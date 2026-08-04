ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം നീക്കം ചെയ്ത് ആപ്പിൾ, പിന്നാലെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു: താത്ക്കാലിക വിലക്കിന് പിന്നിലെന്ത്?
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ലഭ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം താത്ക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്തത്. ടെലഗ്രാം ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ആപ്പിൾ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ചത്.
Published : August 4, 2026 at 10:55 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെസേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാമിന് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം പിൻവലിച്ച് ആപ്പിൾ. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ആപ്പിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നിയന്ത്രണം. പിന്നാലെ വിഷയത്തിൽ ടെലഗ്രാം പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആഗോളതലത്തിൽ ഐഒഎസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലൂടെ ടെലഗ്രാം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. യുഎസ്, ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങളിലെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ആപ്പിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നീക്കം. ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം മെസഞ്ചർ ആപ്പ് ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ താത്ക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നെങ്കിലും നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതുതായി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുമായി (CSAM) ബന്ധപ്പെട്ട കർശനമായ സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ആപ്പ് നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് ബൂംബെർഗിന്റെ മാർക്ക് ഗൂർമാൻ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Apple: We briefly removed Telegram from the App Store after our review found content that violates our strict guidelines prohibiting child sexual abuse material. The app was subsequently restored after the developer promptly removed the content and banned the user who posted it.— Mark Gurman (@markgurman) August 4, 2026
"എന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെയധികം അതിശയോക്തിപരമാണ്" ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ടെലിഗ്രാം എക്സിൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ. വിലക്കിന് പിന്നാലെ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ടെലഗ്രാം ഉടൻ നീക്കം ചെയ്തതായി ആപ്പിൾ അറിയിച്ചു. കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുകൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ഉുപയോക്താക്കളെ ടെലഗ്രാം വിലക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ആപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറായതെന്നും ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ പറഞ്ഞു.
reports of my demise are greatly exaggerated 🍎— Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026
നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി റഷ്യയും
ടെലഗ്രാമിലെ കണ്ടന്റുകളെ കുറിച്ച് ആരോപണമുയർത്തി 2018ലും സമാനമായി താത്ക്കാലിക നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ റഷ്യയും ടെലഗ്രാമിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭീകരവാദത്തെ സഹായിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ടെലഗ്രാം സ്ഥാപകൻ പാവേൽ ദുറോവിനെ റഷ്യ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വാണ്ടഡ് ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
യുക്രൈൻ സുരക്ഷാ സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും ബോട്ടുകളും ചാനലുകളും ടെലഗ്രാം നീക്കം ചെയ്തില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് റഷ്യയുടെ നടപടി. റഷ്യയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഭീകരസംഘടനകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ടെലഗ്രാം വഴിയാണെന്നാണ് ആരോപണം. ഇതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് താത്ക്കാലികമായി ടെലഗ്രാം മെസഞ്ചർ നീക്കം ചെയ്തത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതിനും തീവയ്പ്പിനും ഉക്രേനിയൻ പ്രവർത്തകർ ആസൂത്രണം നടത്തിയത് ടെലഗ്രാമിലൂടെ ആണെന്നും ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയും
ഇന്ത്യയിലും അടുത്തിടെ ടെലഗ്രാമിന് താത്ക്കാലിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയുടെ പേപ്പർ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പുനഃപ്പരീക്ഷയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആപ്പിന് താത്ക്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു. ജൂൺ 23 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി ടെലഗ്രാമിന് ഒരാഴ്ച്ചയോളം താത്ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
വ്യാജ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും, വ്യാജ പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ വിൽക്കുന്നതും തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു നടപടി. നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പണം തട്ടുന്ന നിരവധി വ്യാജ ചാനലുകൾ ടെലഗ്രാമിൽ സജീവമായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നാലെ സിനിമകളും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പകർപ്പവകാശ ലംഘനം നടത്തിയതിനെതിരെയും ടെലിഗ്രാമിന് കേന്ദ്രം നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.
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