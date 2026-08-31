സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ അമരക്കാരൻ, 15 വർഷത്തെ സമാനതകളില്ലാത്ത വളർച്ച: ആപ്പിളിനെ നയിച്ച ടിം കുക്ക് ഇന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നു
നീണ്ട 15 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ആപ്പിൾ സിഇഒ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ടിം കുക്ക് ഇന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുകയാണ്. പുതിയ സിഇഒ ആയി ജോൺ ടെർണസ് നാളെ സ്ഥാനമേൽക്കും.
Published : August 31, 2026 at 2:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടെക് മേഖലയിൽ ആപ്പിളിനെ ആഗോള ഭീമനാക്കാൻ നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ടിം കുക്ക് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സ്ഥാനമൊഴിയുകയാണ്. നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 1) പുതിയ മേധാവിയായി ജോൺ ടെർണസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. സിഇഒ ആയുള്ള ടിം കുക്കിന്റെ അവസാന പ്രവൃത്തിദിനമാണ് ഇന്ന്.
ചുമതല കൈമാറ്റത്തിന്റെ അവസാനദിനമെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 108 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്ന വാർഷിക വരുമാനം 400 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തിച്ച ശേഷമാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതെന്ന ഖ്യാതി കൂടെയുണ്ട്. സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല വളരെ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റിയാണ് ടിം കുക്ക് സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത്.
സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ അമരക്കാരൻ
15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായപ്പോൾ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുകയും ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുകയും ആയിരുന്നു. ഉൽപ്പന്ന വിദഗ്ധനായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ അമരക്കാരൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ്, സപ്ലൈ-ചെയിൻ വിദഗ്ധനായാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ പേരുകേട്ട സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന് അമരക്കാരനാവുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുന്നതിൽ കുക്കിനെ പലരും സംശയിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാലയളവിലെ വാർഷിക വരുമാന കണക്കുകൾ തന്റെ കഴിവിനെ സംശയിച്ചവർക്കുള്ള കുക്കിന്റെ മറുപടിയായിരുന്നു.
വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ വൻവളർച്ച
2011 ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ടിം കുക്ക് കമ്പനിയുടെ മൂല്യം 350 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 4 ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തിച്ചു. 2026 ജൂലൈയിൽ, ആപ്പിളിന്റെ വിപണി മൂലധനം ആദ്യമായി 5 ട്രില്യൺ ഡോളർ കവിഞ്ഞു. കുക്ക് കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്ത് എത്തിയ ദിവസം ഏകദേശം $13.35 മുതൽ $13.44 വരെ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഓഹരികൾ അവസാന ക്ലോസിങ്ങിൽ $319.70 ആയി ഉയർന്നു. ഇത് 2,359 ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2011ൽ ഏകദേശം 108 ബില്യൺ ഡോളർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആപ്പിളിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം 2026-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 400 ബില്യൺ ഡോളറിലധികമായി. ഐഫോണിന്റെ ഡിമാൻഡ്, അതിവേഗം വളരുന്ന സേവന ബിസിനസ്സ്, കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയായ ആഗോള വികസനം എന്നിവയാണ് ഈ വികാസത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയത്.
ടെർണസ് നാളെ ചുമതലയേൽക്കും
2026 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ പുതിയ മേധാവിയായി ജോൺ ടെർണസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവിയാണ് ടെർണസ്. സിഇഒ സ്ഥാനമൊഴിയുമെങ്കിലും ടിം കുക്ക് ആപ്പിളിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനായി തുടരും. അതേസമയം നിലവിൽ നിലവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുള്ള ആർതർ ലെവിൻസൺ രാജിവച്ച് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ തുടരും.
കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ആപ്പിളിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ് 50 കാരനായ ടെർണസ്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഐഫോൺ, ഐപാഡ്, മാക് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിങിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഈ സംഭാവന തന്നെയാണ് കുക്കിന്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ ടെർണസിന് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തത്.
അലബാമ സ്വദേശിയായ കുക്ക് മുമ്പ് കോംപാക് കമ്പ്യൂട്ടറിലും ആപ്പിളിന്റെ മുൻ ശത്രുവായ ഐബിഎമ്മിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷ കാലയളവിൽ ടിം കുക്ക് ആപ്പിളിന് നൽകിയ പ്രധാന സംഭാവനകളും അവ എങ്ങനെ കമ്പനിയെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും പരിശോധിക്കാം.
- സേവനങ്ങളെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സാക്കി: കുക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് ആപ്പിളിനെ ഹാർഡ്വെയറിനപ്പുറം വലിയ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റിയതാണ്. ആപ്പ് സ്റ്റോർ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ആപ്പിൾ പേ എന്നിവയിലൂടെ ഇപ്പോൾ കമ്പനി വർഷം തോറും 10,000 കോടി ഡോളറിലധികം നേടുന്നുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം ഈ സേവനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
- സ്വന്തമായി പ്രോസസ്സറുകൾ വികസിപ്പിച്ചു: ആപ്പിളിന്റെ ചിപ്പ് തന്ത്രത്തിൽ കുക്ക് ഒരു പ്രധാന മാറ്റം വരുത്തി. ഇന്റലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ആപ്പിൾ സിലിക്കൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കീഴിൽ മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കായി സ്വന്തം പ്രോസസ്സറുകൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഈ മാറ്റം ആപ്പിളിന് പ്രകടനം, ഉൽപ്പന്ന വികസനം, ഹാർഡ്വെയർ-സോഫ്റ്റ്വെയർ സംയോജനം എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകി.
- ആപ്പിൾ വാച്ച് പുറത്തിറക്കി: ആപ്പിൾ വാച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ആപ്പിളിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ടിം കുക്കിന് സാധിച്ചു. ആരോഗ്യം, ഫിറ്റ്നസ്, ദൈനംദിന കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഈ സ്മാർട്ട്വാച്ച് ആപ്പിളിന് ഐഫോൺ, മാക്, ഐപാഡ് എന്നിവയ്ക്കപ്പുറം മറ്റൊരു പ്രധാന ഉൽപ്പന്ന നിര നൽകി.
- എയർപോഡുകളെ പ്രധാന ബിസിനസ്സാക്കി: ആപ്പിൾ വാച്ച് പുറത്തിറക്കി ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ഐഫോണിൽ നിന്ന് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് നീക്കം ചെയ്യുകയും വയർലെസ് എയർപോഡ്സ് ഇയർബഡുകൾ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തു. ആപ്പിളിന് മറ്റൊരു പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായി ഇത് മാറി.
- വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത് ആപ്പിൾ മാപ്സ്: തന്റെ സേവന കാലത്ത് കുക്കിന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടത് ആപ്പിൾ മാപ്സിൽ നിന്നായിരുന്നു. 2012ൽ സമാരംഭിച്ച ആപ്പിൾ മാപ്സ്, കൃത്യമല്ലാത്തതും അപൂർണ്ണവുമായ ഡാറ്റ നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് പുറത്തിറക്കി ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കുക്കിന്റെ സിഇഒ സ്ഥാനമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ വർഷങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്ന പിഴവുകളിൽ ഒന്നായി ഈ ലോഞ്ച് മാറി.
- സ്വീകാര്യത നേടാതെ ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോ: 2023-ൽ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പിളിന്റെ വിഷൻ പ്രോ ഹെഡ്സെറ്റ് വിപണിയിൽ വൻ പരാജയമായി. ഇതിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രശംസ ലഭിച്ചെങ്കിലും വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സംശയമുയർത്തി. പത്ത് വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ശേഷമാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഒരു ജനപ്രിയ ഉൽപ്പന്നമാകാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
- പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റാൻ അവസാനിച്ചു: വർഷങ്ങളെടുത്ത് വികസിപ്പിച്ച പ്രോജക്റ്റ് ടൈറ്റാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്, ഓട്ടോണമസ് വാഹന പദ്ധതി ആപ്പിൾ ടിം കുക്കിന്റെ കാലത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു. വൻ തുക ചിലവഴിച്ചിട്ടും ലാഭകരമാകുമോ എന്ന ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചത്.
- എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പിന്നിലായി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പിന്നിലാകുന്നത് ആപ്പിളിന് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ, ഓപ്പൺഎഐ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഈ രംഗത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നേറിയപ്പോൾ, ആപ്പിൾ വളരെ പിന്നിലാണ്. സുരക്ഷിതത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാലാണ് പതുക്കെ നീങ്ങുന്നതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നെങ്കിലും മറ്റ് കമ്പനികളോട് മത്സരിക്കാൻ ആപ്പിളിന് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്.
ടിം കുക്കിന്റെ ഭരണത്തിൽ വൻസാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വിജയങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലും, വലിയ പരാജയങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന കാലത്ത് ആപ്പിളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം വളരെ വലുതാണ്. കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ സിഇഒയിലേക്കുള്ള മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ നിർണായകമായ സമയത്താണ്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പുതിയ സവിശേഷതകളുമായി കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എങ്കിലും എഐ സവിശേഷതകളിൽ ആപ്പിൾ വിചാരിച്ചത്ര വിജയിച്ചില്ല. അതിനാൽ എഐ തന്ത്രം വിജയകരമാക്കുന്നതിൽ കമ്പനിക്ക് ഒരു നേതൃമാറ്റം അനിവാര്യമായേക്കാം. പുതിയ സിഇഒയ്ക്ക് ഇതിന് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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