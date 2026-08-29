കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ ഇനി എഐ; സേനയെ ആധുനികവത്കരിക്കാൻ തെലങ്കാന പൊലീസ്
മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു ഇടപെടലുമില്ലാതെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം നൽകിയത്. ഈ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനപാലനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എഐ സംവിധാനം വ്യാപകമാക്കാൻ പൊലീസ് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്
Published : August 29, 2026 at 10:04 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുമായി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി തെലങ്കാന പൊലീസ്. ഡിജിപി സി.വി ആനന്ദിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സേനയെ പൂർണമായും ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വാഹനമോഷണം മുതൽ കൊലപാതകം വരെയുള്ള കേസുകളിൽ മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെ തന്നെ നിമിഷനേരംകൊണ്ട് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
പഞ്ചഗുട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന മോഷണപരമ്പരകളെ തുടർന്ന് പട്രോളിങ് സംഘം പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ നൽഗൊണ്ടയിൽ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മുൻപ് എവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനം മിനിറ്റുകൾക്കകം വിശകലനം ചെയ്തു.
മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു ഇടപെടലുമില്ലാതെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം നൽകിയത്. ഈ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനപാലനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എഐ സംവിധാനം വ്യാപകമാക്കാൻ പൊലീസ് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.
തലച്ചോറുള്ള കാമറകൾ
ചിക്കഡപ്പള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുചക്രവാഹനം മോഷണം പോകുന്ന സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാം. നിലവിലെ രീതിയനുസരിച്ച് വാഹനം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് സിസിടിവി കാമറകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എന്നാൽ നിലവിലുള്ള സിസിടിവി സംവിധാനങ്ങളിൽ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതോടെ ദൃശ്യങ്ങൾ തത്സമയം ഡാറ്റാബേസിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നൽകിയാൽ മതി, ഏതെല്ലാം കാമറകളിൽ വാഹനം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് പോയതെന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉടനടി വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വാഹനാപകടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ്.
പട്രോളിങ് എവിടെ വേണമെന്ന് എഐ തീരുമാനിക്കും
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പൊലീസ് പട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന രീതിയനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇനിമുതൽ എവിടെയൊക്കെ പട്രോളിങ് നടത്തണമെന്ന് എഐ തീരുമാനിക്കും.
ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിഷണറേറ്റ് പരിധിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവിധാനം ഒരു 'ഹീറ്റ് മാപ്പ്' തയ്യാറാക്കും. മുൻപ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത്, എവിടെയാണ് കൂടുതൽ പട്രോളിങ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ഇത് നിർദേശിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിറ്റേദിവസം ആ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ രീതിവച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടും
കൊലപാതകമോ കവർച്ചയോ മോഷണമോ ആകട്ടെ, എത്ര വേഗത്തിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പൊലീസിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത പലപ്പോഴും അളക്കപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയെക്കുറിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഖമ്മത്ത് നടന്നതിന് സമാനമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഹൈദരാബാദിൽ നടന്നാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം.
എന്നാൽ എഐ വരുന്നതോടെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സിസ്റ്റം തത്സമയം വിശകലനം ചെയ്യും. ഇത് കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുന്നത് എളുപ്പമാക്കും.
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കിയോസ്കുകൾ വഴി
ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പൗരന്മാർക്ക് പൊലീസിൽ നിന്ന് വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനോ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിനോ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ വാഹനം വിൽക്കുമ്പോഴോ വസ്തുവിൻ്റെ രേഖകളോ മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളോ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായി പൊലീസിനെ സമീപിക്കണം. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്.
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അപേക്ഷ നൽകി നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ അപേക്ഷകന് ഒരു എസ്എംഎസ് ലഭിക്കും. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കിയോസ്കിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം. ഇതിനുപുറമെ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള കാണാതായ ആളുകളുടെ കേസുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും അവകാശികളില്ലാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും എഐ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും. എഐ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനകം വിശദമായ പഠനം നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തിരഞ്ഞെടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉടൻ തന്നെ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
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