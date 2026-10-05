യുഎസിൽ പുതിയ എഐ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്; തലവനായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മേധാവി ജയ് ക്ലെയ്ട്ടനെ നിയമിച്ചു
പുതിയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലൂടെ എഐ വികസനത്തിൽ അമേരിക്ക ലോകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.
By AFP
Published : October 5, 2026 at 5:02 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് 'സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് ഫോഴ്സ്' എന്ന പേരിൽ പുതിയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ തലവനായി ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മേധാവി ജയ് ക്ലെയ്ട്ടനെ ഞായറാഴ്ച നിയമിച്ചു. ഇതിലൂടെ എഐ വികസനത്തിൽ അമേരിക്ക ലോകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയാ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ അറിയിച്ചു.
എഐയുടെ വളർച്ച മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയായേക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനിടെയാണ് ജയ് ക്ലെയ്ട്ടനെ വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പുതിയ എഐ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ തലവനായി നിയമിച്ചത്. എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലെ സംഘത്തിനുണ്ടെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
Following the Historic White House Accord on Super Intelligence, where the World's most important Technology Companies came together, and confirmed their responsibilities to the American People, I am announcing the formation of the Super Intelligence Force (SIF). The Super Intelligence Force is tasked with coordinating the effort of the Federal Government to ensure that America continues to lead the World in Super Intelligence, which many say is bigger than the Industrial Revolution, and the Internet, and will protect the interests, and improve the lives, of all Americans. The Super Intelligence Force will coordinate the Federal Government's engagement with Consumers, Public Interest Groups, Religious Organizations, Critical Infrastructure Providers, and Super Intelligence Companies, and will be led by Director of National Intelligence, Jay Clayton, Chairman of the Federal Trade Commission, Andrew Ferguson, Under Secretary of War for Research and Engineering, and Chief Technology Officer, Emil Michael, and Director of the Office of Personnel Management, Scott Kupor, and will report to the President of the United States (ME!), and the Chief of Staff, Susie Wiles. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 4 2026, 8:23 AM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2026
രണ്ടാം ട്രംപ് സർക്കാരിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പദവി വഹിക്കുകയും പിന്നീട് ഒഴിയുകയും ചെയ്ത വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡേവിഡ് സാക്സിന് ശേഷം ഈ അനൗദ്യോഗിക പദവിയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായിരിക്കും ക്ലെയ്ട്ടൻ. അതേസമയം സാക്സും എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങും എഐ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റിന് ഉപദേശം നൽകുന്നത് തുടരും. ആദ്യ ടേമിൽ സ്ഥാപിച്ച 'സ്പേസ് ഫോഴ്സിന്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു എഐ സേന രൂപീകരിക്കുമെന്നും ഫെഡറൽ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഒരു മേധാവിയെ നിയമിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ക്ലെയ്ട്ടനെ കുറിച്ച്
ദീർഘകാലം വാൾസ്ട്രീറ്റ് അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ക്ലെയ്ട്ടൻ, 2008-ലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിനെയും, ലെമാൻ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ആസ്തികൾ വാങ്ങുന്നതിൽ ബാർക്ലേയ്സിനെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ടേമിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അദ്ദേഹം. അന്ന് ബിസിനസ് അനുകൂല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വളർന്നുവരുന്ന ക്രിപ്റ്റോ വ്യവസായത്തിനെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ണ്ടാം ടേമിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാൻഹട്ടനിലെ ഫെഡറൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരെ നയിക്കാൻ ട്രംപ് ഇദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിലും, ജൂലൈയിലാണ് ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിയായി സെനറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യാരംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപരിചയമൊന്നുമില്ല.
എഐ വെല്ലുവിളിയോ?
അടുത്തിടെ എഐ സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോകുന്നതും പുറത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ എഐയുടെ പുരോഗതിയിൽ പലരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപ് പുതിയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നത്.
എഐ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ട്രംപിന്റെ നിലപാട്
അതേസമയം കർശനമായ എഐ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ട്രംപ് എതിർക്കുന്നു. എഐയുടെ മേൽ വലിയതോതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയേക്കാമെന്നും, സാങ്കേതികവിദ്യ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഇത്തരക്കാരെ ഫെഡറൽ നിയമപാലന ഏജൻസികൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നുമാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.
ധാർമിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 29നാണ് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഓപ്പൺഎഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് മുൻനിര എഐ കമ്പനികൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ചേർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അക്കോർഡ് ഓൺ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള ധാർമിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തമായ 'ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ' നടപ്പിലാക്കുമെന്നും, അവ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ സ്വതന്ത്ര ബാഹ്യ ഓഡിറ്ററെ നിയമിക്കുമെന്നും, ആഭ്യന്തര-ബാഹ്യ ഓഡിറ്റർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഓരോ കമ്പനിയുടെയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ വൻകിട എഐ കമ്പനികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എഐയിലെ പുരോഗതി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ തകിടം മറിക്കുമെന്നുമുള്ള ആശങ്കകൾ വാഷിങ്ടണിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതി പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. എഐയുടെ മേൽ വലിയതോതിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാടെങ്കിലും, എഐയുടെ വികസനം നിയന്ത്രിക്കാനും മന്ദഗതിയിലാക്കാനും ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദം വരുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് കരാറുമായി ട്രംപ് മുന്നോട്ട് പോയത്.
എഐ രംഗത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പാക്കാനും ചൈനയുമായി കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെയ്ക്കാനും പുതിയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് നിർബന്ധം പിടിച്ചതായി ക്ലെയ്ട്ടൺ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിനോട് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതെത്താതിരുന്നാൽ വലിയ അപകടസാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ക്ലെയ്ട്ടണും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാമതെത്താതിരുന്നാൽ, എതിരാളികളിൽ നിന്നുള്ള, തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ അപകടസാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്നാമതെത്താനായാൽ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അപകടസാധ്യതകളെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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