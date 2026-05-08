വേനൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് കരുത്താകും; ഭൂട്ടാനുമായി കൈകോർത്ത് ടാറ്റ, വരുന്നത് 5 വമ്പൻ ഹരിതോർജ പദ്ധതികൾ

Representational image (ETV Bharat)
By ANI

Published : May 8, 2026 at 1:59 PM IST

മുംബൈ: ഭൂട്ടാനിലെ ഹരിതോർജ വികസന രംഗത്ത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാകുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ടാറ്റ പവറും ഭൂട്ടാൻ്റെ ഡ്രുക് ഗ്രീൻ പവർ കോർപറേഷനും (ഡിജിപിസി). ഇരുസ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ ആകെ ഉത്പാദന ശേഷി അയ്യായിരം മെഗാവാട്ടിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പുതിയ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചതായി ടാറ്റ കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജപ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനൊപ്പം ഭൂട്ടാൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും ഈ പുതിയ പങ്കാളിത്തം വലിയ കുതിപ്പേകും.

പുതിയതായി 404 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള നെയ്‌റ അമരി 1, നെയ്‌റ അമരി 2 എന്നീ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ കൂടി ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 4,500 മെഗാവാട്ട് ഉത്പാദനമെന്ന ലക്ഷ്യം 5,033 മെഗാവാട്ടായി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചു. പദ്ധതികളുടെ വികസനത്തിനും പുതിയ സഹകരണങ്ങൾക്കുമായി ഇരു കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതായി ടാറ്റ പവർ പുറത്തിറക്കിയ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫയലിങ്ങിൽ അറിയിച്ചു. ഭൂട്ടാൻ്റെ ശുദ്ധോർജ വ്യാപന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നത്. ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മൂലം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നിലയിലാണ് ഭൂട്ടാനിൽ പദ്ധതികളുടെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

വൈദ്യുതോത്പാദനത്തിലെ വമ്പൻ പദ്ധതികൾ

രാജ്യത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതോത്പാദനശേഷി വരും വർഷങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഭൂട്ടാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2040ഓടെ രാജ്യത്തെ ആകെ ഉത്പാദനം 25,000 മെഗാവാട്ടായി ഉയർത്താനാണ് അവർ പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യയുമായും പ്രത്യേകിച്ച് ടാറ്റ പവറുമായുള്ള സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുന്നത്. പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾക്ക് പുറമെ, 600 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഖോർലോച്ചു, 1,125 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ദോർജിലുങ്, 2,540 മെഗാവാട്ട് ശേഷി വരുന്ന ജെറി പമ്പ്ഡ് സ്റ്റോറേജോടു കൂടിയ ഗോംഗ്രി റിസർവോയർ, 364 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ചംഖർചു 4 തുടങ്ങിയ വമ്പൻ പദ്ധതികളും വിപുലീകരിച്ച ഇൻഡോ-ഭൂട്ടാൻ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഖോർലോച്ചു, ദോർജിലുങ് എന്നീ പദ്ധതികളുടെ നിർമാണം ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇരു കമ്പനികളും ലക്ഷ്യമിടുന്ന അയ്യായിരം മെഗാവാട്ട് പദ്ധതികളുടെ 35 ശതമാനം വരും ഇത്. ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്ക് പുറമെ 500 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടായിക് പദ്ധതികളും ഭൂട്ടാനിൽ സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യക്ക് ആശ്വാസമാകാൻ ഭൂട്ടാൻ്റെ ഊർജം

ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഗവൺമെൻ്റുകളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ ഭൂട്ടാനിലെ ജല, സൗരോർജ പദ്ധതികൾ സംയുക്തമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 2024 നവംബർ 19നാണ് ടാറ്റ പവറും ഡിജിപിസിയും ആദ്യമായി ഒരു പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ ഉത്പാദന ശേഷി അയ്യായിരം മെഗാവാട്ടിന് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നത് ശുദ്ധോർജ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് ടാറ്റ പവർ സിഇഒയും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ പ്രവീർ സിൻഹ പ്രതികരിച്ചു. വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുത്തനെ കൂടാറുണ്ട്.

റെക്കോഡ് വർധനയോടെ വൈദ്യുതിക്കായി രാജ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള ഈ പങ്കാളിത്തം വിശ്വസനീയവും ശുദ്ധവുമായ ഊർജം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭൂട്ടാൻ്റെ ഹരിതോർജ യാത്രയിലെ ഒരു നിർണായക വഴിത്തിരിവാണ് പുതിയ പങ്കാളിത്തമെന്നായിരുന്നു ഡിജിപിസി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ദാഷോ ഷേവാങ് റിൻസിൻ്റെ പ്രതികരണം. 2008ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത 126 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഡാഗച്ചു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മുതലാണ് ടാറ്റ പവറും ഡിജിപിസിയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാനിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു-സ്വകാര്യ ജലവൈദ്യുത പങ്കാളിത്ത സംരംഭം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

