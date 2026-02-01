പിഎൽഐ പദ്ധതിക്കായി ഇത്തവണയും വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമോ? 2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്?
ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ മേഖലകൾ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ബജറ്റിൽ ആ മേഖലകൾക്കായി വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഹൈദരാബാദ്: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് (2026 ഫെബ്രുവരി 1, ഞായറാഴ്ച) അവതരിപ്പിക്കും. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നായി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മേഖലകൾക്കായി തൃപ്തികരമായ ഒരു വിഹിതം മാറ്റിവെയ്ക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സമീപകാലത്തായി വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയും. ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണവും വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയും പോയ വർഷങ്ങളിലായി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സുപ്രധാന നേട്ടമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്വെയർ, സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, ഐടി സേവനങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2026-27 ലെ ബജറ്റ് ഈ മേഖലയിൽ സർക്കാർ എത്രത്തോളം പുതിയ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നതും, എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ചിത്രം നൽകും. 2025-26 ലെ ബജറ്റിൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള (MeitY) വിഹിതം 2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ (RE) നിന്ന് 48.16% വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിലും, സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണത്തിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് 26,026.25 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. ഇത് മുൻ വർഷത്തെ ബജറ്റ് വിഹിതമായ 17,566.31 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നതാണ്. 2025-26 ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ, ഇന്ററാക്ടീവ് ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ (IFPD) അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ (BCD) 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 20 ശതമാനമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും ഓപ്പൺ സെല്ലിനും മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കും 5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഈ ബജറ്റിലും സമാനമായ സംരംഭങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ഐടി ഹാർഡ്വെയർ, സെമികണ്ടക്ടർ സ്കീം, ഇന്ത്യഎഐ മിഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം ഏകദേശം 84 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 18,000 കോടി രൂപയായി സർക്കാർ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമ്മാണത്തിനായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് (പിഎൽഐ) പദ്ധതിക്കാണ് 2026 ബജറ്റ് വിഹിതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 8,885 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി നീക്കിവച്ചത്. ആപ്പിളിന്റെ ഭാഗമായ ഫോക്സ്കോൺ, ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ് എന്നിവയും ലാവ ഇന്റർനാഷണൽ, സാംസങ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കൂടാതെ സെമികണ്ടക്ടർ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിഹിതം ഇരട്ടിയിലധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച് 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് 2,499.96 കോടി രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു. വിവിധ സെമികണ്ടക്ടർ പദ്ധതികൾക്കായി സർക്കാർ മൊത്തം 1.52 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, സെൻസറുകൾ, ചിപ്പ് അസംബ്ലി, ടെസ്റ്റിങ്, പാക്കേജിങ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വിഹിതം കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ 56 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് 2,500 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് 3,900 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തി.
2026 ബജറ്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മേഖലകൾക്കായി നടത്തിയ മുൻ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സർക്കാർ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതായിരുന്നു. ഇത്തരം മേഖലൾ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പുതിയ തലത്തിലെത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മേഖലകളിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബജറ്റിൽ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
