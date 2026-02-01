കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം, സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിൽ വൻതുക വകയിരുത്തും
ഇന്ത്യ 2.0 സെമികണ്ടക്ടർ മിഷന് 40,000 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ഇന്ത്യയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ ശേഷി വർധിച്ചതായും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി.
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ 2.0 സെമികണ്ടക്ടർ മിഷന് (ഐഎസ്എം) 40,000 കോടി വകയിരുത്തുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ ശേഷി വർധിച്ചതായും ധനമന്ത്രി. രാജ്യത്തിന്റേത് സ്ഥിരതയുള്ള വളർച്ചയാണെന്നും 7 ശതമാനം സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൈവരിച്ചതായും മൂന്നാം മോദി സർക്കാറിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അർദ്ധചാലകങ്ങൾക്കായുള്ള വ്യവസായ,ഗവേഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കൂടാതെ സെമികണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങളുടെ തദ്ദേശീയ നിർമാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി.
സെമികണ്ടക്ടർ വ്യവസായത്തിന് 40,000 കോടി വകയിരുത്തുന്നത് വഴി രാജ്യത്തിന് ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനാവും. പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനം വർധിക്കുന്നതിലൂടെ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനാകും. ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിൽ മത്സരം വർധിച്ചുവരുന്നതിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിൻ്റെ ചിപ്പ് ഹബ്ബ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷൻ 2.0 സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം
25 കോടി രൂപയുടെ 'കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് എഐ മിഷനുകൾ' ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ചയ്ക്കും ദേശീയ പുരോഗതിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) പോലുള്ള വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെയും, സാങ്കേതികവിദ്യയെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇത്തവണത്തെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും നൂതന ആശയങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി ദേശീയ മിഷനുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ (AI) വ്യാപനവും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കർഷകർ, സ്ത്രീകൾ, അംഗപരിമതർ, യുവാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിങ്ങനെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവസരം സൃഷ്ട്ടിക്കും.
കൃഷിക്കായി എഐ പിന്തുണയുള്ള മൾട്ടിലിംഗ്വൽ എഐ ടൂൾ കൊണ്ടുവരും. ആർടിഫിഷ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂന്നിയ തൊഴിൽ മേഖല കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് എഐ, റോബോട്ടിക്സ്, സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നതിന് ദേശീയ തലത്തിൽ എഐ മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എഐ മിഷനുകൾ (AI Missions), നാഷണൽ ക്വാണ്ടം മിഷൻ, അനുസന്ധൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫണ്ട്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഫണ്ട് എന്നിവയിലൂടെ സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കി.
ബഹിരാകാശ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ
ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലും ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നാഷണൽ ലാർജ് സോളാർ ടെലിസ്കോപ്പ്, നാഷണൽ ലാർജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പ്, ഹിമാലയൻ ചന്ദ്ര ടെലിസ്കോപ്പ്, കോസ്മോസ് 2 പ്ലാനറ്റോറിയം എന്നീ നാല് പ്രധാന ദൂരദർശിനികളും, ജ്യോതിശാസ്ത്ര സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത്യാധുനിക ഗവേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും, ഇതുവഴി അടുത്ത തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന് ധാതു ഇടനാഴി
ഇന്ത്യയുടെ അപൂർവ ഭൗമ കാന്തങ്ങളുടെ വിതരണം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനായി, ധാതു സമ്പന്നമായ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കേരളം, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അപൂർവ ഭൗമ ഇടനാഴികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാതുക്കൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിലൂടെ അപൂർവ ഭൗമ കാന്തങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കപ്പെടും.