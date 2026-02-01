ബഹിരാകാശ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുമോ ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്രബജറ്റ്? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
ബഹിരാകാശം, എഐ, ഹരിതോർജ്ജം, ഇവി, സെമികണ്ടക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മുൻ വർഷത്തെ ബജറ്റ്. ഇത്തവണയും ബഹിരാകാശ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകൾക്ക് ബജറ്റ് വിഹിതം വർധിക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Published : February 1, 2026 at 10:19 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് (2026 ഫെബ്രുവരി 1, ഞായറാഴ്ച) അവതരിപ്പിക്കും. 75 വർഷമായി തുടർന്നു പോരുന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ വരും ബജറ്റിലും തുടരുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അസ്ഥിരമായ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
കൃഷി, സംരംഭം, നിക്ഷേപം, കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കിടയിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ ബഹിരാകാശം, വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ, കൃത്രിമ ബുദ്ധി, ഊർജ്ജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ സർക്കാർ അവഗണിക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹരിത ഊർജ്ജത്തിനും കൃത്രിമ ബുദ്ധി പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കേന്ദ്രബജറ്റിൽ തൃപ്തികരമായ ഒരു വിഹിതം മാറ്റിവെയ്ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. വരുന്ന ബജറ്റിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നവർക്കായി മുൻ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ലഭിച്ചുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ
ബഹിരാകാശ മേഖലയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ബഹിരാകാശ വകുപ്പിനായി (DoS) 13,415 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. അതിനും മുൻപ് 11,725 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിനുള്ള മൂലധന വിഹിതം 6,103 കോടി രൂപയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 1690 കോടിയോളം വർധവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണങ്ങളുടെയും ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെയും സുഗമമായ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് കാരണമായി.
2025ൽ ദൗത്യങ്ങൾ, ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ, സാങ്കേതിക പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 231 നേട്ടങ്ങളാണ് ഐഎസ്ആർഒ കൈവരിച്ചത്. അതിൽ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള 100-ാമത്തെ ദൗത്യം, സ്പേഡെക്സ് ഡോക്കിങ്, അൺഡോക്കിങ്, നിസാർ, ബ്ലൂബേർഡ് ബ്ലോക്ക് 2 മിഷൻ, ആക്സിയോം 4, ഗഗൻയാൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം എടുത്തുപറയേണ്ടവയാണ്.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കുമുള്ള ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനും പ്രോത്സാഹനം
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും (ഇവി) മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും നിർണായകമായ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികളുടെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലധന വസ്തുക്കളുടെ തീരുവ കുറയ്ക്കാൻ 2025ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി 35 അധിക മൂലധന വസ്തുക്കളുടെയും, മൊബൈൽ ഫോൺ ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിനായി 28 അധിക മൂലധന വസ്തുക്കളുടെയും തീരുവയിൽ ഇളവ് വരുത്താനാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ "മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ" പദ്ധതിയുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് ചെറുകിട, ഇടത്തരം, വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ദേശീയ നിർമ്മാണ മിഷൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര മൂല്യവർദ്ധനവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സോളാർ പിവി സെല്ലുകൾ, ഇവി ബാറ്ററികൾ, മോട്ടോറുകൾ, കൺട്രോളറുകൾ, ഇലക്ട്രോലൈസറുകൾ, വിൻഡ് ടർബൈനുകൾ, വളരെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ, ഗ്രിഡ്-സ്കെയിൽ ബാറ്ററികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ക്ലീൻ ടെക് നിർമ്മാണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ആണവോർജ്ജവും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജവും
ഇന്ത്യയുടെ ആണവോർജ്ജ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 20,000 കോടി രൂപയുടെ ആണവോർജ്ജ ദൗത്യവും 2025 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2033 ഓടെ ചെറിയ മോഡുലാർ റിയാക്ടറുകളുടെ (എസ്എംആർ) വികസനവും 2047 ഓടെ 100 ജിഗാവാട്ട് ശേഷി കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആണവോർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സ്ഥിരമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നതിനായി അത്തരം പദ്ധതികളുടെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആണവോർജ്ജ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളികളെ അനുവദിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ആണവോർജ്ജ നാശനഷ്ട നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി 2025ലെ ബജറ്റിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിനായുള്ള ശ്രമം രാജ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവൻ തുടർന്നു. ഫോസിൽ ഇതര ഊർജ്ജത്തിന്റെ 50 ശതമാനം എന്ന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഇതിനകം മറികടന്നുവെന്നും 2025 ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ഇത് 51.93 ശതമാനത്തിലെത്തിയെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പത്തിക സർവേയിൽ പറഞ്ഞു. 2025-26 കാലയളവിനുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് ആകെ 38.61 ഗിഗാവാട്ട് പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ ശേഷി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 30.16 GW സൗരോർജ്ജം, 4.47 GW കാറ്റാടി ഊർജ്ജം, 0.03 GW ജൈവ ഊർജ്ജം, 3.24 GW ജലവൈദ്യുതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സാങ്കേതിക പദ്ധതികൾക്കും പ്രോത്സാഹനം
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐടി), ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (ഐഐഎസ്സി) എന്നിവിടങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക ഗവേഷണത്തിനായി 10,000 ഫെലോഷിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഐടി ഹാർഡ്വെയർ, സെമികണ്ടക്ടർ പദ്ധതികൾ, ഇന്ത്യഎഐ മിഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉൽപ്പാദന-ബന്ധിത ഇൻസെന്റീവ് (പിഎൽഐ) പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം 84 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 18,000 കോടി രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ പ്രധാന സാങ്കേതിക പദ്ധതികൾക്കുള്ള ബജറ്റിൽ ബജറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിഎൽഐ പദ്ധതി വഴി ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണം
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധേയമായത് പിഎൽഐ പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ച 8,885 കോടി രൂപ വിഹിതമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വിഹിതം ലഭിച്ചത് ഇതിനാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് (മൊബൈലുകൾ), ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഘടകങ്ങൾ, ടെലികോം, സോളാർ പിവി മൊഡ്യൂളുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മുൻഗണനാ മേഖലകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്.
ഏറ്റവും പുതിയ സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരം, പിഎൽഐ പദ്ധതി 2020 ൽ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബറോടെ, ഇത് 18.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും സൃഷ്ടിച്ചു. 12.6 ലക്ഷത്തിലധികം നേരിട്ടുള്ള, പരോക്ഷ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, കയറ്റുമതി 8.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലും മുകളിലായി വർധിപ്പിച്ചു.
സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിലും ഇന്ത്യ മുന്നേറുന്നു
2025 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സെമികണ്ടക്ടർ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 2,499.96 കോടി രൂപയായി. കോമ്പൗണ്ട് സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, സെൻസറുകൾ, ചിപ്പ് അസംബ്ലി, ടെസ്റ്റിങ്, പാക്കേജിങ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിഹിതം ബജറ്റ് 56 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 3,900 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി.
2025ൽ, 'സെമികോൺ ഇന്ത്യ'യുടെ ഭാഗമായി 32-ബിറ്റ് വിക്രം പ്രോസസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ചിപ്പുകളുടെ അവതരണത്തിലൂടെ രാജ്യം ഈ മേഖലയിൽ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിച്ചു. നോയിഡയിലും ബെംഗളൂരുവിലും വിപുലമായ 3nm ഡിസൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 1.60 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള പത്തിലധികം പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു.
ഇന്ത്യഎഐ മിഷൻ:
ഇന്ത്യഎഐ മിഷനുള്ള ഫണ്ടിങും ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചു. ഇത് 11 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് 2,000 കോടി രൂപയായി. ഈ ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ, ആഭ്യന്തര ലാർജ് ഭാഷാ മോഡലുകൾ (എൽഎൽഎം) നിർമ്മിക്കാനും അവ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ പുറത്തിറക്കാനും രാജ്യം പദ്ധതിയിടുന്നു. കൂടാതെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ഏകദേശം 48 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് 26,026.25 കോടി രൂപയിലെത്തി. 2026ന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യഎഐ മിഷൻ 16,000 ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റുകളെ (ജിപിയു) കൂടി എംപാനൽ ചെയ്തു, ഇത് 34,333 ആയി. ഇതിന്റെ നിലവിലെ ജിപിയു ശേഷി പ്രാരംഭ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിച്ചു.
2026 ബജറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
ബഹിരാകാശ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ മുൻ ബജറ്റ് നൽകിയ സംഭാവനകൾ സർക്കാർ ദീർഘകാല വളർച്ചയെ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശം, ഹരിത ഊർജ്ജം, AI, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ പോലുള്ളവ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മേഖലകളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. 2026 ബജറ്റിൽ ഈ മേഖലകൾക്കായി വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
