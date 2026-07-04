" ആശങ്കള് വേണ്ട! എത്തനോൾ-മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങള് വാഹനങ്ങള്ക്ക് കേടുപാടുകള് വരുത്തില്ല" ടൊയോട്ട കിർലോസ്കര് മേധാവി
മൈലേജ് നഷ്ടം, വാഹന കേടുപാടുകൾ വെറും തെറ്റിദ്ധരണയെന്ന് കിർലോസ്കർ മേധാവി, തെറ്റിദ്ധാരണകള് ഒഴിവാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളില് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം.
Published : July 4, 2026 at 1:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എത്തനോൾ-മിശ്രിത (E20) ഇന്ധനങ്ങള് വാഹനങ്ങള്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെ പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മേധാവി വിക്രം ഗുലാത്തി. E20-മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങള്ക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നും, 2023 ന് മുമ്പുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയുമെന്നും ഗുലാത്തി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുടനീളം എത്തനോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കവെയാണ് ഗുലാത്തിയുടെ പ്രസ്താവന.
#WATCH | Delhi: On ethanol, Vikram Gulati, Country Head and Executive Vice President (Corporate Affairs and Governance) of Toyota Kirloskar Motor, says, " every vehicle sold in the country after 2023 is e20-compliant. even vehicles from before 2023 can run on e20 without any… https://t.co/HoGNOpOgGI pic.twitter.com/XGyQ9V26gV— ANI (@ANI) July 3, 2026
എഥനേള് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൈലേജ് നഷ്ടം, വാഹന കേടുപാടുകൾ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് വെറും ഒരു മിഥ്യയാണ്. ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തെറ്റിദ്ധാരണകളും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ എത്തനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇന്ധനക്ഷമത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇന്ധന സമയം മാത്രമല്ല, മറ്റ് നിരവധി ഘടകങ്ങളും കൂടിയാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി നടത്തിയ പഠനങ്ങളെ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പിന്തുടരരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
E20 ആണ് ലഭ്യമാകുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ധനം, ഇത് പഴയ വാഹനങ്ങൾക്കും പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്. 2023 ഏപ്രിൽ 1 ന് ശേഷം വിൽക്കുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും E20 ന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. E85 ഉം E100 ഉം, അതായത് 85% എത്തനോൾ, 100% എത്തനോൾ എന്നിവ സാധാരണ കാറുകൾക്കുള്ളതല്ല. ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ വാഹനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വാഹനത്തിന് എത്തനോളിൻ്റെ ഏത് മിശ്രിതവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും" ഗുലാത്തി പറഞ്ഞു.
#WATCH | Delhi: On ethanol, Vikram Gulati, Country Head and Executive Vice President (Corporate Affairs and Governance) of Toyota Kirloskar Motor, says, " ...i think there is a lot of misunderstanding about the fuel. for example, if you look at it from the automotive sector, there… pic.twitter.com/oNJFrNYOYE— ANI (@ANI) July 3, 2026
2021-ൽ ഇന്ത്യ E20 പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തില് ,പഴയ കാറുകൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇന്ധനക്ഷമതാ നഷ്ടം രണ്ട് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ്. എത്തനോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇതുവരെയുള്ള പരിപാടി 1.9 ലക്ഷം കോടി രൂപ ലാഭിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് , സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എത്തനോൾ പദ്ധതി സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വേഗത കൈവരിക്കുകയും കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിരവധി പ്രധാന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. "അതിൽ 1,60,000 കോടി കർഷകർക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, കർഷകരെ സഹായിക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്കും, കാർഷിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും പരിസ്ഥിതി ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എത്തനോളിന് ഗണ്യമായി ഉയർന്ന ഒക്ടേൻ സംഖ്യയുണ്ട്. ഫോർമുല 1 റേസിംഗിൽ ശുദ്ധമായ എത്തനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം. അതിനാൽ, പ്രകടനം കുറയുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവില്ല. എത്തനോൾ മിശ്രിത ഇന്ധന പരിപാടി വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ 22 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
എത്തനോൾ-മിശ്രിത ഇന്ധന പദ്ധതിയെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഗുലാത്തി അത് കാർബൺ ന്യൂട്രലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. "സസ്യങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇത് ഇന്ധനമാക്കി കത്തിക്കുമ്പോൾ, പുറത്തുവരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇത് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ പോരാടണമെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ധനമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read:ക്രെറ്റ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്രാരംഭവില 7 ലക്ഷം രൂപയോളം കുറയും: ചെലവ് കുറച്ച് ബാറ്ററി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കാർ സ്വന്തമാക്കാം