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക അപൂർവ ഭൂമി ഇടനാഴികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാതുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ അപൂർവ ഭൗമ കാന്തങ്ങളുടെ വിതരണം സുരക്ഷിതമാക്കാനാകും. ബയോഗ്യാസ് കലർന്ന സിഎൻജിക്ക് നൽകേണ്ട സെൻട്രൽ എക്സൈസ് തീരുവ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ബയോഗ്യാസിന്റെ മുഴുവൻ വിലയും ഒഴിവാക്കാനും മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
