കുറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾക്കായി 'ട്രൂകോളർ ലൈറ്റ്': സവിശേഷതകൾ അറിയാം
പ്രധാന ആപ്പിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഫീച്ചറുകളും ട്രൂകോളർ ലൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. 4 GB വരെ റാം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും.
Published : October 27, 2026 at 5:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ ആരുടേതെന്നറിയാൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന കോളർ ഐഡി ആപ്പായ ട്രൂകോളറിന്റെ ലൈറ്റ് പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. 'ട്രൂകോളർ ലൈറ്റ്' എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ ലൈറ്റ് പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചത്. കുറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജും മെമ്മറിയുമുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
പ്രധാന ആപ്പിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഫീച്ചറുകളും ഇതിലും ലഭ്യമാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളർ ഐഡി, സ്പാം/തട്ടിപ്പ് കോളുകൾ തടയൽ, കോൾ ഹിസ്റ്ററി, കോൺടാക്റ്റുകൾ, നമ്പർ തിരയൽ തുടങ്ങിയവ സവിശേഷതകൾ ട്രൂകോളർ ലൈറ്റിലും ലഭ്യമാകും. ഏകദേശം 10 MB സ്റ്റോറേജ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ഈ ആപ്പ്, 4 GB വരെ റാം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും.
ട്രൂകോളർ ലൈറ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ
കുറഞ്ഞ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സിങ് ശേഷിയുമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ് ട്രൂകോളർ ലൈറ്റ്. കോളിങ്, സ്പാം കോളുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം പോലുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം, കുറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജും മെമ്മറിയും മൊബൈൽ ഡാറ്റയും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പഴയ മോഡൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളും എൻട്രി ഫോണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് ട്രൂകോളർ സിഇഒ റിഷിത് ഝുൻഝുൻവാല പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഫോണുകളിൽ പ്രധാന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ആപ്പ് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം. കുറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജുള്ള ആപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ എൻട്രി ലെവൽ ഫോണുകൾ കൈവശമുള്ളവർക്ക് പോലും ട്രൂകോളർ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനാവും.
പ്രധാന ആപ്പിന് സമാനമായ സവിശേഷതകൾ
പ്രധാന ആപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഡാറ്റാബേസും ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റവുമാണ് 'ലൈറ്റ്' പതിപ്പിലും ഉള്ളത്. സ്വകാര്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രധാന ആപ്പിന് സമാനമാണ്. സ്പാം, തട്ടിപ്പ് കോളുകൾക്കെതിരായ സംരക്ഷണവും രണ്ട് ആപ്പുകളിലും ഒരുപോലെയാണെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ട്രൂകോളർ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, കോൾ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിളിക്കുന്നയാളെ തിരിച്ചറിയാനും അനാവശ്യ കോളുകൾ തടയാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
കോൾ ഹിസ്റ്ററി, കോൺടാക്റ്റുകൾ, നമ്പർ തിരയൽ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിടത്ത് തന്നെ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രധാന ആപ്പിലേതുപോലെ, കോൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ആരുമായാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് കാണിക്കുന്ന 'ആഫ്റ്റർ-കോൾ സ്ക്രീൻ' സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ട്. ഇൻകമിങ്, ഔട്ട്ഗോയിങ് കോളുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.
ലഭ്യമല്ലാത്ത സവിശേഷതകൾ
എന്നാൽ, ട്രൂകോളറിലെ ചില ഫീച്ചറുകൾ ലൈറ്റ് പതിപ്പിൽ ലഭ്യമല്ല. മെസേജിങ്, വോയ്സ്മെയിൽ, ഫാമിലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ, എഐ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ട്രൂകോളർ ലൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമല്ല. ആപ്പിന്റെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനും പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇവ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.