ചന്ദ്രൻ വ്യാഴത്തെ മറയ്ക്കുമ്പോൾ; നവംബർ മൂന്നിന് ആകാശത്ത് വിരിയുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച
നാളെ ചന്ദ്രൻ അൽപ്പനേരത്തേക്ക് വ്യാഴത്തെ മറയ്ക്കും. അരമണിക്കൂർ വ്യാഴത്തെ മാനത്ത് കാണാനാകില്ല.
By Anubha Jain
Published : November 2, 2026 at 6:16 PM IST
നാളെ (നവംബർ 3) അലാറം അൽപ്പം നേരത്തെ വയ്ക്കാൻ മറക്കേണ്ട.., പുലർച്ചെ ആകാശത്ത് വാനനിരീക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ചമൊരുക്കുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയാണ്. 'ലൂണാർ ഒക്കൽട്ടേഷൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഭീമൻ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തെ ചന്ദ്രൻ അൽപ്പനേരത്തേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു നിർത്തും. അര മണിക്കൂറിലധികം നേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വാനനിരീക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗതുകമുണർത്തുന്നതാകും.
എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?
ആദ്യം ചന്ദ്രനും തൊട്ടുപിന്നാലെ വ്യാഴവും ഉദിച്ചുയരും. തുടക്കത്തിൽ, ചന്ദ്രന്റെ വ്യാസത്തിന് തുല്യമായ അകലത്തിലായിരിക്കും ഇവ രണ്ടും കാണപ്പെടുക. എന്നാൽ ക്രമേണ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞുവരും. തുടർന്ന് പുലർച്ചെ 2:21 ഓടെ ചന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കിഴക്കൻ ആകാശത്ത് എത്തിനിൽക്കുകയും വ്യാഴം താഴെക്കൂടെ പുറകിലേക്ക് മറയുകയും ചെയ്യും. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട മുകൾഭാഗത്തുകൂടി വ്യാഴം വീണ്ടും പുറത്തുവരും.
വ്യാഴത്തെ മറയ്ക്കുന്ന സമയം ചന്ദ്രൻ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 ഡിഗ്രി ഉയരത്തിലായിരിക്കും. വ്യാഴം ചന്ദ്രന്റെ മുകൾഭാഗത്തുള്ള ഇരുണ്ട വശത്തുകൂടി പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം ക്രമേണ വർധിച്ച് വരും. ഈ അപൂർവ പ്രതിഭാസം തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ കൊച്ചി, മധുര, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സമയക്രമത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും.
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ലൂണാർ ഒക്കൽട്ടേഷൻ എന്നാലെന്ത്?
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലെ (IIA) 'സ്കോപ്പ്' (SCOPE-സയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പബ്ലിക് ഔട്ട്റീച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ) വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. നിരുജ് മോഹൻ രാമാനുജം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരു ആകാശവസ്തു അതിനേക്കാൾ വളരെ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവിന് പിന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അതിനെ താത്ക്കാലികമായി മറയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് 'ഒക്കൽട്ടേഷൻ'.
സൂര്യന് മുന്നിലൂടെ ചന്ദ്രൻ കടന്നുപോകുമ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ, ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വലംവെക്കുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വരുന്ന അകലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെയോ ഗ്രഹങ്ങളെയോ താത്ക്കാലികമായി മറയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് 'ലൂണാർ ഒക്കൽട്ടേഷൻ' എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അപൂർവ്വ പ്രതിഭാസമാകുന്നതിന്റെ കാരണം
ഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രനു പിന്നിൽ മറയുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആവർത്തനക്രമം ഇല്ല. ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയായി ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇത്തരം പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇത് കാണാൻ കഴിയുക എന്നത് അപൂർവ്വമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ ദശകത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ബെംഗളൂരുവിൽ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ചന്ദ്രന്റെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഭ്രമണപഥമാണ്.
ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ വലംവെക്കുന്നത് ഏതാനും ഡിഗ്രി വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ്. അതേസമയം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥമാകട്ടെ, ഏകദേശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ, എല്ലാ മാസവും ചന്ദ്രൻ ഒരു ഗ്രഹത്തിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നില്ല.
ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ കൃത്യമായി എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനവും നിരീക്ഷകൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3.8 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചന്ദ്രൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൂമിയുടെ എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം വരാം. ഇത് ചന്ദ്രന്റെ വ്യാസത്തിന്റെ ഏകദേശം നാല് മടങ്ങോളം വരും. ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിഭാസം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കാണാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണമിതാണ്.
ഒക്കൽറ്റേഷൻ ഭൂമിയെ സ്വാധീനിക്കുമോ?
ബഹിരാകാശത്ത് വലിയ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയാണെങ്കിൽ പോലും ഒക്കൽറ്റേഷൻ സമയത്ത് ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ആകാശത്ത് പരസ്പരം വളരെ അടുത്തായി കാണപ്പെടുന്നു. നിരീക്ഷകൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്ന തികച്ചും ജ്യാമിതീയമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇതെന്നും രാമാനുജം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സൂര്യൻ മരത്തിന്റെ ഇലകൾക്ക് പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ, അവിടെ നിന്ന് ഏതാനും മീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് സൂര്യനെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും.
നാളെ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൽ, ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും ആകാശത്ത് അടുത്തടുത്തായി കാണപ്പെടുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ തമ്മിൽ ഏകദേശം 82 കോടി കിലോമീറ്റർ അകലമുണ്ടാകും. ഈ സംഭവം ഭൂമിയിൽ ഭൗതികമായ യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തുന്നില്ല. ഇവയുടെ വിന്യാസത്തെയും ചലനത്തെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത്.
ഗവേഷകരെ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
ആകാശത്തുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെ പലവിധത്തിൽ 'ഒക്കൽറ്റേഷൻ' സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങളെ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുമ്പോൾ, ആ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം കണക്കാക്കാനും അവ ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങളാണോ (binary stars) എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുമെന്ന് രാമാനുജം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് മുന്നിലൂടെ ഒരു ഛിന്നഗ്രഹം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ സമയക്രമം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ആ ഛിന്നഗ്രഹത്തിന്റെ ആകൃതി നിർണ്ണയിക്കാനും ഗവേഷകർക്ക് കഴിയുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ചന്ദ്രന് കാര്യമായ അന്തരീക്ഷമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം മറയ്ക്കൽ പ്രതിഭാസങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1972ൽ, കവലൂരിലെ 'വൈനു ബാപ്പു ഒബ്സർവേറ്ററി'യിൽ (IIA) നിന്ന്, വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ ഗാനിമീഡ് ഒരു നക്ഷത്രത്തെ മറയ്ക്കുന്നതായി നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ഗാനിമീഡിന് ചുറ്റും അന്തരീക്ഷമുണ്ടെന്നതിന് അന്ന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു.
1970കളിലും 80-കളിലും, വിദൂര റേഡിയോ സ്രോതസുകളെ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച്, 'ബിഗ് ബാങ്' പ്രപഞ്ചശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തത്തിന് അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. കൂടാതെ ആകാശത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ (celestial objects) സ്ഥാനങ്ങളും ചലനങ്ങളും കൂടുതൽ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാനും ഈ പ്രതിഭാസം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ഒരു ആകാശ വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ള വസ്തുവിന് പിന്നിലുള്ളതിനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിൽ, അതിനെ 'ട്രാൻസിറ്റ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇത്തരം ട്രാൻസിറ്റുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എങ്ങനെ കാണാം
നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ, ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴിയോ ഈ പ്രതിഭാസം വീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വ്യാഴം പൂർണ്ണമായും മറയുന്ന നിമിഷം വരെ അതിനെ പിന്തുടരുന്നത് അൽപം പ്രയാസകരമായേക്കാം. എങ്കിലും രണ്ടും പരസ്പരം അടുക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. വ്യാഴം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും. അതിനാൽ അത് കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും.
വ്യാഴം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കൃത്യമായ സമയം നിരീക്ഷകർക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനും തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള സമയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ബൈനോക്കുലറോ ടെലിസ്കോപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ച ലഭിക്കുകയും വ്യാഴം മറയുന്നതും വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും കഴിയും.
നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതിന് പ്രത്യേക മുൻകരുതലുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കെട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളും ഇല്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ കിഴക്കൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കണം. പരിചയസമ്പന്നരായ അമേച്വർ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് എട്ട് ഇഞ്ചോ അതിൽ വലുതോ ആയ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. തുടക്കക്കാർക്ക് ചെറിയ ടെലിസ്കോപ്പുകളോ ബൈനോക്കുലറുകളോ ഉപയോഗിക്കാം. ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, ഉപകരണം അനങ്ങാതെ ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്ക് ആകാശഗംഗ വിരുന്ന്
ഈ അപൂർവ ദൃശ്യം കാണാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ്. ബെംഗളൂരു, തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിച്ചോ ഈ ദൃശ്യം വ്യക്തമായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും.
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