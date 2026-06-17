'മാളിൽ മോഷണം നടന്നാൽ മാൾ അടച്ചുപൂട്ടുമോ?' ഇന്ത്യയിലെ വിലക്കിൽ അതൃപ്തിയുമായി ടെലിഗ്രാം
പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തെ 15 കോടിയിലധികം വരുന്ന സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെന്ന് പാവൽ ദുറോവ്
Published : June 17, 2026 at 1:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലിഗ്രാമിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരാഴ്ചത്തെ വിലക്കിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി സിഇഒ പാവൽ ദുറോവ്. പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തെ 15 കോടിയിലധികം വരുന്ന സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്ക് മാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ടെലിഗ്രാം തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഒരു കടയിൽ മോഷണം നടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഷോപ്പിങ് മാൾ മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനോടും, ഒരാൾ അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിന് റോഡ് മുഴുവൻ അടച്ചിടുന്നതിനോടുമാണ് ടെലിഗ്രാം ഈ വിലക്കിനെ ഉപമിച്ചത്. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രീഡം ഫൗണ്ടേഷനും ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ഈ വാദത്തെ പിന്തുണച്ചു. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ആപ്പ് നിരോധിക്കുന്നത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത നടപടിയാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.
You should also shut down all the shopping malls since there might be a theft in one of them. And close the roads because I heard someone was speeding.— Telegram Messenger (@telegram) June 16, 2026
എന്നാൽ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ വാദങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മാളുകളിൽ മോഷ്ടാക്കളെ പരസ്യമായി വിലസാൻ അനുവദിക്കാറില്ലെന്നും എന്നാൽ ടെലിഗ്രാമിൽ തട്ടിപ്പുകാരും വിദ്വേഷ പ്രചാരകരും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ഒരു ഉപയോക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ഇതിന് മറുപടിയായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ തടയാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ടെലിഗ്രാം വിശദീകരിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉറവിടം ടെലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ചാനലുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എഡിറ്റ് ഫീച്ചറിലെ ആശങ്കകൾ
ജൂൺ 21ന് നടക്കുന്ന നീറ്റ് യുജി 2026 പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ (എൻടിഎ) ശിപാർശ പ്രകാരമാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം ടെലിഗ്രാമിന് താത്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ജൂൺ 22 വരെയാണ് വിലക്ക്. ഇതിന് പുറമെ നിലവിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ജൂൺ 30 വരെ റദ്ദാക്കാനും മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ വീഡിയോകൾ നിർമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എൻടിഎയുടെ കണ്ടെത്തൽ. സന്ദേശം അയച്ച് 48 മണിക്കൂർ വരെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെലിഗ്രാമിൽ സാധിക്കും. ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർ പഴയ സന്ദേശങ്ങളിലെ പിഡിഎഫ് ഫയലുകൾ മാറ്റി പുതിയവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ സന്ദേശം അയച്ച പഴയ സമയം തന്നെ കാണിക്കുന്നതിനാൽ പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ ചോർന്നു എന്ന വ്യാജ പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടറും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശക സമിതി അംഗവുമായ പ്രൊഫസർ വി കാമകോടി ഈ തട്ടിപ്പ് രീതി വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ എൻടിഎ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
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വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള മറ്റ് ആപ്പുകളിലും സന്ദേശങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഫയലുകളോ അടിക്കുറിപ്പുകളോ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എഡിറ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾക്ക് സമീപം എഡിറ്റ് ചെയ്ത സമയവും ചിഹ്നവും കാണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും തട്ടിപ്പുകൾ വ്യാപകമാണ്. ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് പാവൽ ദുറോവ് അറിയിച്ചു.
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