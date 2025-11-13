ഊബറിൽ ഇനി കൗമാരക്കാർക്കും അക്കൗണ്ട്! മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം, ട്രാക്ക് ചെയ്യാം; എവിടെ പോയാലും ഉടനടി വിവരം ലഭിക്കും
സുരക്ഷയ്ക്കായി യാത്രയ്ക്കിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഊബർ ഫാമിലി ഹബ്ബിനുള്ളിലാണ് കമ്പനി ഈ സവിശേഷത ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
ഹൈദരാബാദ്: ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക വിലയ നഗരങ്ങളിലും ലഭ്യമാവുന്ന ഗതാഗത സേവനാണ് ഊബർ. കേരളത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും കൊച്ചിയിലും തിരുവന്തപുരത്തും നഗരഭാഗങ്ങളിൽ ഊബർ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവാറുണ്ട്. സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ, പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നതിനാൽ തന്നെ മിക്ക സിറ്റികളിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഊബർ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്.
ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓട്ടോ, ബൈക്ക്, സ്കൂട്ടർ, ടാക്സ് ഇങ്ങനെ ഏത് വാഹനം വേണമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുമാവും. ഇന്ത്യയിലെ കൗമാരക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും വേണ്ടി ചില പുതിയ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനപ്രിയ റൈഡ് സർവീസായ ഊബർ ഇപ്പോൾ. ഇനി മുതൽ 13 വയസ്സിനും 17നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി ഉബർ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ട്ടിക്കാം.
അത് മാതാപിതാക്കളുടെയോ രക്ഷിതാവിന്റെയോ ഊബർ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ട് രക്ഷിതാക്കളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, സുരക്ഷയ്ക്കായി യാത്രയ്ക്കിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഊബർ ഫാമിലി ഹബ്ബിനുള്ളിലാണ് കമ്പനി ഈ സവിശേഷത ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
ഊബർ ഫാമിലി ഹബ്ബിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ
18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കൗമാരക്കാർ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ട്ടിക്കുകയും, ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആപ്പിലെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. കുട്ടികൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ, അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുന്നതെന്നും, ഏത് വാഹനത്തിലാണ് പോകുന്നതെന്നും, വാഹനം എവിടെ എത്തിയെന്നും, ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണോ പോകുന്നതെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആപ്പ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാം. കുട്ടികൾ യാത്രയിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതുവഴി സാധിക്കും. ഈ ഫീച്ചർ വഴി ലഭ്യമാകുന്ന സവിശേഷതകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
|ഫീച്ചർ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|കൗമാരക്കാർക്കുള്ള സ്വയം സൈൻ അപ്പ്
(ടീൻ സെർഫ് സൈൻ അപ്പ്)
|കുട്ടികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് നിർമിക്കാം, പക്ഷേ രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതി വേണം.
|പാരന്റൽ കൺട്രോൾ
|എപ്പോൾ, എവിടെ, ഏത് കാറിലാണ്, എങ്ങോട്ടാണ് എന്നീ വിവരങ്ങളെല്ലാം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓരോ യാത്രയിലും എല്ലാ സമയത്തും ആക്സസ് ചെയ്യാനാവും.
|ഊബർ വൺ ബെനിഫിറ്റ്സ്
|എല്ലാവർക്കും ഊബർ വൺ ക്യാഷ്ബാക്കും കിഴിവുകളും ലഭിക്കും.
|സെപ്പറേറ്റ് പേയ്മെന്റ്
|കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ രീതിയിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്താം.
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പുതിയ സീനിയർ പ്രൊഫൈൽ
കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകം ആരംഭിച്ച പോലെ മുതിർന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കായും കമ്പനി മറ്റൊരു ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായമായ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക മോഡ് തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ടെക്സ്റ്റും കുറച്ച് ബട്ടണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കും. അവരുടെ യാത്രയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളുടെ ആപ്പ് മക്കൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. യാത്രകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനോ, ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും.
ഇന്ന് കൗമാരക്കാർ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രരായതിനാൽ തന്നെ അവർക്ക് കൂടെ ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ സുരക്ഷയൊട്ടും കുറയാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയൊരു ഫീച്ചറാണ് ഒരുക്കിയതെന്ന് ഊബർ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ശിവ് ശൈലേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
