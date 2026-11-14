മലയാളി തോമസ് കുര്യൻ എൻവിഡിയ സിഇഒ പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ; മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരും പട്ടികയിൽ
എൻവിഡിയയെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം നയിച്ച ജെൻസൻ ഹുവാങ് പെട്ടെന്ന് പദവി ഒഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് പുതിയ സിഇഒയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്.
Published : November 14, 2026 at 5:11 PM IST
കോട്ടയം: ലോകത്തെ മുൻനിര ചിപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയയുടെ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി (CEO) മലയാളിയോ? ഗൂഗിള് ക്ലൗഡ് മേധാവിയും കോട്ടയം പാമ്പാടി സ്വദേശിയുമായ തോമസ് കുര്യൻ്റെ പേരും പരിഗണനാ പട്ടികയില് ഇടംനേടിയിരിക്കുകയാണ്. എൻവിഡിയയെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം നയിച്ച ജെൻസൻ ഹുവാങ് പെട്ടെന്ന് പദവി ഒഴിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നാണ് പുതിയ സിഇഒയ്ക്കായുള്ള അന്വേഷണം കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്.
2018 മുതല് ഗൂഗിള് ക്ലൗഡിൻ്റെ സിഇഒയാണ് ഈ 60കാരൻ. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടിയിലാണ് തോമസ് കുര്യൻ ജനിച്ചത്. 1986ല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരട്ട സഹോദരനായ ജോര്ജ് കുര്യനുമൊത്ത് ഡിഗ്രി പഠിക്കാന് അമേരിക്കയിലെ പ്രിന്സ്റ്റണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കു പോയി. ഇലക്ട്രിക്കല് എൻജിനീയറിങ്ങില് ബിഇ ഡിഗ്രി സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീട് സ്റ്റാന്ഫെഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന് എംബിഎ നേടി.
1996ല് ഓറക്കളില് ചുമതലയേറ്റു. ഓറക്കിളില് പ്രൊഡക്ട് മാനേജ്മെൻ്റിലാണ് തുടക്കം. അതിന് മുമ്പ് മക്കൻസി ആൻഡ് കമ്പനിയില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22 വര്ഷം വിവിധ തസ്തികളില് ഓറക്കിളില് ജോലിയെടുത്ത ശേഷമാണ് തോമസ് ഗൂഗിള് ക്ലൗഡിൻ്റെ തലപ്പത്തെത്തിയത്. 2015 ജനുവരിയില് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി.
പുതിയ സിഇഒയെ കണ്ടെത്താൻ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള പ്രമുഖരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സാധ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടികയില് തോമസ് കുര്യന് പുറമെ മറ്റ് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വംശജരും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോണ് ടെക്നോളജി സിഇഒ സഞ്ജയ് മെഹ്റോത്രയാണ് മറ്റൊരാള്. മെമ്മറി ചിപ്പ് നിർമ്മാണ രംഗത്തെ പ്രമുഖനായ ഇദ്ദേഹം എഐ ചിപ്പ് വിപണിയില് കമ്പനിയെ മുന്നില് നയിക്കുന്നതില് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാലോ ആള്ട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സിഇഒ നികേഷ് അറോറയുടെ പേരും പട്ടികയില് ഇടംനേടിയിട്ടുണ്ട്. സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയെ നയിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം മുൻപ് സോഫ്റ്റ്ബാങ്ക്, ഗൂഗിള് തുടങ്ങിയ ആഗോള ഭീമന്മാരിലും സുപ്രധാന ചുമതലകള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിപ്പ് ഡിസൈനിങ് രംഗത്ത് നേരിട്ടുള്ള പരിചയക്കുറവ് തോമസ് കുര്യനും മറ്റ് ചില പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്ഥാനാർഥികള്ക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വമ്പൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ബിസിനസുകളും ക്ലൗഡ്-എഐ സാങ്കേതികവിദ്യകളും നിയന്ത്രിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻകാല പരിചയം വലിയ പരിഗണന നേടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.