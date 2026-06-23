നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നീങ്ങി; ടെലഗ്രാം വീണ്ടും ഫോണുകളിലേക്ക്: എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറിനുള്ള നിയന്ത്രണം ജൂൺ 30 വരെ തുടരും
നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാമിന് ഒരാഴ്ച്ചയോളം താത്ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറിനുള്ള നിയന്ത്രണം ജൂൺ 30 വരെ തുടരും.
Published : June 23, 2026 at 11:19 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: താത്ക്കാലിക നിരോധനത്തിനൊടുവിൽ പ്രമുഖ മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങി. ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാമിന് ഒരാഴ്ച്ചയോളം താത്ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
ജൂൺ 23ന് പുലർച്ചെ വരെ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രാജ്യവ്യാപകമായി ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഴയപടി പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറിന്റെ നിയന്ത്രണം ജൂൺ 30 വരെ തുടരും.
നിയന്ത്രണം ഒരാഴ്ച്ചയോളം
ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ പ്രത്യേക ശുപാർശയെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം അടിയന്തര ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2026 ജൂൺ 16 മുതൽ 22 വരെയുള്ള നിശ്ചിത കാലയളവിലാണ് നിരോധനം ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യയിൽ ടെലഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണമായും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു.
എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറിന് നിയന്ത്രണം തുടരും
ആപ്പ് തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം ജൂൺ 30 വരെ തുടരും. പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം വ്യാജമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയുന്നതിനാണ് എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷവും നിയന്ത്രണം തുടരുന്നത്.
നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പണം തട്ടുന്ന നിരവധി വ്യാജ ചാനലുകൾ ടെലഗ്രാമിൽ സജീവമായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ടെലഗ്രാമിലെ 'മെസേജ് എഡിറ്റിങ്' ഫീച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പഴയ തീയതികളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ തിരുത്തി "ചോദ്യപേപ്പർ നേരത്തെ ചോർന്നിരുന്നു" എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനാണ് ജൂൺ 30 വരെ ഈ ഫീച്ചർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
കടുത്ത വിമർശനവുമായി ടെലഗ്രാം
പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ആപ്പ് താത്ക്കാലികമായി നിരോധിച്ചതിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ ടെലഗ്രാം സിഇഒ പാവെൽ ഡുറോവ് കടുത്ത വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മെസേജിങ് ആപ്പ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ അടിയന്തര ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം ടെലഗ്രാമിലെ 150 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.
അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ടെലിഗ്രാമിന് പകരം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്താൻ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്ക് മാറാമെന്നല്ലാതെ, നിരോധനത്തിലൂടെ മറ്റൊന്നും തടയാനാവില്ലെന്നും സിഇഒ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം കേൾക്കാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി എടുത്ത നടപടിയാണ് ഇതെന്നും ടെലഗ്രാം പറഞ്ഞു.
കടയിൽ മോഷണം നടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഷോപ്പിങ് മാൾ മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടിയതിനോടും, ഒരാൾ അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് മുഴുവൻ റോഡും അടച്ചിടുന്നതിനോടുമാണ് വിലക്കിനെ ടെലഗ്രാം ഉപമിച്ചത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലൂടെയായിരുന്നു വിമർശനം.
എന്നാൽ ആപ്പ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും തട്ടിപ്പുകളും തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ടെലഗ്രാം സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളിയത്. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ നിയമത്തിലെ (ഐടി ആക്ട്) സെക്ഷൻ 69A പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നിയമപരമായ നടപടികളും പാലിച്ചാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐടി മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും വാദിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കരിയയാണ് നിര്ണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
Also Read:
- ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ മുതൽ ഹോംപോഡ് മിനി വരെ: ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് 20 ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ
- വാട്സ്ആപ്പിനെ ഇനി ഇന്ത്യക്കാരൻ നയിക്കും: വിൽ കാത്ത്കാർട്ട് പടിയിറങ്ങി, 'ക്രെഡ്' സ്ഥാപകൻ കുനാൽ ഷാ ചുമതലയേൽക്കും
- അഞ്ച് മാസത്തിനകം 3.3 കോടിയിലധികം ഡൗൺലോഡുകൾ: കത്തിക്കയറി ആധാർ ആപ്പ്
- ലൈസൻസും രജിസ്ട്രേഷനും വേണ്ട! വിലയാണേൽ 69,499 രൂപ മാത്രം: ആംപിയറിന്റെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ചറിയാം