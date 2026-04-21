ആപ്പിളിൽ നേതൃമാറ്റം: സിഇഒ ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു; ജോൺ ടെർനസ് സ്ഥാനമേൽക്കും

നിലവിൽ ആപ്പിളിന്‍റെ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് മേധാവിയാണ് ജോൺ ടെർനസ്. സെപ്‌റ്റംബർ 1നാണ് ചുമതലകൾ കൈമാറുക.

Apple CEO Tim Cook speaks on stage during an announcement of new products at Apple Park (File/AP)
By AP (Associated Press)

Published : April 21, 2026 at 2:17 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കൻ ടെക്‌ ഭീമനായ ആപ്പിളിന്‍റെ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നു. 2026 സെപ്‌റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ മേധാവിയായി ജോൺ ടെർണസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ടെർണസ്. സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുമെങ്കിലും ടിം കുക്ക് ആപ്പിളിന്‍റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി തുടരും.

അതേസമയം നിലവിൽ നിലവിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുള്ള ആർതർ ലെവിൻസൺ രാജിവച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ തുടരും. ആപ്പിളിന്‍റെ സിഇഒ ആകാനും, ഇത്രയും വലിയ ഒരു കമ്പനിയെ നയിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദവിയായി കരുതുന്നുവെന്ന് കുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും സമർത്ഥരും, നൂതനരും, സൃഷ്ടിപരരും ആയ ഒരു ടീമിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ താൻ ആപ്പിളിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ആപ്പിളിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ് 50 കാരനായ ടെർണസ്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിങിന്‍റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഈ സംഭാവന തന്നെയാണ് കുക്കിന്‍റെ പിൻഗാമിയാകാൻ ടെർണസിന് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തത്. ആപ്പിളിന്‍റെ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ താൻ കമ്പനിയോട് അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ സിഇഒയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ സമയത്താണ്. 2007ൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ പുറത്തിറക്കി. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതുപോലെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവന്നു. എങ്കിലും എഐ സവിശേഷതകളിൽ ആപ്പിൾ വിചാരിച്ചത്ര വിജയിച്ചില്ല.

കുക്കിന്‍റെ സംഭാവനകൾ മറക്കാനാവാത്തത്
"കുക്ക് ആപ്പിളിനായി മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എഐ തന്ത്രമാണ് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. അതിനാൽ ടെർണസിന് ചുമതല കൈമാറേണ്ട സമയമായി," വെഡ്ബുഷ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അനലിസ്റ്റ് ഡാൻ ഐവ്സ് പറഞ്ഞു. കുക്ക് ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം ആപ്പിൾ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ആദ്യത്തെ പൊതു വ്യാപാര കമ്പനിയായി മാറിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2 ട്രില്യൺ ഡോളറും 3 ട്രില്യൺ ഡോളറും മൂല്യമുള്ള ആദ്യ കമ്പനിയായി മാറാനും ആപ്പിളിന് സാധിച്ചു.

അലബാമ സ്വദേശിയായ കുക്ക് മുമ്പ് കോംപാക് കമ്പ്യൂട്ടറിലും ആപ്പിളിന്‍റെ മുൻ ശത്രുവായ ഐബിഎമ്മിലും ജോലി ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്‍റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്ന 416 ബില്യൺ ഡോളറായ മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഐപോഡുകൾ, ഐഫോണുകൾ, ഐപാഡുകൾ, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇത് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് കുക്ക് ആണ്.


