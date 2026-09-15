'എഐ ഭീതി വെറും തട്ടിപ്പ്', ഹുവാങിന് ട്രംപിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഫോൺ കോൾ: നിർമിതബുദ്ധി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന ആശങ്കകളെ തള്ളി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്
നിർമിതബുദ്ധി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന ആശങ്കകളെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തള്ളി. എഐ ലോകം കീഴടക്കുമെന്ന ഭയം പടർത്തുന്നത് വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Published : September 15, 2026 at 7:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉയർത്തുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. എഐ മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന ആശങ്കകൾ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എഐ ലോകം കീഴടക്കുമെന്ന ഭയം പടർത്തുന്നത് വെറും കെട്ടുകഥയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടന്ന 'ഓൾ-ഇൻ സമ്മിറ്റി'ൽ പാനൽ ചർച്ചയിൽ വേദിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസൺ ഹുവാങിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് ട്രംപ് സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.
എഐ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന വാദത്തെയും റോബോട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളെയും തട്ടിപ്പായാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയുടെ പുരോഗതി തടയാനും ചൈനയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള 'മോശമായ ഗൂഢാലോചന'യാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഐയുടെ വളർച്ചയിൽ സുരക്ഷാഭീഷണിയുണ്ടെന്ന ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന വരുന്നത്. ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാർ AI സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഈ വാദത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ് ട്രംപ്.
പ്രസ്താവന ഫോൺ കോളിലൂടെ
സെപ്റ്റംബർ 14-ന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നടന്ന 'ഓൾ-ഇൻ സമ്മിറ്റ്' വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന എൻവിഡിയ സിഇഒ ജെൻസെൻ ഹുവാങിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൾ സ്പീക്കറിലിട്ട ശേഷമാണ് സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ട്രംപ് സംസാരിച്ചത്. "റോബോട്ടുകൾ ലോകം കീഴടക്കില്ല. എഐ ലോകത്തെ പിടിച്ചെടുക്കില്ല. ഇതെല്ലാം ഒരു തട്ടിപ്പാണ്," ട്രംപ് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു.
എണ്ണ പോലെ വരുന്ന 20-25 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ നിർണ്ണായകമായ സമ്പത്തായി മാറുമെന്നും ഇത് രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും സമ്പന്നരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. എഐ രംഗത്ത് ചൈനയേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ഹുവാങ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും, ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ക്കുറിച്ചുള്ള നിഷേധാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.
നേരത്തെ ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എഐയെ കുറിച്ച് ഉയർന്നുവരുന്ന ഭീതിയെ അദ്ദേഹം തട്ടിപ്പ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇതിനകം തന്നെ മതിയായ കരുത്തുണ്ടെന്നും അധിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ട്രംപിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുമ്പോഴും മുൻ ആന്ത്രോപിക് ഗവേഷകയായ ജേക്കബ് കോക്സൺ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പിനെയും എൻവിഡിയ സിഇഒ അഭിനന്ദിച്ചു. ആശങ്കകൾ തുറന്നുപറയാൻ കോക്സൺ വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ചുവെന്ന് ഹുവാങ് പറഞ്ഞു.
ഒരു കമ്പനിക്ക് അവരുടെ എഐ മോഡലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രണാതീതമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹുവാങിന്റെ നിലപാട് ട്രംപിന് സമാനമായി ഏകപക്ഷീയമല്ല, മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി സന്തുലിതമാണെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
MUST SEE: Amazing moment as President Trump calls Nvidia CEO Jensen Huang while he's on stage at the All-In Summit.@POTUS on AI Doomerism: “I'm telling you, it's all a hoax… and we're not going to let that happen.” pic.twitter.com/ZP8cCaSMqG— The All-In Podcast (@theallinpod) September 14, 2026
എഐ ഭീതിക്ക് പിന്നിലെന്ത്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി എഐ മേഖലയിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ആന്ത്രോപിക്കിൽ മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രാജിവെക്കുകയും ആർിടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള മത്സരത്തിലാണ് എഐ കമ്പനികളെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായാണ് ജേക്കബ് കോക്സൺ കമ്പനി വിട്ടത്. എഐയുടെ വളർച്ചാ വേഗത നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദശകത്തിൽ മനുഷ്യരാശി വലിയ അപകടത്തിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന്, ആന്ത്രോപിക്കിന്റെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ സ്കേലബിൾ ഓവർസൈറ്റ് ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്ന ജോ ബെന്റണും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് താൻ രാജിവെച്ചിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനുള്ള സമയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. ജേക്കബ് നൽകിയതിന് സമാനമായ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് ബെന്റണും നൽകിയത്. സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ എഐ കമ്പനികൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസിനായുള്ള മത്സരത്തിനിടയിൽ എഐയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.
I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below.— Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026
ജോ ബെന്റൺ ആന്ത്രോപിക് വിട്ട് 'METR' എന്ന സ്വതന്ത്ര സംഘടനയിൽ ചേർന്നു. ഇതിനിടയിൽ ആന്ത്രോപിക് തങ്ങളുടെ 'ത്രെറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്' പുറത്തുവിട്ടു. സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ, നിരീക്ഷണം, ആയുധ നിർമ്മാണം, ജൈവ ഗവേഷണം എന്നിവയ്ക്കായി ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് മോഡൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായി കമ്പനി അതിൽ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും കമ്പനി ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും തടയുകയും ചെയ്തു.
ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ പ്രതികരിക്കുന്നതിങ്ങനെ
ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡി "We Must Pace the Frontier" (എഐ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വേഗത നാം നിയന്ത്രിക്കണം) എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ശേഷി വളരെ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ആ വേഗതയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച താത്ക്കാലികമായി മന്ദഗതിയിലാക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ആഗോള നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ലേഖനത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
മോഡലുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത ബോധപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കാനും സ്വതന്ത്ര സുരക്ഷാ നിരീക്ഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഘട്ട പദ്ധതി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. അതായത് കമ്പനിക്കുള്ളിലെ ജീവനക്കാർക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള പ്രവേശനാധികാരം പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ധർക്കും നൽകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആന്ത്രോപിക് ഇത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാനും ഇതിനോട് യോജിച്ചു. എഐ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വേഗത നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തനിക്കും തോന്നുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. സ്വതന്ത്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധർക്ക് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളതിന് സമാനമായ അധികാരം നൽകാൻ ഓപ്പൺഎഐയും തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ, ആന്ത്രോപിക്, ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒമാരുടെ നിർദ്ദേശത്തോട് തികച്ചും വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
I agree with Dario that we need to pace the frontier. This has been a primary topic of discussions we've had at OpenAI in recent weeks.— Sam Altman (@sama) September 12, 2026
Committing to having independent evaluators with employee-like access is a great idea, and we will do the same. We'll have more to share soon. https://t.co/1YhhIybZX7
എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്നും കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും അമോദിയും ആൾട്ട്മാനും വാദിക്കുമ്പോൾ, അമേരിക്കയുടെ പുരോഗതി തടയാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയായാണ് ട്രംപ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി ബരാക് ഒബാമ
AI സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ വളർച്ച മൂലമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമയും പങ്കുചേർന്നു. മുൻനിര AI കമ്പനികളുടെ തലവന്മാർ വളർച്ചയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. എഐയുടെ അമിതവളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളല്ല താനെന്നും ആശങ്കാകുലനാണെന്നും ഒബാമ വ്യക്തമാക്കി.
വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഊർജ്ജം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അസമത്വവും ദുരന്തങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനോ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും, അതിൽ ഏത് അവസ്ഥയാണുണ്ടാവുക എന്നത് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഐ കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല, മൂഹമാകെത്തന്നെയാകണം ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒബാമ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
I was encouraged this week to see the leaders of the frontier labs agree on the need for them to slow down the pace of AI development. Given the stakes, it’s a good and necessary first step.— Barack Obama (@BarackObama) September 14, 2026
But I’m even more encouraged by the growing recognition that how this powerful new…
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