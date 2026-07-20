140, 1600 നമ്പർ സീരീസുകളിലെ ട്രൂകോളർ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കെതിരെ ട്രായ്
ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ, പണമിടപാടുകളുടെ സ്ഥിരീകരണം, ബാങ്കിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് സുപ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ നമ്പറുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്
Published : July 20, 2026 at 11:31 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ട്രായ്) പ്രത്യേക നമ്പർ സീരീസുകളായ 140, 1600 എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾക്ക് ട്രൂകോളർ ആപ്പ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കെതിരെ ട്രായ് രംഗത്ത്. ഈ നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നവ എന്നർഥം വരുന്ന ലേബൽ നൽകുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമെന്നും ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അനാവശ്യ സംശയം ജനിപ്പിക്കുമെന്നും ട്രായ് വ്യക്തമാക്കി.
ഡിഎൻഡി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കണം
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളുടെയും ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ള 1600 നമ്പർ സീരീസിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ തടയാൻ ഒരു ആപ്പിനും അധികാരമില്ലെന്ന് ട്രായ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രൂകോളറിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ ട്രായ് രംഗത്തെത്തിയത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊമോഷണൽ കോളുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 140 നമ്പർ സീരീസിലെ കോളുകൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനോ ടാഗ് ചെയ്യാനോ ആപ്പുകൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇത്തരം കോളുകൾ തടയുന്നതിന് ട്രായിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് (ഡിഎൻഡി) സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഒരു കാരണവശാലും 1600 സീരീസ് നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടാഗുകൾ നൽകാൻ പാടില്ലെന്ന് ട്രായിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഐഎഎൻഎസിനോട് പറഞ്ഞു. ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ, പണമിടപാടുകളുടെ സ്ഥിരീകരണം, ബാങ്കിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റ് സുപ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ നമ്പറുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം നമ്പറുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലേബൽ നൽകുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ട്രായിയുടെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കോളുകളോടുള്ള വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നമ്പറുകൾക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ടാഗുകൾ നൽകുന്നതിന് പകരം 140 സീരീസിൽ നിന്നുള്ള അനാവശ്യ പ്രൊമോഷണൽ കോളുകൾ തടയുന്നതിനായി ട്രായിയുടെ ഡിഎൻഡി സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളോട് നിർദേശിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ട്രൂകോളർ നൽകേണ്ടത്. വ്യക്തിഗത നമ്പറുകൾക്ക് ലേബൽ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദം ഡിഎൻഡി സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ട്രായ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.
നമ്പർ സീരീസുകളുടെ ഉപയോഗം
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബാങ്കിങ്, ധനകാര്യ, ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്കും പണമിടപാടുകൾക്കും മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 1600 നമ്പർ സീരീസ്. സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ അറിയിപ്പുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും ഈ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വിവിധ മേഖലകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷണൽ കോളുകൾക്കാണ് 140 സീരീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ട്രൂകോളറിൻ്റെ വാദം
പ്രത്യേക നമ്പർ സീരീസുകൾക്ക് ലേബൽ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രായിയും ട്രൂകോളറും തമ്മിൽ കുറച്ചുനാളുകളായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രായ് നിർബന്ധമാക്കുകയും അതേസമയം കോളർ ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ ആപ്പുകളിൽ സ്പാം ലേബലുകൾ കാണിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സ്പാം കോളുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവെന്നാണ് ട്രൂകോളറിൻ്റെ വാദം. സ്പാം ലേബലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ 140, 1600 സീരീസുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇതുവഴി ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റും വരുന്ന അത്യാവശ്യ കോളുകൾ പോലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായെന്നും ട്രൂകോളർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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