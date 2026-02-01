ETV Bharat / technology

ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് പിന്തുണയുമായി കേന്ദ്ര ബജറ്റ്: നിർമ്മല സീതാരാമന്‍റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അറിയാം

ജ്യോതിശാസ്ത്ര മേഖലയിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ നാല് ദൂരദർശിനി സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ. 2025 കേന്ദ്ര ബജറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്....

Sitharaman announces boost to astronomy infrastructure in India (In picture: Himalayan Chandra Telescope (Image Inputs: ANI and Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 5:21 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ്. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ആസ്‌ട്രോഫിസിക്‌സിലും ഗവേഷണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നാല് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ നവീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നാഷണൽ ലാർജ് സോളാർ ടെലിസ്കോപ്പ് (NLST), നാഷണൽ ലാർജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പ് (NLOT), ഹിമാലയൻ ചന്ദ്ര ടെലിസ്കോപ്പ്, COSMOS2 പ്ലാനറ്റോറിയം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്ര പദ്ധതികൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നാല് സൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അത്യാധുനിക ഗവേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും, ഇതുവഴി അടുത്ത തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"ആസ്ട്രോഫിസിക്‌സും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, നാഷണൽ ലാർജ് സോളാർ ടെലിസ്കോപ്പ്, നാഷണൽ ലാർജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെലിസ്കോപ്പ്, ഹിമാലയൻ ചന്ദ്ര ടെലിസ്കോപ്പ്, COSMOS2 പ്ലാനറ്റോറിയം എന്നീ പദ്ധതികൾക്കായി നാല് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ നവീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും." ഒമ്പതാം കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്‌സ് (IIA) ഡയറക്‌ടർ പ്രൊഫസർ അന്നപൂർണി സുബ്രഹ്മണ്യം ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത്യാധുനിക ഗവേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും, ഇന്ത്യയുടെ നിരീക്ഷണ ശേഷി വികസിപ്പിക്കാനും, അത്യാധുനിക ഗവേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും, അടുത്ത തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ലഡാക്കിലെ പാംഗോങ് ത്സോ തടാകത്തിന്‍റെ തെക്കൻ തീരത്താണ് നാഷണൽ ലാർജ് സോളാർ ടെലിസ്കോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നവീകരിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷണവും സൗരോർജ്ജ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. സൂര്യന്‍റെ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നേടുന്നതിലാണ് കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. തടാകത്തിന് സമീപം ഹിമാലയത്ത

ലഡാക്കിലെ ഹാൻലെയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണാലയം (IAO) നവീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കും. എക്സോപ്ലാനറ്റുകൾ, നെബുലകൾ, ഗാലക്സികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിദൂരത്തുള്ള ആകാശ വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കഴിവിനെയും ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തും.

തണുത്തതും വരണ്ടതും ഇരുണ്ടതുമായ പ്രദേശങ്ങളുള്ള ന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് (IIA) ഏകദേശം 4,500 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹാൻലെയിലെ ഐഎഒയിലാണ് എൻഎൽഒടി സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലഡാക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹിമാലയൻ ചന്ദ്ര ടെലിസ്കോപ്പ് നവീകരിക്കുന്നത് വഴി അതിന്‍റെ സംവേദനക്ഷമതയും ഉപകരണങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അസാധാരണമായ അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കൂടുതൽ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകാൻ ഇത് സാധ്യമാക്കും.

ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ അമരാവതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോസ്മോസ് 2 പ്ലാനറ്റോറിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തെയും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തെയും കുറിച്ച് മികച്ച അറിവുകൾ പകരാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ആധുനിക പൊതുജന സമ്പർക്ക-വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കും. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൽ ആഗോള നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

