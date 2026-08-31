ഡാമിലും തടാകത്തിലും ജലനഷ്ട്ടം കുറയ്ക്കാൻ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പുതിയ പാളി സ്ഥാപിക്കാം: പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ
സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സർവകലാശാലയിലെയും ഐതെംബ ലാബ്സിലെയും ഗവേഷകരാണ് പുതിയ നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവർ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ഡാമിലും തടാകത്തിലും ജലനഷ്ട്ടം കുറച്ച് വരൾച്ചയ്ക്ക് ഒരുപരിധി വരെ പരിഹാരം കാണാൻ ഇവർ വികസിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സാധിക്കും.
Published : August 31, 2026 at 9:07 PM IST
ഡാമുകളിലും ജലാശയങ്ങളിലും മനുഷ്യരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സംഭരിച്ചുവെക്കുന്ന വെള്ളം ചൂട് കാരണം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ട് ആവിയായി പോകുന്നതായി കാണാം. പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പോലുള്ള ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം പ്രവണത കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. ആഗോളതാപനം കൂടുന്നത് ബാഷ്പീകരണം മൂലം ജലാശയങ്ങളിൽ വരൾച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തോത് കൂട്ടുന്നു. ഇത് കൃഷിക്കും വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുടിക്കാനുമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ജലാശയങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സർവകലാശാലയിലെയും ഐതെംബ ലാബ്സിലെയും ഗവേഷകർ.
ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം ആവിയാകുന്നത് തടയാൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പോംവഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മി വെള്ളത്തിലേൽക്കുന്നതാണ് ബാഷ്പീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. വെള്ളം ആവിയാകുന്നത് തടയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനായി നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവർ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക പാളി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐതെംബ ലാബ്സിലെ ഗവേഷകർ.
സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള താപോർജ്ജം ജലാംശം ആഗിരണം ചെയ്താണ് ജലാശയങ്ങളിലെ ജലം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ വെള്ളം ആവിയാകുന്നത് തടയാനുള്ള വഴി സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മി വെള്ളത്തിലേൽക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. വരൾച്ചാ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജല ബാഷ്പീകരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യും.
എന്താണ് നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവർ?
വെള്ളം ആവിയാകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ തടാകങ്ങൾക്കും അണക്കെട്ടുകൾക്കും മുകളിൽ പുതപ്പുപോലെ വിരിക്കാവുന്ന ഒരു കവറാണ് ഐതെംബ ലാബ്സിലെ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവറെന്ന് ഗവേഷകനായ ഡാനിയൽ ക്വാസി ക്പെഗ്ലോ പറഞ്ഞു. 'നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവർ' എന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ആവരണം വെള്ളത്തിനൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കും. ലാബിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ ഏറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
'സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്സ്' എന്ന ശാസ്ത്ര മാസികയിലാണ് ഈ പഠനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വരൾച്ചാ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം വറ്റാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രധാന വില്ലനായ ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ്, വിസിബിൾ ലൈറ്റ്, നിയർ-ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ് എന്നീ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതിലെ 50 ശതമാനത്തിലധികം താപവും വരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളിൽ നിന്നാണ്. ഇതാണ് വെള്ളത്തിലെ ചൂട് വർധിപ്പിച്ച് ബാഷ്പീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അതിനാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചയക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ.
സൂര്യപ്രകാശത്തെ പൂർണമായും തടഞ്ഞുവെക്കുമോ?
നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവർ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരം കുറഞ്ഞതും വളയുന്നതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിന് മുകളിൽ 'ട്രാൻസ്പാരന്റ് കണ്ടക്റ്റിങ് ഓക്സൈഡ്' (TCO) എന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ വളരെ നേർത്ത പാളി ചേർത്താണ്. വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലം എപ്പോഴും തണുപ്പോടെ നിലനിർത്താൻ ഈ പദാർത്ഥം സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടഞ്ഞുവെക്കില്ല. വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമായതിനാൽ തന്നെ ആവശ്യമായ തോതിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുകയും എന്നാൽ വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കുന്ന രശ്മികളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് പ്രത്യേക പാളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിരീക്ഷണമെന്ത്
നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവർ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇത് 60 ശതമാനത്തിലധികം സാധാരണ വെളിച്ചത്തെ കടത്തിവിടുകയും, 80 ശതമാനത്തിലധികം വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളെ സൂര്യനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിന്റെ ഫലമായി, കവറിന് മുകൾഭാഗത്തെക്കാൾ കവറിനടിയിലുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും തണുപ്പോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. പകൽ കടുത്ത വെയിലുള്ള സമയത്ത് പോലും വെള്ളത്തിന് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂട് കുറവായിരിക്കും. ഇത് വെള്ളം ആവിയായി പോകുന്നത് പരമാവധി തടയുന്നു.
ഇതിന് ഭാരം വളരെ കുറവായതിനാലും ജലപ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതിനാലും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലായി താങ്ങിനിർത്താൻ മറ്റൊരു ഉത്പന്നത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ലബോറട്ടറി പരീക്ഷണങ്ങളിൽ, ഈ കവർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജലനിരപ്പ് മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു. ഐതെംബ ലാബ്സിലെ ഗവേഷകർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നാനോമെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ കുറച്ച് ജലം മാത്രമേ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ജലാശയം തുറന്നിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴും വെറുമൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയപ്പോഴും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നന്നായി കുറയുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വളരെ നേർത്ത ഒരു ആവരണമാണ് ഇത്. ഈ പുതിയ കവറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പാരന്റ് കണ്ടക്റ്റിങ് ഓക്സൈഡ് പാളിക്ക് നൂറ് നാനോമീറ്റർ മാത്രമാണ് വണ്ണം. ഒരു നാനോമീറ്റർ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്ററിന്റെ നൂറു കോടിയിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. കനം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ, വലിയ നിർമ്മിതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കവർ എടുത്തു മാറ്റാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്.
നിലവിലുള്ള കവറുകളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ
സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ (സാധാരണ വെളിച്ചത്തെ) ഭൂരിഭാഗവും കടത്തിവിടാൻ ഈ കവർ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശം പൂർണ്ണമായി തടയാതെ തന്നെ വെള്ളം ആവിയാകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇതിനാകും. തടാകങ്ങളിലെ ചെടികൾക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കൂടാതെ, കവറിന്റെ ഉപരിതലം ജലപ്രതിരോധശേഷി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് കവറിന് മുകളിൽ പായൽ പോലുള്ള ജലസസ്യങ്ങൾ വളരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ ഇതിന് വലിയ പരിപാലനമോ, വൃത്തിയാക്കലോ, അറ്റകുറ്റപ്പണിയോ ആവശ്യമില്ല.
നാനോമെറ്റീരിയൽ ജലമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുമോ?
നാനോമെറ്റീരിയൽ ജലത്തെ മലിനമാക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നാനോമെറ്റീരിയൽ നേരിട്ട് വെള്ളവുമായി സ്പർശിക്കുന്നില്ല. പകരം ഈ നേർത്ത പാളി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിന് മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡിയം ടിൻ ഓക്സൈഡ് (In:SnO2) ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ കവറിന് ഭാരം വളരെ കുറവാണ്. സാധാരണ വെളിച്ചത്തെയും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെയും നന്നായി കടത്തിവിടുകയും ചൂടുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളെ ശക്തമായി തടയുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഇൻഡിയം ടിൻ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രത്യേകത.
ഇതിന്റെ ഫലമായി വെള്ളത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെയും അടിയിലെയും ചൂട് ഒരുപോലെ കുറയുകയും, മുഴുവൻ ദിവസവും വെള്ളം ആവിയായി പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരീക്ഷണത്തിനായി 'ഇൻഡിയം ടിൻ ഓക്സൈഡ്' ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും, ഇതേ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റ് ഏത് ടിസിഒ (TCO) പാളികൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതേ മികച്ച ഫലം തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നും പരീക്ഷണം മുന്നോട്ട്വെയ്ക്കുന്നു. വെള്ളം ആവിയാകുന്നത് തടയുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഇതൊരു സുപ്രധാന ചുവടുവെയ്പ്പാണ്.