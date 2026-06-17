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പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം നീക്കി ഗൂഗിൾ; നടപടി നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ

ജൂൺ 21ന് നടക്കുന്ന നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ 22 വരെയാണ് ടെലഗ്രാമിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം നടപടി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം

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ടെലഗ്രാം ആപ്പ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശേ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 17, 2026 at 6:47 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് നീറ്റ് (NEET) പുനഃപരീക്ഷ നടക്കാനിരിക്കെ, പ്രമുഖ മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാമിനെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ. ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം ഒഴിവാക്കാൻ ആപ്പിളിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുഗമമായ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിനായി രാജ്യത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ്.

വ്യാപക ദുരുപയോഗം
ടെലഗ്രാം ആപ്പ് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അസാധാരണ നടപടി. നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും ടെലഗ്രാം വലിയ രീതിയിൽ വേദിയാകുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നലെ 22 പേർക്കെതിരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം താത്കാലികമായി തടയണമെന്ന് ഗൂഗിളിനോടും ആപ്പിളിനോടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജൂൺ 21ന് നടക്കുന്ന നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജൂൺ 22 വരെയാണ് ടെലഗ്രാമിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ (എൻടിഎ) ശിപാർശ പ്രകാരം ഐടി നിയമത്തിലെ 69എ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം നടപടിയെടുത്തത്.

കേന്ദ്ര നിർദേശം വന്നതിന് പിന്നാലെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ടെലഗ്രാം എന്ന് തിരയുമ്പോൾ ആപ്പ് ലഭ്യമല്ല (This app isn't available) എന്ന സന്ദേശമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഗൂഗിളിന് സമാനമായി ആപ്പിളും ഉടൻ തന്നെ ഈ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാം പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ജൂൺ 30 വരെ ടെലഗ്രാമിലെ മെസേജ് എഡിറ്റിങ് സൗകര്യം റദ്ദാക്കാനും കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വ്യാജ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകൾ നിർമിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഈ സൗകര്യം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണിത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് 23 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ എഴുതിയ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജൂൺ 21ന് പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ പരീക്ഷ സുതാര്യമായി നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ (ഐ4സി) സഹായത്തോടെ ടെലഗ്രാമിന് പൂട്ടിട്ടത്. നിലവിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവർക്കും സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തടസം നേരിട്ടേക്കാം. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എൻടിഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിഷേക് സിങ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിമർശനവുമായി ടെലഗ്രാം സിഇഒ
അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് ടെലഗ്രാം സിഇഒ പാവൽ ദുറോവ് രംഗത്തെത്തി. അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ, ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന നടപടി സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് ബാധിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ 15 കോടിയോളം വരുന്ന സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ഈ തീരുമാനം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത്. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർത്തിയ യഥാർഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ കഴിയില്ലെന്നും, ഇത്തരം ചോർച്ചകൾ മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്ക് മാറാൻ മാത്രമേ ഈ നിരോധനം ഉപകരിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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