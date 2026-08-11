ട്രംപ് മീഡിയയ്ക്ക് രണ്ടാം പാദത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം; പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി കമ്പനി
വാൾസ്ട്രീറ്റ് ട്രേഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പ്രധാന പോസ്റ്ററുകളിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രവേശനം നൽകുന്ന ട്രൂത്ത് എപിഐ എന്ന സേവനമാണ് മക്ഗേണിൻ്റെ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം
Published : August 11, 2026 at 11:04 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ട്രംപ് മീഡിയ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പിന് രണ്ടാം പാദത്തിൽ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം. പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റവും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വേദിയായി മാറാനുമുള്ള തീരുമാനവും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മാതൃകമ്പനിയായ ട്രംപ് മീഡിയയ്ക്ക് ജൂണിൽ അവസാനിച്ച മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ 238 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. മാധ്യമ മേഖലയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ക്രിപ്റ്റോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് തിരിച്ചടിയായത്. മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ പത്തിരട്ടിയിലധികം നഷ്ടമാണ് കമ്പനി നേരിട്ടത്. ഓഹരിയൊന്നിനുള്ള നഷ്ടം എട്ട് സെൻ്റിൽ നിന്ന് 86 സെൻ്റായി വർധിച്ചു.
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ
വരുമാന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെവിൻ മക്ഗേൺ കമ്പനിയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു. ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ്, ക്രിപ്റ്റോ തുടങ്ങിയ പുതിയ വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും പകരം സാമൂഹിക മാധ്യമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബിസിനസിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയവും വിഭവങ്ങളും നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനോ ഗതി മാറ്റാനോ കമ്പനി തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരുമാന റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ ട്രംപ് മീഡിയയുടെ ഓഹരികളിൽ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായി. സാധാരണ വ്യാപാരത്തിൽ ഓഹരികൾ എട്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞിരുന്നു.
ട്രൂത്ത് എപിഐ സേവനം
വാൾസ്ട്രീറ്റ് ട്രേഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പ്രധാന പോസ്റ്ററുകളിലേക്ക് നേരത്തെ പ്രവേശനം നൽകുന്ന ട്രൂത്ത് എപിഐ എന്ന സേവനമാണ് മക്ഗേണിൻ്റെ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സുള്ള പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന നയവ്യതിയാനങ്ങൾ സൈറ്റിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിപണികളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രംപ്. എന്നാൽ ട്രംപിൻ്റെ രണ്ടാം ഊഴത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രസിഡൻ്റ് പദവി ഉപയോഗിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഉപാധിയായി കമ്പനിയെ മാറ്റുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് നിരീക്ഷകർ രംഗത്തുണ്ട്. പുതിയ സേവനം ഈ ആശങ്കകൾ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചാൽ പണം നൽകിയുള്ള ഈ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ മറ്റ് കമ്പനികളും വ്യാപാരികൾക്ക് പ്രത്യേകവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ പ്രവേശനം വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മക്ഗേൺ ഈ ആശങ്കകൾ തള്ളി. വാണിജ്യ എപിഐകൾ വഴി ലൈസൻസുള്ള തത്സമയ പൊതുവിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ, മാധ്യമ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം നന്നായി സ്ഥാപിതമായ ബിസിനസ് രീതിയാണെന്നും ഇതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ പദ്ധതി
നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന പുതിയ സംരംഭം കമ്പനി തുടരും. ഊർജ കമ്പനിയായ ടിഎഇ ടെക്നോളജീസുമായുള്ള ലയനം ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ട്രംപ് മീഡിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി മക്ഗേൺ പറഞ്ഞു. കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല മൂല്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലകശക്തിയായി ഫ്യൂഷൻ ബിസിനസിനെ കാണുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ട്രംപ് മീഡിയയുടെ കൈവശമുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ, ക്രോണോസ് എന്ന ക്രിപ്റ്റോ ടോക്കൺ എന്നിവയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത് മൂലമുള്ള യാഥാർഥ്യമാകാത്ത കടലാസ് നഷ്ടങ്ങൾ കാരണമാണ്.
ഈ കടലാസ് നഷ്ടങ്ങളും നികുതികളും പലിശയും മറ്റ് ഇനങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രവർത്തന നഷ്ടം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ വർഷത്തെ 44 ദശലക്ഷം ഡോളർ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത് 164 ദശലക്ഷം ഡോളറായി ഉയർന്നു.
പുതിയ ട്രൂത്ത് എപിഐ സേവനത്തിന് പ്രതിമാസം 60,000 മുതൽ 100,000 ഡോളർ വരെയാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് മക്ഗേൺ പറഞ്ഞു. മില്ലിസെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രേഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങളായ 10 ഉപഭോക്താക്കളെ ട്രംപ് മീഡിയ ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഡാറ്റ സെൻ്റർ കമ്പനികൾ, വാർത്താ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകളുടെ ഡെവലപ്പർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വ്യാപാരികളേക്കാൾ വലിയ വിപണിയാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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പത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നത് ട്രംപ് മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സാണ്. ഇത് പ്രതിവർഷം ഏഴ് ദശലക്ഷം മുതൽ 12 ദശലക്ഷം ഡോളർ വരെ വരുമാനം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഇത് കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മൊത്തം വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടിയാണ്. രണ്ടാം പാദത്തിൽ ട്രംപ് മീഡിയ 1.7 ദശലക്ഷം ഡോളർ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികമാണ്.
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
2028 വരെ കാലാവധിയുള്ള പ്രത്യേക കൺവേർട്ടബിൾ നോട്ടുകളിൽ നിന്നായി കമ്പനിക്ക് ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കടമുണ്ട്. എന്നാൽ നവംബറിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ വായ്പ നൽകിയവർക്ക് ഓപ്ഷനുണ്ട്. കമ്പനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ബാധിച്ചേക്കാം. പാദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ട്രംപ് മീഡിയയ്ക്ക് 400 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ 1.2 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ബിറ്റ്കോയിനും അനുബന്ധ ആസ്തികളും കമ്പനിക്കുണ്ട്.
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