ഒരുവശത്ത് കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ, മറുവശത്ത് എഐ വിപ്ലവം: പുതിയ എഐ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ച് യുബിസോഫ്റ്റ്
മദർബ്രെയിൻ' എന്ന പേരിലാണ് യുബിസോഫ്റ്റ് പുതിയ ഉപകമ്പനി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : November 21, 2026 at 8:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗെയിമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും കളിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കാനായി പ്രശസ്ത വീഡിയോ ഗെയിം നിർമ്മാതാക്കളായ യുബിസോഫ്റ്റ് 'മദർബ്രെയിൻ' എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഉപകമ്പനി ആരംഭിച്ചു. 2026 നവംബർ 19-ന് പുറത്തുവിട്ട കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'ടീംമേറ്റ്സ്' എന്ന എഐ പ്രോജക്റ്റിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടീമിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മദർബ്രെയിൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കമ്പനിക്കുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗെയിം നിർമ്മാതാക്കളെ സഹായിക്കാനും പ്രമുഖ സാങ്കേതിക കമ്പനികളുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ആണ് പുതിയ ഉപകമ്പനിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് യുബിസോഫ്റ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗെയിം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരാനും കളിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകവും മികച്ചതുമായ ഗെയിമിംഗ് അനുഭവങ്ങൾ നൽകാനുമാണ് മദർബ്രെയിൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ യെവ്സ് ഗില്ലെമോട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
മദർബ്രെയിൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മേഖലകൾ
എഐ ഗെയിംപ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ മദർബ്രെയിൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.
- മെമ്മറിയുള്ള സ്മാർട്ട് എൻപിസികൾ: കളിക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും, മുൻപ് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓർത്തുവെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗെയിം കഥാപാത്രങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുക.
- എഐ ഗെയിം മാസ്റ്റേഴ്സ്: വലിയ ഗെയിം ലോകങ്ങളെയും അതിനുള്ളിലെ സംവിധാനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക, ഒപ്പം കളിക്കാരുടെ നീക്കങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഗെയിമിലെ സംഭവങ്ങൾ തത്സമയം മാറുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
- ടീംമേറ്റ്സും ഗെയിംപ്ലേ ടൂളിങും: നിർദ്ദേശങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന എഐ ടൂളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 'ടീംമേറ്റ്സ്' എന്ന പരീക്ഷണ പ്രോജക്റ്റിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക, ഒപ്പം ഗെയിം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന AI ടൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുക.
- വിശാലമായ ക്രിയേറ്റർ എക്കോസിസ്റ്റം: യുബിസോഫ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം ഗെയിം നിർമ്മാണ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ടീമുകളെയും, കമ്പനിക്ക് പുറത്തുള്ള ഗെയിം നിർമ്മാതാക്കളെയും, തിരഞ്ഞെടുത്ത സാങ്കേതിക പങ്കാളികളെയും സഹായിക്കുക.
ഉപകമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിന് പിന്നാലെ
കമ്പനിയിൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ഉപകമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 നവംബർ 19-ന് മോൺട്രിയൽ, ക്യൂബെക്ക് സിറ്റി സ്റ്റുഡിയോകളിലായി യുബിസോഫ്റ്റ് 116 പേരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യം ടൊറന്റോ സ്റ്റുഡിയോയിലെ 40 തസ്തികകളും കമ്പനി വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം മുൻ ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ ക്ലിന്റ് ഹോക്കിങിന്റെ പടിയിറക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതൃമാറ്റങ്ങളും കമ്പനിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന ടൈറ്റിലുകൾ
ജനറേറ്റീവ് എഐ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന യുബിസോഫ്റ്റ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി പുതിയ ഗെയിമുകൾ പുറത്തിറങ്ങാനൊരുങ്ങുകയോ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കുകയോ ആണ്. 'റേമാൻ ലെജൻഡ്സ് റീടോൾഡ് വരുന്ന ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങും. ഇത് പിഎസ്5, എക്സ്ബോക്സ് സീരീസ് X|S, പിസി, നിന്റെൻഡോ സ്വിച്ച് 2 എന്നിവയിൽ ലഭ്യമാവും. കൂടാതെ മറ്റ് പല വമ്പൻ ഗെയിമുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Also Read:
- സ്വകാര്യ ചാറ്റുകൾ ചോരില്ല; എഐ ഏജന്റുമാർക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാൻ സിഗ്നലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ലോക്ക്
- ജിടിഎ 6 റെക്കോർഡ് വിജയത്തിൽ, പിന്നാലെ പിസി പതിപ്പിന്റെ പേരിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ
- നഗ്നതയും കവർച്ചയും പ്രമേയം: 'ജിടിഎ-6' കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക